Як росіян хочуть повернути на Олімпіаду і хто цьому протидіє

1 година тому

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Уже тиждень тривають суперечки про можливість допуску російських спортсменів на Олімпіаду. Одна з головних умов, висунутих Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), звучить так: атлети не повинні підтримувати вторгнення Росії в Україну.

Російський спорт ця ідея розколола. У світі з нею теж згодні далеко не всі, а Україна погрожує бойкотом, якщо хоч когось із російських спортсменів запросять на Ігри навіть під нейтральним прапором.

Кореспондентка ВВС Єлізавета Фохт вивчила аргументи сторін цієї дискусії.

Що сталося?

Цього тижня МОК виступив із пропозиціями щодо допуску на змагання спортсменів із Росії та Білорусі. Фактично з початку російського вторгнення в Україну атлети із цих країн перебувають у своєрідному бані. Винятки стосуються лише деяких видів спорту, які, як і раніше, допускають росіян та білорусів під нейтральним прапором - наприклад, тенісу.

Наприкінці 2022 року МОК задумався про принаймні часткове повернення росіян і білорусів. Ця тема обговорювалася на олімпійському саміті у грудні. З одного боку, його учасники рекомендували продовжити офіційне відсторонення спортсменів із Росії та Білорусі. З іншого боку - подумати про те, чи можна повернути на змаганнях тих, хто не порушує Олімпійську хартію.

25 січня МОК озвучив нову позицію з цього питання. Вона складається із трьох пунктів.

По-перше, чиновники, як і раніше, наполягають на тому, що в Росії та Білорусі не можна проводити офіційні спортивні змагання, а прапори цих країн не повинні бути присутніми на них у жодному вигляді.

По-друге, МОК має намір і надалі демонструвати повну солідарність з Україною та робити все для того, щоб українські спортсмени могли повноцінно брати участь в Олімпіадах у 2024 та 2026 роках.

І, нарешті, по-третє, МОК готовий розглянути варіанти, за яких деяких спортсменів таки допустять на Ігри. "Спортсменів не можна усувати від змагань лише на підставі паспорта", - йдеться у заяві.

Але допускати росіян та білорусів на Олімпіаду без умов в МОКу не готові. Усього їх дві.

Першу з них новиною для російського спорту назвати не можна - спортсмени мають виступати у нейтральному статусі (тобто без прапора та гімну). У такому форматі Росія їздила на останні Олімпіади - щоправда, не через війну, а через допінговий скандал.

Друга вимога - політична. До змагань допускатимуть лише тих атлетів, які "повністю поважають Олімпійську хартію". Такими вважатимуть тих, хто не виступав проти мирної місії МОК та не виступав з активною підтримкою війни в Україні. Також спортсмени повинні пройти жорстку перевірку на дотримання всіх антидопінгових правил.

Крім того, МОК підтримав ідею допуску росіян та білорусів на змагання в Азії (теоретично це допоможе спортсменам відібратися на Олімпійські ігри). Олімпійська рада Азії сама виступила з такою пропозицією.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, МОК пропонує допустити російських атлетів до змагань, але без прапора і гімну РФ

Чому МОК раптом змінив свою позицію?

У заяві МОК йдеться про те, що на бажання організації повернути росіян та білорусів вплинули кілька факторів.

Зокрема, комітет отримав лист від спецдоповідачів ООН у галузі культурних прав та сучасних форм расизму.

Авторів доповіді серйозно стурбував сам принцип заборони на участь у змаганнях для росіян та білорусів. Крім того, МОК посилається на обговорення, що відбулися під час 77-ї Генасамблеї ООН у 2022 році: там багато говорили про мирну та об'єднуючу місію світового спорту.

Ще в МОК згадали про те, як на літні Ігри 1992 року в Барселоні допустили "незалежних" спортсменів з Югославії - попри те, що країна тоді була під санкціями ООН.

За повернення росіян та білорусів на змагання відкрито виступив голова МОК Томас Бах, котрий ще торік підтримував санкції.

