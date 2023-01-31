Звільнення Криму, стан Путіна і наступ з Білорусі. Про що Буданов говорив з Washington Post

1 година тому

Автор фото, Reuters

Керівник української розвідки генерал-майор Кирило Буданов заявив в інтервʼю Washington Post, що цього року Росія зосередиться на подальшій окупації Донбасу.

Він також розповів про те, скільки російських солдатів зараз воює в Україні, скільки "Калібрів" залишилось у Росії і чи зможе Україна повернути Крим.

Ми обрали найцікавіше з розмови Кирила Буданова з Washington Post.

Про Крим

В інтерв'ю американському виданню Буданов прогнозує, що Росія цього року зосередиться на захопленні більшої території на сході Донецької та Луганської областей.

Водночас він вважає малоймовірним наступ росіян з Білорусі, називаючи військову активність на кордоні з Україною спроба відволікти туди українські війська.

Очільник розвідки також заявив, що Україна "має зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

На запитання WP, чи може Росія використати ядерну зброю, якщо українські війська будуть на кордоні з Кримом, Буданов відповів, що це "тактика лякання" Москви.

На його думку, ядерний удар призведе не просто до воєнної поразки Росії, а до розпаду Росії, і в Москві це дуже добре знають".

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться", - заявив він.

Про Путіна

У розмові з WP Буданов також заявив, що Путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників.

"Питання, чи справжній зараз Путін, відкрите", - сказав керівник ГУР.

При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков неодноразово заперечував інформацію щодо хворобу Путіна чи двійників.

Як пише Washington Post, Буданов впевнений у своїй розвідці настільки, що під час інтерв'ю називає точні дані, як-от "326 000 російських солдатів зараз воюють в Україні", або "у Росії залишилося лише 9% її запасів ракет великої дальності "Калібр".

Він також припустив, що Кремль повинен побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі. "Там дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, які розуміють, що Росія має бути іншою", - пояснив він.

Автор фото, Reuters

Про замахи

Стрімкий зліт Буданова до посади одного з наймолодших генералів в історії України прискорився у серпні 2016 року, коли у Криму вбили підполковника Федеральної служби безпеки Росії, розповідає WP.

Буданова вважали одним з українських спецоператорів, які працювали в тилу ворога, і пізніше він був нагороджений українським "Орденом мужності" за нерозголошені операції.

У 2020 році, коли йому було лише 34 роки, його призначили головою ГУР. Буданов не підтверджує і не заперечує операцію або свою участь у ній: "Щось сталося... І після цього почалися всі замахи на моє життя".

У 2019 році під його машину заклали бомбу, але передчасно підірвали. За словами близького оточення Буданова, було щонайменше 10 замахів.

Він розповідає американському виданню, що "мітка смерті" змусила його вести обережне особисте життя, але ризиковані операції все ще залишаються на його відповідальності. Буданов каже, що живе в офісі, рідко буває на людях.

Він залишається мішенню для Кремля, адже після вибуху на Кримському мосту у жовтні Москва назвала винними у цьому Буданова та інших агентів ГУР.

Про картину і музику

Як розповідає кореспондент WP, у кабінеті Буданова висить картина, яка натякає на успіхи операцій, про які він не говорить відкрито.

На ній зображені літаки, на яких ГУР евакуювала людей з Афганістану у 2021 році, а також гелікоптери, які прилітали в оточений росіянами Маріуполь, щоби допомогти захисникам "Азовсталі".

У кутку захована зброя, а на столі - кулі. У кабінеті керівника ГУР цілодобово звучить класична музика. Можливо, це - захист від прослуховування, припускає видання.