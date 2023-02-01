"Прірва між обіцянками і реальністю". Дипломати ЄС не вірять у швидкий вступ України до Євросоюзу

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зустріч Володимира Зеленського і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у Києві у вересні

Багато країн ЄС вважають швидке приєднання України до Євросоюзу нереальним і застерігають від створення нереалістичних очікувань в українців.

Про це пише британське видання Financial Times напередодні саміту в Києві, на якому, як очікується, Володимир Зеленський лобіюватиме членство України в ЄС, використання заморожених російських активів для фінансування відбудови країни та правовий механізм переслідування росіян за воєнні злочини.

Як зазначає FT, високопоставлені дипломати країн ЄС стурбовані тим, що чиновники Брюсселя сприяють нездійсненним очікуванням України, зокрема про вступ до союзу до 2026 року, замість того, щоби стримувати їх.

"Жоден політичний лідер не хоче опинитися не на тому боці історії. Ніхто не хоче, щоб його звинуватили у недостатніх зусиллях. Тому вони кажуть, що усе можливо", - цитує видання високопоставленого дипломата ЄС.

У відповідь на вторгнення Росії в лютому минулого року ЄС вирішив підтримати Україну пакетами військової, гуманітарної та фінансової підтримки, а також санкціями проти Росії.

Євросоюз також пішов на безпрецедентний крок, зробивши Україну офіційним кандидатом на членство - попри те, що вона не відповідає стандартним вимогам, пише FT.

Якщо деякі центральні та східні країни-члени підтримують вимоги України, північні столиці Європи стурбовані тим, як її численне бідне населення та величезний сільськогосподарський сектор будуть інтегруватися у ЄС.

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Як нагадує британське видання, обережним щодо обіцянок про вступ України в ЄС був насамперед президент Франції Еммануель Макрон, який попереджав у травні, що процес може тривати "кілька десятиліть".

Водночас керівництво ЄС виступало у більш оптимістичному тоні. І президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, і президент Європейської ради Шарль Мішель заявляли, що прогрес у цьому напрямку є.

Ця риторика, пише FT, породила у Києві очікування, що він заслуговує на привілеї та швидкий вступ до блоку.

Але деякі дипломати ЄС попереджають, що ця риторика "зіткнеться з реальністю".

Декілька офіційних осіб держав-членів сказали Financial Times, що комісія повинна пояснити Україні, що перед початком офіційних переговорів про приєднання стоять величезні перешкоди, які самі по собі можуть тривати десятиліття чи більше.

"Ця прірва [між обіцянками та реальністю] зростала протягом деякого часу. І ми дійшли до точки, коли вона стала занадто великою", - сказав ще один дипломат ЄС.

"Вони, схоже, вірять, що зможуть стати членами завтра. Але це, очевидно, не так".

Видання цитує ще одного європейського високопосадовця, який припустив, що Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель "змагаються одне з одним у тому, хто може показати себе більш проукраїнським".

За рахунок російських активів?

У вересні минулого року Україна, Брюссель і Світовий банк оцінили відновлення країни у майже 350 мільярдів євро. Через щотижневі російські атаки на критичну інфраструктуру вартість відбудови продовжує зростати, пише FT.

Можливість використати для відбудови заморожені активи російських компаній і фізичних осіб викликає скепсис у юристів.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив FT цього тижня, що ця ідея "складна не лише з юридичного боку, але і з точки зору належного функціонування грошово-кредитної системи".

Думки ЄС також розділилися і щодо формату потенційного трибуналу для притягнення до відповідальності росіян за воєнні злочини, скоєні ними в Україні.