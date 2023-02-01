Зеленський: "Грузія катує і вбиває Саакашвілі"

1 година тому

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Стан Саакашвілі стрімко погіршується. Зеленський закликає надати йому медичну допомогу

Стан колишнього президента Грузії і громадянина України Михеіла Саакашвілі стрімко погіршується. Президент України Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада "вбиває і катує" колишнього грузинського очільника.

Вдень 1 лютого Саакашвілі на сторінці в соцмережі фейсбук розповсюдив своє звернення до українців і фото свого стану. Як видно, колишній грузинський президент значно втратив вагу і перебуває у важкому стані.

Він заявив, що може померти найближчим часом і не дожити до перемоги України у війні проти Росії.

"Мене катують і труять. Я пишаюся тим, що всі захоплюються українським народом. Я пишаюся тим, що президентом є Зеленський, і я вдячний його офісу… Я абсолютно впевнений у нашій перемозі. Але якщо я не доживу до перемоги, яка така близька, нехай моє серце бути поховано в Києві. Воно належить Україні...", - зазначив Саакашвілі у зверненні до українців.

Автор фото, Андрій Єрмак

Автор фото, Андрій Єрмак

На цю ситуацію відреагував український лідер Володимир Зеленський. На брифінгу в Києві у середу разом із президентом Австрії він назвав "вбивством" те, що влада Грузії робить із Саакашвілі.

"Вони його отруїли і зараз потрошку його вбивають. Ось так виглядає колишній президент Грузії", - сказав він, демонструючи фото Саакашвілі.

"Тому тут таке питання: Грузія за кого сьогодні, за кого її керівництво? Вони нейтральні? Вони за Росію, тому що Росія веде себе зі своїми політиками так само, як сьогодні керівництво Грузії ставиться до вже не їхніх політиків, до речі, а до громадян України".

Зеленський наголосив, що Саакашвілі є і залишається громадянином України. Тому він не розуміє такого поводження з ним з боку грузинської влади.

"Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії, це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їхня мета - його вбити".

Голова офісу українського президента Андрій Єрмак назвав "жахливими" умови арешту Саакашвілі. За його словами, бранець потребує "серйозного лікування" в Україні.

"Ми рішуче засуджуємо незаконне затримання справжнього борця за свободу та громадянина України. Умови його проживання у СІЗО просто жахливі. Сьогодні я надіслав ці фотографії нашим міжнародним партнерам", - вказав він.

В грудні 2022 року Зеленський вже закликав Грузію дозволити відправити ув'язненого експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі на лікування в Україну, або іншу країну Європи чи США.

"Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії - треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Міхеілом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити", - сказав Зеленський.

Чому Саакашвілі перебуває під арештом?

Міхеіла Саакашвілі, який має українське, а не грузинське громадянство, затримали восени 2021 року невдовзі після повернення до Грузії.

У Грузії його звинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його засудили заочно до шести років ув'язнення ще до повернення до Грузії.

Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі звинувачення переслідуванням з політичних мотивів. Після затримання він уже двічі оголошував голодування.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Саакашвілі таємно потрапив до Грузії восени 2021 року, але був затриманий місцевими правоохоронцями і арештований

Близькі Саакашвілі вже давно заявляють, що попри лікування в клініці у Тбілісі, Саакашвілі з кожним днем стає дедалі гірше. Йому важко пересуватися, він майже не може їсти і втратив уже понад 40 кілограмів.

Заяви близьких Саакашвілі про те, що він перебуває у тяжкому стані, підтверджують висновки експертизи, яку проводили грузинські та іноземні фахівці.

Влада Грузії звинувачує прихильників експрезидента у спекуляціях щодо стану Саакашвілі та спроби домогтися уникнення ним кримінального покарання.

США та ЄС нагадують, що відповідальність за стан Саакашвілі несе влада Грузії.