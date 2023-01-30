Битва за Крим стане вирішальною у війні - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові патрулюють вулиці Севастополя

Битва за Крим стане вирішальною у війні Росії проти України, але буде "надзвичайно кровопролитною", пише американське видання Insider.

Автор статті цитує слова колишнього командувача армією США в Європі Бена Годжеса, який вважає, що український уряд не погодиться на те, щоб Росія зберегла контроль над Кримом.

На його думку, Україна "ніколи не буде у безпеці або здатною відновити свою економіку, поки Росія утримує Крим". Бен Годжес також додає, що Україна "встановлюватиме умови для остаточного звільнення Криму" у наступні кілька місяців.

Таку думку підтримує і дедалі більше військових експертів, які вважають, що повернення Криму є обов'язковим для довгострокового виживання України, і стверджують, що українські війська вже показали, що вони здатні це зробити, пише Insider.

Чи зможе Україна повернути Крим?

Росія окупувала Крим і значну частину південної України, включно з Мелітополем і Маріуполем, створивши сухопутний міст від її власного кордону до Кримського півострова. Він став ключовим маршрутом постачання російської армії, нагадує автор статті. На півострові також розташована низка військових баз, де базується російський Чорноморський флот.

"Крим - анексований Російською імперією за часів Катерини Великої в 1783 році - також має велике символічне значення для Путіна, який пов'язав війну Росії в Україні з її імперським минулим", - зазначає видання. А незаконна анексія Криму Москвою у 2014 році створила основу для ширшої загарбницької війни, яку Путін розпочав минулого року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Володимир Путін на церемонії покладання квітів до меморіалу громадянської війни в Росії у Севастополі 4 листопада 2021 року

Багато експертів також погоджуються, що Україна здатна повернути Крим, зазначає видання.

Insider цитує колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, який нещодавно зазначив, що "після багатьох місяців успіху на полі битви стає зрозуміло, що Україна здатна звільнити Крим". Він також додає, що "Україна повинна планувати звільнення Криму - а Захід має планувати допомогу".

Утім, боротьба за повернення Криму може бути надзвичайно кривавою, вважає американське видання, посилаючись на прогнози військових. Дехто з них висловлює сумніви щодо успіху такої операції найближчим часом.

Так, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, пише Insider, у листопаді заявив, що ймовірність того, що Україна виштовхне Росію з Криму "незабаром, у військовому плані невисока".

Що потрібно для звільнення Криму?

Минулого тижня США і Німеччина оголосили, що готові задовольнити запит України і відправити їй передові танки Leopard і M1 Abrams, нагадує видання. Київ наголошує, що танки потрібні, щоб відновити контроль над окупованими територіями, які росіяни замінували і, ймовірно, захищатимуть за допомогою траншейної мережі.

Перед оголошенням про передачу Україні 31 танка M1 Abrams високопоставлений американський чиновник сказав журналістам, що танки надаються не тільки для посилення обороноздатності України, але й для того, щоб дати їй можливість повернути собі "суверенну територію", пише Insider. Чиновник зазначив, що це стосується і Криму.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пожежа на Кримському мосту у жовтні минулого року

"Крим - це Україна. Ми ніколи не визнавали його незаконну анексію", - цитує його видання.

Американський військовик у відставці Бен Годжес додає, що танки є дуже важливими, але це - "лише частина загальних зусиль", необхідних Україні для того, щоб перемогти росіян і змусити їх залишити Крим.

Щоб успішно вибити Росію з Криму, цитує Годжеса видання, Україні знадобиться високоточна ударна зброя великої дальності, як-от ракети великої дальності ATACMS, які запускають з системи HIMARS.

Як підсумовує автор статті, звільнити Крим можна шляхом ізоляції півострова за допомогою повітряних і сухопутних атак, розірвавши і порушивши основні шляхи постачання Росії - через Керченський міст і окупований Росією південь України.