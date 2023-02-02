Медсестра, яку звинувачують у вбивстві немовлят, відправила листівку батькам дитини
- Деніел O'Доног'ю
- BBC News
Медсестра Люсі Летбі надіслала листівку зі словами співчуття батькам дівчинки лише через кілька тижнів після того, як вона, як підозрюють, вбила немовля.
Летбі звинувачують у тому, що вона тричі намагалася вбити недоношену дитину (у суді не розголошують її ім'я і називають Дитиною I), а потім вбила її з четвертої спроби 23 жовтня 2015 року.
33-річну медсестру Люсі Летбі, яка працювала у Лікарні графині Честер у Ліверпулі, звинувачують у тому, що вона навмисно вбивала новонароджених дітей. Жінка, як підозрюють, впорскувла їм у шлунок повітря через зонд для годування.
Вона заперечує вбивство семи немовлят і замах на вбивство ще десяти.
Королівському суду Манчестера показали зображення листівки зі словами співчуття, яку Летбі надіслала родині Дитини І перед її похоронами 10 листопада.
Листівка мала назву "Про вашу кохану дівчинку згадуватимуть із посмішками".
У листівці Летбі також написала: "Немає слів, щоб полегшити ваш біль. Для мене було справжньою честю піклуватися про [Дитину I] і познайомитися з вашою сім'єю - сім'єю, для якої [Дитина I] була найголовнішим у світі і яка робила для неї все можливе".
"Вона завжди буде частиною вашого життя, і ми ніколи її не забудемо".
"Думаю про вас сьогодні і завжди. Дуже люблю, Люсі".
Наприкінці повідомлення Летбі каже, що шкодує, що не змогла бути присутньою на похоронах.
Раніше суд повідомляв, що Дитина I народилася передчасно у серпні 2015 року в Ліверпульській жіночій лікарні на терміні вагітності 27 тижнів і важила 970 грамів.
Пізніше того ж місяця її перевели до Лікарні графині Честер.
Стверджується, що перед вбивством Дитини І Летбі намагалася вбити немовля 30 вересня та під час нічних змін 12 і 13 жовтня.
Обвинувачення заявило, що вона завдала шкоди недоношеній дитині, вводячи повітря через зонд для годування в її шлунок і кровотік. Дитина померла вранці 23 жовтня 2015 року.
Суд триває.