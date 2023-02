Саміт Україна-ЄС. Що він може принести і чого краще не чекати

Великі сподівання

Прем'єр Денис Шмигаль уточнив, що Україна має прогрес в досягненні "промислового безвізу". Йдеться про укладання так званої угоди АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції або Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods).