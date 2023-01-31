Хто вдарив по іранських військових заводах і як від цього виграла Україна

Анастасія Успенська

ВВС

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Удар по заводу з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан

Після атаки безпілотників на стратегічні об'єкти Ірану минуло дві доби, але світова преса, як і раніше, вирує у пошуках виконавця. Оскільки цілі удару гранично зрозумілі, голова міжнародної спільноти повернулася у бік Ізраїлю. Сам Ізраїль, однак, не коментує подію.

Чому він мовчить, які є підстави вважати його причетним і якими можуть бути наслідки?

У ніч на 29 січня удару зазнали завод з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан, великий завод з виробництва моторних олив у провінції Східний Азербайджан та авіабаза у місті Дизфуль на заході Ірану.

Тегеран запевняє, що дві атаки з трьох були відбиті, а третій БПЛА лише трохи пошкодив дах будівлі. Попри це є кадри заводу олив, що горить, і свідчення очевидців про вибухи на авіабазі.

Ізраїльські ЗМІ, між тим, стверджують, що всупереч заявам іранської влади всі удари досягли мети. Однак це не можна вважати навіть непрямим визнанням Ізраїлем своєї причетності, оскільки у своїй статті журналісти посилаються на джерела у західних спецслужбах.

"Зберігати мовчання в таких випадках - звичайна багаторічна практика Ізраїлю. Взяття на себе відповідальності - виняток, навіть коли йдеться про атаки в Сирії, не кажучи вже про атаки в самому Ірані. З цього мовчання не можна зробити висновок, чи стоїть за цим Ізраїль, чи ні", - каже ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман.

Однак деякі висновки, засновані на непрямих ознаках, все ж таки напрошуються.

Низка збігів

Газета New York Times, посилаючись на неназване джерело, пише, що Ізраїль та США обговорили нічний удар по Ірану, і з цього обговорення нібито випливає, що за ним може стояти ізраїльська спецслужба "Моссад".

Американська преса також вказує на низку збігів.

Автор фото, Amir Levy Підпис до фото, Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні прибув до Ізраїлю

Минулого тижня в Ізраїлі побував директор ЦРУ Вільям Бернс, у ніч на неділю відбулася атака на іранські військові об'єкти, а в понеділок вдень до Ізраїлю з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен, який здійснює близькосхідне турне.

Представники Вашингтона поспішили заявити, що США не мають жодного відношення до ударів по Ірану. І якщо припустити, що їх справді здійснив Ізраїль, він зробив це виходячи з власних міркувань безпеки.

Попередній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт неодноразово попереджав, що Іран дорого заплатить за погрози на адресу Ізраїлю та за спроби створити ядерну зброю. У серпні минулого року Беннет прямо заявив, що Ізраїль хотів би разом із партнерами розв'язувати іранську проблему дипломатичним шляхом, але готовий діяти самостійно у разі потреби.

Беннет уже не прем'єр, але заданий ним тон вкладається в тактику Ізраїлю за будь-якого уряду. Тим більше, що саме за Біньяміна Нетаньягу, який очолював уряд майже два десятиліття і знову прийшов до влади в листопаді минулого року, Ізраїль провів низку сміливих операцій усередині Ірану в період 2009-2021 рр. (у яких також офіційно не зізнався).

"Загальна політика Ізраїлю - більше робити, менше говорити. Всім зрозуміло, хто зацікавлений найбільше в таких акціях, але саме це і є причиною ізраїльського мовчання. Одна справа - акція, інша - офіційне визнання, реакція США тощо", - каже Давид Гендельман.

"Доктрина восьминога" та масштабні навчання

Американська реакція на удар по іранських військових об'єктах у ніч на 29 січня дуже незвична.

У рамках кулуарної домовленості у разі масштабних атак, особливо якщо йдеться про Іран та його військовий потенціал, Ізраїль нерідко заздалегідь сповіщає Вашингтон про свої плани або, як мінімум, підтверджує проведення акції після її завершення.

Тоді США або роблять стриману нейтральну заяву на рівні Білого дому, або утримуються від коментарів.

У цій ситуації посилання світової преси на неназвані джерела й невизначені заяви самих джерел вказують на погану поінформованість Вашингтона.

