Мер Чернігова Атрошенко втратив посаду на рік. Як і чому це сталося

25 хвилин(и) тому

Рішення про відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка набуло чинності. На думку суду, міський очільник є винуватим в корупції, бо надав дружині службову машину для виїзду за кордон, а потім сам доручив водієві повернути автомобіль.

В середу, 1 лютого, Львівській апеляційний суд ухвалив рішення у справі Атрошенка. Він відхилив апеляцію мера, а тому постанова про відсторонення мера від посади набула чинності.

Рішення першої інстанції по цій справі було винесено ще на початку грудня минулого року. Але воно не набувало чинності до розгляду апеляції.

Мер Львова, де відбувався суд, Андрій Садовий заявив, що вважає несправедливим таке рішення.

"Місцеве самоврядування є основою демократичних цінностей Європейського союзу. І ми не дозволимо їх руйнувати", - наголосив він.

Очільник Києва Віталій Кличко висловив обурення через відсторонення свого колеги з Чернігова. Він назвав це небезпечним прецедентом.

"Це питання майбутнього нашої держави. Усунення від посади керівника 300-тисячного міста - це перший випадок в історії України. І він вкрай поганий і вкрай небезпечний. Місцеве самоврядування є базою демократії. А сьогоднішні рішення - це виклик демократії в Україні"

На думку Кличка, рішення суду є політично ангажованим. Про "політику" в цій судовій справі заявляв і сам Атрошенко.

В інтерв'ю ВВС наприкінці грудня 2022 року він назвав судове рішення "помстою" з боку влади.

Автор фото, Микола Княжицький Підпис до фото, Атрошенко у Львівському суді

"Воно продиктоване якимись дріб'язковими речами, як-от помста. Воно точно не наближає перемоги", - сказав він.

За його версією, конфлікт зародився ще до війни. "Першопричина цього в тому, що я відмовився очолити політичний процес на місцевих виборах у жовтні 2020 року під прапорами партії "Слуга народу".

Тоді Атрошенка переобрали 77,5% містян. Це був один із найвищих рівнів електоральної підтримки міських голів.

Його партія "Рідний дім" здобула 26 з 42 місць у Чернігівській міській раді, її члени очолили 19 з 57 ОТГ в області та здобули 19 місць з 64 в Чернігівській обласній раді. Партія "Слуга народу" на тих виборах не здобула жодної посади міського голови обласного центру.

Автор фото, Віталій Кличко Підпис до фото, Віталій Кличко і Владислав Атрошенко у Львові після засідання суду 1 лютого

В чому звинуватили мера?

Судове переслідування чернігівського міського голови має корупційний шлейф і побіжно пов'язане з війною.

Хоча під час облоги і обстрілів Чернігова російськими військами Атрошенко залишався в місті, але на початку березня відправив дружину з двома дітьми за кордон.

5 березня 2022 року вона виїхала з України за кермом службового авто міського голови Toyota Camry. Як пояснює Атрошенко, приватний автомобіль Тесла для евакуації не використали, бо могли виникнути проблеми із його підзарядкою. За кермо іншої приватної автівки дружина не була готова сісти, бо не мала досвіду керування нею, не відчувала габаритів.

Згодом, 19 червня Владислав Атрошенко повідомив, що його не випустили з України до польського Жешува. Там він мав підписати угоду про партнерство щодо відбудови Чернігова.

2 липня вдруге міського голову Чернігова не випустили з України. Цього разу на міжнародну конференцію з відбудови зруйнованих міст у швейцарському Лугано.

Туди він поїхав на тій самій приватній Tesla Model X. За його словами, від самого початку він планував, виїхавши з України на цьому авто, за кордоном віддати його дружині й забрати в неї службову Toyota Camry.

Мера не пропустили в пункті пропуску "Краковець". Тоді його водій поїхав сам на інший пункт "Шегині", де його самого випустили з України.

Ця історія з Tesla і лягла в основу рішення суду на Львівщині про конфлікт інтересів: приватного - щодо вивезення машини за кордон та службового - мер дав наказ своєму службовому водію їхати в приватній справі в іншу країну.

Сам він наполягає на тому, що це була ініціатива водія - вивезти автівку за кордон після того, як туди не випустили самого Атрошенка. Він був у відрядженні за кошти міського бюджету.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наголошує на тому, що Владислав Атрошенко мав повідомити: поїздка була приватна, а не робоча.

Владислав Атрошенко каже, що крім цієї, проти нього відкрито "дуже багато справ", а обшуки відбулися практично на всіх ключових комунальних підприємствах та в посадовців мерії: "За їхньою версією, будь-яке будівництво в Чернігові дорожче, ніж в інших. Ми ще кошти не заплатили, а вже порушена кримінальна справа", - вказував він ВВС.

Ця ситуація призвела до публічного конфлікту мера Чернігова і тоді ще заступника керівника офісу президента Кирило Тимошенко, відповідального за регіональну політику.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кирило Тимошенко відкрито конфліктував з Владиславом Атрошенком. Тепер обоє позбулися своїх посад.

Останній прозоро натякав, що мери міст не повинні їздити за кордон, поки в державі війна, а повинні "займатись проблемами людей". "Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас", - заявляв заступник керівника офісу президента.

Кирило Тимошенко позбувся своєї посади наприкінці січня.

А вже 1 лютого його опонент - Владислав Атрошенко - також перестав бути мером Чернігова. Апеляційний суд скасував призначений йому штраф в майже 10 тисяч гривень, але залишив в силі заборону 1 рік займати посади, що "пов`язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування".

Отже, фактично до кінця своєї каденції Атрошенко відсторонений від посади мера Чернігова.