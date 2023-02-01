Нова "зелена комета" наближається до Землі. Як її побачити

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Dan Bartlett

Нещодавно відкрита комета максимально наблизиться до нашої планети в середу, 1 лютого. Астрономи кажуть, що подорож об'єкта до Землі тривала приблизно 50 000 років.

Найкраще її побачите можна буде зранку 2 лютого.

На фотографіях, зроблених астрономами, видно чіткий зелений відтінок навколо тіла комети.

Але ті, хто чекає блискучої смарагдової смуги на небі, будуть розчаровані. Її яскравість перебуває на межі того, що видно неозброєним оком.

"Ви могли бачити повідомлення про те, що ми можемо побачити цей яскраво-зелений об'єкт, який освітлює небо", — каже доктор Роберт Мейссі, заступник виконавчого директора Королівського астрономічного товариства.

"На жаль, нічого подібного не буде".

Однак подалі від світлового забруднення та на темному небі, ви зможете побачити пляму на небі, якщо знатимете, що і де шукати.

Потенційні дослідники зоряного неба мають більше шансів помітити комету в бінокль, де вона виглядатиме як слабке біле розмиття.

"Навіть маленький бінокль допоможе вам знайти її", — каже Мейссі.

Комети здебільшого складаються з льоду та пилу. Коли вони наближаються до Сонця, лід випаровується, а пил струшується, щоб створити фірмовий довгий хвіст.

"Якщо вам пощастить, ви побачите натяк на хвіст, що відривається від неї, тоді вона буде більше схожа на класичну комету", — каже Мейссі.

Астрономи виявили комету C/2022 E3 (ZTF) минулого березня в Паломарській обсерваторії в Каліфорнії.

Автор фото, Getty Images

Протягом останніх кількох тижнів її можна було побачити в бінокль у північній півкулі.

Але вона максимально наблизиться до Землі на відстані близько 41 мільйона кілометрів.

Об'єкт походить із хмарності Оорта, сукупності крижаних тіл на краю Сонячної системи.

Щоб знайти її, Мейссі пропонує спочатку шукати полярну зорю, яка завжди перебуває в одному місці на небі.

Ви можете визначити полярну зорю, подивившись прямо на північ і знайшовши зірку, яка чітко висить сама по собі.

Потім ви можете скористатися безкоштовним програмним забезпеченням планетарію в Інтернеті, щоб визначити, куди рухатиметься комета відносно полярної зорі тієї ночі, коли ви на неї дивитеся.

Найкращий час для перегляду буде рано вранці четверга, 2 лютого, коли Місяць заходить.

У цей час комета повинна з'явитися праворуч від полярної зорі.

Зелений колір для комет не є рідкістю і зазвичай є результатом розпаду реакційноздатної молекули, що називається двовуглецем — двох атомів вуглецю, з'єднаних подвійним зв'язком.

Такий колір краще вловлюється цифровими камерами, які мають високу чутливість.

Комета не зрівняється за видовищем з кометою 2020 NEOWISE - найяскравішою кометою, яку можна було побачити з Північної півкулі в 1997 році.

Але Планетарне товариство заявляє, що новий проліт комети - це "можливість, яка буває лише раз у житті".