"Відсторонення спортсменів на підставі їхнього паспорта не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії. Можливо, російські та білоруські спортсмени могли б змагатися під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі", - цитував чиновника Spiegel.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Президент МОК Томас Бах отримав порцію критики на свою адресу від української влади

Що означає рекомендації МОК на практиці?

Важливо розуміти, що поки позицію МОК варто сприймати лише як початок діалогу про допуск спортсменів із Росії та Білорусі на світові змагання: комітет ще збирається проводити консультації за участю усіх зацікавлених сторін.

Крім того, МОК наголошує, що рішення щодо повернення росіян та білорусів на конкретні змагання прийматимуть виключно федерації тих видів спорту, які ці змагання проводять.

Поки що рекомендації стосуються лише Олімпійських ігор-2024: чи зможуть спортсмени з Росії та Білорусі брати участь у чемпіонатах світу, Європи та інших стартах, як і раніше, відкрите питання.

Принцип індивідуального відбору, який пропонує МОК, росіянам уже знайомий.

З 2015 року Росія (поки що безуспішно) намагається залагодити допінговий скандал, який спалахнув після публікації кількох доповідей про систематичне використання заборонених препаратів російськими спортсменами.

Проблеми через це виникли вже на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році - туди допустили не всіх. А починаючи з Олімпіади-2018 у Кореї російські спортсмени виступали на Іграх у нейтральному статусі, а їх допуском на змагання завідувала спеціальна комісія.

Як працюватиме відбір за "політичним" критерієм, запропонованим МОК, сказати складніше - таких прецедентів в історії олімпійського руху ще не було.

Наприклад, неясно, що конкретно вважатимуть підтримкою війни. Теоретично нею можна вважати пости в соцмережах, висловлювання в інтерв'ю та навіть участь в урочистих заходах за участю російських офіційних осіб, куди регулярно запрошують спортсменів.

Наприклад, деякі російські олімпійці брали участь у провоєнному мітингу в Лужниках у березні минулого року - формально захід був присвячений черговій річниці анексії Криму.

Серед них були, зокрема, зірка російських лиж, олімпійський чемпіон Олександр Большунов, олімпійський чемпіон з плавання Євгеній Рилов, фігуристи Євгенія Тарасова та Володимир Морозов. Деякі з них вийшли на сцену зі знаком Z, який став одним із символів вторгнення в Україну.

Минулого року ті небагато спортивних федерацій, які не стали повністю усувати росіян і білорусів, пропонували різні варіанти вирішення проблеми. Наприклад, тенісисти з Росії та Білорусі, як і раніше, допущені майже на всі найбільші турніри (виключенням став Вімблдон), але в нейтральному статусі.

А ось Міжнародна федерація автоспорту (FIA) вимагала, щоб учасники з країн під санкціями підписували спеціальну декларацію і, зокрема, визнавали "тверду прихильність FIA солідарності з народом України".

Незрозуміло, що чекає на спортсменів, які представляють командні види спорту. На Олімпіаді-2018 було знайдено рішення - хокеїсти, фігуристи та інші виступали під прапором Олімпійського комітету Росії. Але зараз у рекомендаціях МОК твердо сказано, що "спортсмени у жодному вигляді не можуть представляти державу чи будь-яку організацію всередині своєї країни".

До потенційної участі в азійських змаганнях також є багато питань. Раніше росіяни пройшли відбір на найбільші старти в Європі. Сама тема переходу російського спорту в Азію обговорюється вже рік, але конкретних рішень ухвалено так і не було - наприклад, Російський футбольний союз (РФС), який розглядав цю ідею, подальше обговорення відклав.

Зараз в Олімпійській раді Азії кажуть, що для росіян та білорусів доведеться вигадати спеціальну систему квот, щоб, у тому числі, не нашкодити інтересам азійських спортсменів.

Російський спорт сприйняв ідею МОК, м'яко кажучи, неоднозначно. Противники ідеї стверджують, що російських спортсменів фактично змушують відмовитись від країни. Ті, хто пропозицію підтримують, заперечують: спортивна кар'єра є швидкоплинною і потрібно дати спортсменам можливість змагатися на будь-яких умовах.

