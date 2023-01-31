Канада експериментує з декриміналізацією важких наркотиків. Для чого?
- Макс Матца
- BBC News, Сіетл
У канадській провінції Британська Колумбія починається перший в країні експеримент з декриміналізації важких наркотиків у невеликих кількостях. Йдеться насамперед про кокаїн, героїн і амфетаміни.
З вівторка дорослі можуть придбати до 2,5 г таких наркотиків, серед яких також метамфетамін, фентаніл і морфін.
Федеральний уряд Канади задовольнив прохання провінції західного узбережжя провести трирічний експеримент.
У сусідньому американському штаті Орегон важкі наркотики дозволили з 2020 року.
Напередодні запуску проєкту представники Британської Колумбії та федеральні чиновники наголосили на правилах експерименту. Вони прописані на федеральному рівні у винятку до Закону про контрольовані наркотики та речовини.
Попри те, що ці речовини залишаться незаконними, дорослих громадян, у яких буде виявлено менше 2,5 г наркотиків, не будуть арештовувати, висувати їм звинувачення чи конфісковувати наркотики. Натомість їм буде запропонована інформація про доступні медичні та соціальні послуги.
Федеральна міністерка психічного здоров'я та залежностей Керолін Беннет у понеділок назвала цей крок "монументальною зміною в політиці щодо наркотиків, яка сприяє розвитку довіри та підтримки в медичних і соціальних службах, а не подальшій криміналізації".
Близько 10 тис. мешканців Британської Колумбії померли від передозування наркотиками з 2016 року, коли провінція оголосила про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, повідомили чиновники.
"Декриміналізація людей, які вживають наркотики, руйнує страх і сором, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, і гарантує, що вони почуватимуться безпечніше, звертаючись за допомогою, яка врятує життя", - сказала Дженніфер Вайтсайд, міністерка психічного здоров'я та залежностей Британської Колумбії.
Тисячі поліцейських у провінції, у тому числі у Ванкувері, пройдуть навчання щодо зміни правил.
Програма діятиме з 31 січня 2023 року до 31 січня 2026 року, якщо її не скасує федеральний уряд.
Деякі експерти ставлять під сумнів обмеження в 2,5 г, кажучи, що цього недостатньо, щоб врахувати звички багатьох наркозалежних.
Утім, схема має деякі винятки.
Продаж наркотиків залишається незаконним. Також заборонено зберігати наркотики на території шкіл, дитячих закладів та аеропортів.
У 2018 році Канада легалізувала використання рекреаційного канабісу для дорослих по всій країні.
Але чотири наркотики, які зараз дозволені в невеликих кількостях, залишаються забороненими, тобто їх не дозволено продавати у магазинах, на відміну від марихуани. Перевезення їх через кордон також залишається незаконним.