У червні минулого року уряд Ізраїлю оголосив, що в іранському питанні переходить до здійснення плану під назвою "Доктрина восьминога", в рамках якого залишає за собою право на повну автономність дій.

"Ми більше не граємося зі щупальцями, роль яких виконують довірені особи Ірану. За новими правилами гри ми цілитимемо просто в голову", - заявив тодішній прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

Чи має намір нова ізраїльська влада залишити доктрину в дії, наразі неясно, але передумов до якоїсь іншої позиції уряду Нетаньягу щодо Ірану немає. Тим більше, що після формування негласного військового партнерства між Тегераном і Москвою Бібі доведеться дистанціюватися від його колишніх теплих відносин із Володимиром Путіним, і він, швидше за все, жорстко діятиме не лише щодо Ірану, а й іранських об'єктів у Сирії.

Минулого тижня Ізраїль та США провели наймасштабніші у своїй спільній історії військові навчання за участю 7900 військових, 140 одиниць авіації та 12 кораблів.

Ізраїльський канал Channel 12 повідомив із посиланням на своє джерело в міноборони Ізраїлю, що одна з вправ передбачала відпрацювання бомбардування іранських ядерних об'єктів, муляжі яких нібито спорудили в пустелі Негєв. Щоправда, за інформацією каналу, у вправі брали участь американські бомбардувальники В-52, а не ізраїльська авіація.

Командування США не підтвердило, що в навчаннях мала місце симуляція атаки на будь-які конкретні об'єкти, але заявило, що загалом навчання покликане надіслати чіткий сигнал Ірану та Китаю.

Інші версії організації атаки

Окрім Ізраїлю єдина країна близькосхідного регіону, яка має мотиви та теоретичну можливість для акцій проти Ірану, - Саудівська Аравія.

Військові експерти погоджуються з тим, що теоретично вона може стояти за таким ударом, але на практиці - ні.

Саудівська Аравія раніше не була помічена у проведенні подібних акцій, а для дебютанта наліт 29 січня був надто бездоганний, враховуючи складність логістики та можливості саудівських спецслужб.

"Така операція вимагає глибокого розвідувального проникнення. Якщо їхні дрони справді були задіяні з території Ірану, то їх треба було туди доставити разом із вибухівкою. На місці мала бути група, яка знає, що вона робить, або з місцевих посібників, або із закинутих агентів, або те й інше", - пояснює Давид Гендельман.

Також у пресі з'являлися припущення, що, можливо, американські партнери попросили Ізраїль підтримати західну кампанію допомоги Україні та вивести з ладу об'єкти виробництва дронів "Шахед", якими Росія обстрілює українські території.

Але цю версію фахівці одразу відкидають.

За словами Гендельмана, держава Ізраїль і його армія оборони не ставлять за мету захист інтересів України і не стали б робити масштабних акцій із цих міркувань. Просто зараз в Ізраїлю та України в особі Ірану є спільний ворог.

"Ми спостерігаємо виключно збіг приємного з корисним. Ізраїль веде більш-менш таємну війну з Іраном уже багато років, задовго до того, як почалася війна в Україні. Ніхто не думав, що Іран може бути якось пов'язаний з українсько-російською темою, поки він не почав постачати зброю Росії. Ізраїль переслідує виключно власні оперативні інтереси, і факт того, що це може допомогти Україні, до розрахунку не береться. Але з урахуванням ситуації будь-який ізраїльський удар по військових потужностях Ірану опосередковано допомагає Україні", - пояснює експерт.

Найближчим часом Росія очікує на постачання чергової партії "Шахедів", яке тепер, ймовірно, буде ускладнене.

Але Ізраїль зараз найбільше непокоїть ймовірність відповіді з боку Ірану, який переконаний у тому, що за останнім нападом на його військові об'єкти стоїть Ізраїль, навіть якщо це раптом виявиться і не так.

"Армія оборони Ізраїлю буде готова воювати на ближніх і далеких рубежах, ми посилимо наші резерви та збережемо бойовий дух та професіоналізм", - сказав у середині січня новий голова генштабу армії оборони Ізраїлю Херці Ха-Леві під час вступу на посаду.

В Ізраїлі сподіваються, що під далекими рубежами він має на увазі ядерні об'єкти Ірану.