Як сприйняли цю ідею у світі?

Однозначної позиції немає і в світової спільноти. Головним критиком ідеї стала Україна - влада країни категорично проти пропозицій МОК. Президент Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону, оскільки саме Париж у 2024 році приймає літні Ігри.

"Спроби Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри - це спроба сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Начебто можна заплющити очі на те, що Росія робить з Херсоном, з Харковом, з Бахмутом та Авдіївкою", - вважає Володимир Зеленський.

Автор фото, Вадим Гутцайт Підпис до фото, Голова НОК України Вадим Гутцайт погрожує бойкотом через можливий допуск росіян до Олімпіади

За його словами, Україна, готуючись до Ігор-2024, має бути впевнена, що Росія не зможе використати їх для пропаганди агресії.

Крім того, Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха до Бахмута, навколо якого зараз ведуться важкі бої - щоб той "побачив на власні очі, що нейтральності не існує".

"Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю", - пише Зеленський.

Глава Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт попередив, що якщо позиція України не буде почута, країна може задуматися про бойкот Олімпіади.

Ще жорсткіше ідею МОК оцінив радник голови офісу Зеленського Михайло Подоляк. "МОК - промоутер війни, вбивств та руйнувань. МОК із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує Росії трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства. Очевидно, що російські гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров'ю. Так, пане Бах?" - написав він у твіттері.

МОК різко відреагував на слова Подоляка. "МОК найрішучішим чином відкидає ці та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть бути основою для будь-якої конструктивної дискусії", - заявили в пресслужбі комітету і пообіцяли утриматися від подальших коментарів щодо цього.

Томас Бах висловився стриманіше. "Ми знаємо точку зору України, яка не тільки хоче ізолювати Росію як державу, але й хоче повністю ізолювати всіх росіян, - заявив він. - Солідарність з українськими спортсменами зберігається. Але окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації, навіть якщо країни перебувають у стані конфлікту ".

Українських чиновників це не переконало. Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернув увагу на те, що багато російських спортсменів - члени ЦСКА (Центрального спортивного клубу армії).

Попри те, що в останні роки зв'язок російської армії та ЦСКА був скоріше символічним, формально Кулеба правий.

Більше того, багато російських спортсменів мають військові звання, які їм присвоюють за перемоги. Наприклад, олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Марія Ласіцкене - капітан Збройних сил Росії. А гімнаст Микита Нагорний, який теж виграв золото у Токіо - прапорщик Росгвардії та начальник головного штабу Юнармії.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Російський олімпієць Микита Нагорний на чолі колони Юнармії, травень 2022 року

Інші країни також розійшлися в оцінці пропозицій МОК. Олімпійська рада Азії - підтримує. Європейські олімпійські комітети (ЄОК) опублікували заяву про те, що спортсменам не можна забороняти брати участь у змаганнях лише на підставі громадянства - при цьому на Європейські ігри у Польщі-2023 росіян та білорусів не пустять.

Мер Парижа Анн Ідальго також заявила, що спортсменів не можна позбавляти змагань. "Але як і більшість спортивної спільноти я прошу, щоб делегація з Росії виступала не під своїм, а під нейтральним прапором", - додала вона.

У дискусію вступив навіть міністр оборони Італії Гвідо Крузетто (в Італії відбудуться зимові Ігри-2026). Він заявив, що "вважає неправильним ставлення до всіх росіян як ворогів".

А ось президент Литви Гітанас Науседа виступив різко проти допуску росіян: "Коли ми, країни, люди Заходу, самі шукаємо способи, як допомогти Росії, і намагаємося через "чорний хід" послабити ізоляцію, яку сформували щодо Росії, допустити спортсменів до офіційних змагань, це означає, що ми самі (собі) шкодимо своїм діям". Такої самої позиції дотримуються Латвія та Естонія.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук взагалі заявив, що Варшава має намір створити коаліцію, яка тиснутиме на МОК з метою недопущення приїзду росіян та білорусів на Ігри. Основна роль у цьому, за його словами, ляже на Польщу та Велику Британію.