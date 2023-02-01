"Росіяни вчаться - нам треба вчитися швидше". Які настрої на передовій на Донбасі

Ендрю Гардінг

BBC News, Донбас

1 лютого 2023

Автор фото, Getty Images

Українські військові на передовій на Донбасі розповіли BBC, що росіяни "вчаться щодня та змінюють свою стратегію", та продовжують завойовувати позиції навколо міста Бахмут, за яке точиться запекла боротьба. Водночас українці наполягають, що їхній моральний дух залишається на висоті, попри дедалі більше виснаження після майже року війни.

До кімнати забігли двоє українських солдатів, з червоними від адреналіну обличчями - вони щойно приїхали безпосередньо з шалено активної лінії фронту далі на південь. Дивлячись на гігантську карту у тимчасовому штабі своєї бригади, вони тицяли у місця, де російські війська просувалися вперед до ключової дороги.

"Вони були приблизно за 400 метрів від нас, через поле прямо тут. Ми тримаємося, але стає все важче", - каже сержант Денис Кальчук із добровольчого батальйону "Дніпро-1". Він розповів, що російська піхота, винищувачі та артилерія діють навколо Бахмута з дедалі більшою координацією та ефективністю.

"Найгірше - це літаки. Їх не чутно, поки не стане надто пізно. Те ж саме з танками. Артилерія простіше - принаймні, є секунда-дві [щоб стрибнути в укриття] після того, як почуєш, що вони наближаються", - каже сержант Кальчук.

Оцінити загальний стан конфлікту на Донбасі вкрай складно. Потрапити туди складно і небезпечно, а десятки різних українських батальйонів і бригад працюють над окремими завданнями у секретності, розкидані вздовж сотень кілометрів лінії фронту, яка часто швидко змінюється.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові кажуть, що росіяни діють навколо Бахмута з дедалі більшою координацією та ефективністю

Але після кількох тижнів мандрівок регіоном і понад десяток записаних інтерв'ю та відвертих розмов не під запис із широким колом українських солдатів я зміг змалювати для себе загальну картину.

Протягом тижнів переважну частину бойових дій навколо Бахмута вела сумнозвісна російська група найманців ПВК "Вагнер", яка зазнала величезних втрат, здійснюючи майже самогубні масові піхотні атаки на менші міста, такі як Соледар. Але останніми днями, за словами деяких українських солдатів, помітнішу роль стала відігравати регулярна армія Росії, що дає помітний ефект.

"Нам зараз дуже важко. Ми розуміємо, що Росія щодня вчиться і змінює свою стратегію. І я вважаю, що нам потрібно вчитися швидше", - каже Дмитро Подворчанський, керівник розвідувальної групи "Дніпро-1".

Він та інші військові кажуть про те, що добре оснащені регулярні російські сили тепер набагато краще розміщують і ховають свої склади боєприпасів та ефективніше націлюються на українські логістичні маршрути. Як наслідок, вони продовжують здобувати позиції навколо Бахмута та загрожують ще одному потенційно важливому місту - Вугледару.

Підпис до фото, Дмитро Подворчанський каже, що українські війська мають вчитися швидше за росіян

Але наразі немає жодних ознак того, що російські війська готові здійснити стратегічно важливий прорив. Один зі старших командирів сказав, що західні поставки допомагають врівноважити сили в артилерії, і що західні танки незабаром можуть схилити шальки терезів на користь України.

І хоча багато українських військових страждають від виснаження після місяців конфлікту, моральний дух загалом, як виглядає, тримається на висоті.

"Були випадки, коли [українські] підрозділи не дуже хотіли воювати, а також розбіжності [щодо тактики]", - визнав один український військовий, який захотів зберегти анонімність.

Інші розповіли про травму, якої вони зазнали, коли бачили, як гинуть їхні друзі, про підрозділи, які зазнали величезної кількості втрат, і про психологічний вплив боїв серед такої кількості незібраних трупів російських солдатів.

Один солдат, говорячи про побоювання нової російської мобілізації та величезної чисельності ворога, сказав, що боїться, що "Росія нас перемеле". Але більшість військовослужбовців, яких ми зустріли, відкидають такі думки, списують їх на виснаження та загалом хвалять своїх командирів за те, що ті дали їм час відпочити.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія знищує Донбас бомбардуваннями та обстрілами

Одна з теорій, яка дедалі частіше звучить у контексті боїв за Бахмут, полягає в тому, що лінію фронту тут лишаються тримати відносно слабкі та недосвідчені українські підрозділи, тоді як найсильніші сили армії переміщуються в інші місця перед очікуваною українською контратакою чи контратаками.

Місце таких потенційних наступів залишається предметом спекуляцій серед українських військових. Деякі очікують наступу далі на північ, до Луганської області, тоді як інші думають про наступ на південь у напрямку Мелітополя, щоб ізолювати та створити загрозу російським військам на Кримському півострові та навколо нього.

Один досвідчений офіцер сказав, що, на його думку, Росія прагне вирівняти свою лінію фронту, захопити ще кілька шматків Донбасу, а потім оголосити "місію виконаною" та підштовхнути Україну до мирних переговорів.

Він упевнений, що Україна ніколи на це не погодиться, але попередив, що військовим знадобляться західні винищувачі, щоб прорвати оборону Росії, особливо на півдні країни.