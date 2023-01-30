Чи справді через "Дію" видаватимуть військовий квиток та повістку в армію

14 хвилин(и) тому

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В Україні з початку року змінились правила військового обліку громадян. Зокрема, уряд вирішив, що тепер для цього можна використовувати популярний мобільний додаток - "Дія", яким користуються майже 20 млн українців.

Наприкінці 2022 року Кабінет міністрів затвердив "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Цей документ набув чинності 5 січня вже поточного року.

Він детально прописує механізми взяття на облік громадян України, що підлягають службі в Збройних силах.

Раніше цей процес був доволі хаотичний, багато документів були у військкоматах на папері, а дані в них про призовників були не актуальні, або не повні. Особливо, якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання.

Новий порядок покликаний докорінно змінити цю ситуацію. Як вказує уряд в документі, це робиться з метою "визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення".

Цифровізація військового обліку

Порядок вказує, що на військовий облік мають ставати чоловіки з 16 років і жінки, які здобувають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю.

Одне з основних нововведень цього порядку - це можливість використання порталу державних послуг "Дія" для військового обліку.

Цей мобільний додаток українська влада розробила і запустила 3 роки тому. Він значно спростив процедури отримання витягів з державних реєстрів, а також таких документів як COVID-сертифікати. Станом на кінець 2022 року ним користалось близько 20 млн українців.

В постанові Кабміну доволі чітко прописано, як саме можна використовувати "Дію" для військового обліку.

Наприклад, при зміні місця проживання військовозобов'язаний повинен вказати це і стати на облік в найближчому військкоматі (територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки).

Тепер громадянин зможе не особисто подавати цю інформацію, а дистанційно - за допомогою сервісу з декларування місця проживання в "Дії".

Контроль за актуальністю інформації про місце проживання військовозобов'язаних покладений на місцеві ради. Вони, наприклад, не рідше одного разу на рік мають перевіряти дані про фактичне місце перебування громадян, які стоять на військовому обліку.

Крім того, при прийнятті на роботу чи навчання громадянин обов'язково має пред'явити військовий квиток (приписне посвідчення), зокрема і в "Дії".

Про зміну місця проживання та інших персональних даних військовозобов'язаних органи влади і підприємства зобов'язані інформувати військкомати.

Безпосередньо в мобільний додаток "Дія" планується інтегрувати електронну версію військового квитка, пояснюють в Міністерстві цифрової трансформації. Але запевняють, що повістки через популярний мобільний додаток розсилати не будуть.

Автор фото, генштаб ЗСУ Підпис до фото, Відтепер на військовий облік мають ставати чоловіки з 16 років та жінки з медичними спеціальностями

"Постанова Кабміну, яка викликала такий розголос, насправді просто врегулювала питання деяких актів, які хаотично ухвалювали після 2014 року, і ми продовжуємо упорядковувати ці питання. Тому військовий квиток з'явиться в "Дії" рано чи пізно, але не можу сказати, що ми зараз над цим працюємо. Що стосується повісток, то їх у "Дії" не буде", - пояснив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік в інтерв'ю The Village Україна.

Однак на шляху цієї "цифровізації військового призову" є суттєва перепона. Електронний реєстр військовозобов'язаних, що мав би замінити паперові папочки у військкоматах, досі повноцінно не працює. Про його створення було оголошено ще 8 років тому.

Реєстр-примара

Вперше про створення реєстру оголосив в серпні 2015 року тодішній міністр оборони Степан Полторак.

Це мала стати єдина автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

За його словами, уряд схвалив необхідний проєкт закону і невдовзі він буде ухвалений парламентом.

При цьому міністр зауважив, що робота по створенню реєстру "вже триває" і саме цей портал електронних даних, коли запрацює, "на 90% унеможливить ухилення від служби".

Однак, закон про створення Єдиного реєстру військовозобов'язаних був ухвалений у Верховній раді лише в березні 2017 році. Порядок його ведення міністр Полторак підписав наприкінці жовтня того ж року.

Підпис до фото, Вперше про створення Реєстру призовників повідомив міністр оборони Степан Полторак ще в 2015 році.

В лютому 2020 року вже наступник Полторака на посаді міністра оборони Андрій Загороднюк зауважував, що робота зі створення електронного реєстру ще триває.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" він сказав, що відповідну техніку для військкоматів вже закуповують.

"Тому що у нас є база даних офіцерського складу, ми формуємо базу усіх військовослужбовців, солдатів та сержантів, але ще буде база усіх військовозобов'язаних. Це мільйони людей. Звичайно, на це піде час".

При цьому Загороднюк пообіцяв, що "електронний військовий квиток" буде введений до кінця 2020 року.

Однак через півтора року вже наступник Загороднюка - Андрій Таран - зауважив, що лише "закладено засади" для цифровізації процесів військового обліку.

Міністр оборони пообіцяв, що реалізація проєкту запланована на 2022-2023 роки.

"Наразі розробляється спільний наказ Міноборони та Мінцифри, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом "Дія" та реєстром для послуги щодо зміни місця реєстрації. Також оборонне відомство почало інтеграційні процеси з іншими державними реєстрами", - повідомив Таран 29 жовтня 2021 року.

Олексій Резніков, що прийшов йому на зміну вже в листопаді 2021 року, затвердив новий порядок ведення Єдиного реєстру військовозобов'язаних 28 березня 2022 року.

Але 19 лютого 2022 року Міністерство оборони повідомило, що "у Збройних Силах України почали готувати спеціалістів", котрі відповідатимуть за ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Підпис до фото, Міністр оборони Олексій Резніков затвердив порядок ведення Реєстру ще в березні 2022 року

До речі, цей реєстр отримав назву "Оберіг". Відомство запевняє, що для розгортання цієї системи наприкінці 2021 року Міністерством цифрової трансформації на баланс Міністерства оборони України було передано понад тисячу автоматизованих робочих місць та комутаторів.

Слід зауважити, що офіційне видання Міноборони "АрміяІнформ" анонсувало появу можливості самостійної реєстрації/зміни призовником місця проживання на порталі Реєстру військовозобов'язаних до кінця 2021, а впровадження "електронного військового квитка" - до кінця 2022 року.

Але станом на кінець січня 2023 року громадяни України такої можливості досі не мають. Розробник "Дії" Мстислав Банік зауважує, що, наприклад, питання "електронного квитка" взагалі поки не належить до "нагальних".

"Чи зробимо ми його? Так. Які будуть строки - поки невідомо, це питання пропрацьовується з Міністерством оборони. Але сказати, що це якийсь нагальний короткостроковий план запуску, наразі не можу", - вказує він.