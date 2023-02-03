Наступ Росії завершиться до квітня. Він не буде успішним – розвідка

1 година тому

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Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, знову переоцінив сили російської армії, припускає американський Інститут вивчення війни (ISW).

Звідси аналітики роблять висновок, що великий наступ Росії на сході України передчасно завершиться у сезон весняних дощів і не буде результативним.

Раніше українське військове та політичне керівництво неодноразово заявляло про те, що Росія готує новий наступ у найближчі місяці. Зокрема, йдеться про Донбас.

"Путін, можливо, знову переоцінив власні можливості російських військових, - вважають американські аналітики. - ISW не помітив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову міць, щоб розгромити українські сили на сході України і захопити понад 11 300 кв. км неокупованої Донецької області до березня, як наказав Путін".

За попередньою оцінкою ISW, великий російський наступ, швидше за все, передчасно досягне кульмінації до квітня 2023 року під час весняного сезону дощів.

Він також не досягне оперативно значущих результатів, додають аналітики.

"Кульмінація російських сил може створити сприятливі умови для українських військ, якими вони зможуть скористатися у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після отримання західних танків", - йдеться у звіті інституту.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Американський танк M1 Abrams шкидший, аніж будь-який російський

Втрати Росії у війні

Тим часом видання New York Times з посиланням на американських та західних чиновників опублікувало кількість втрат Росії в Україні. За приблизними підрахунками, йдеться про майже 200 тисяч військових РФ - вбитими і пораненими.

Це у вісім разів більше, ніж втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, пише NYT.

Російські втрати значно зросли під час боїв за Бахмут та Соледар, пише видання.

Оскільки Москва відчайдушно потребує великої перемоги і розглядає Бахмут як ключ до захоплення всього східного Донбасу, на передову відправили погано навчених новобранців та колишніх в'язнів. У результаті, за словами американських чиновників, сотні військовослужбовців щодня гинуть або зазнають поранень.

Значних втрат, за словами видання, зазнає і українська сторона, хоча реальні цифри важко встановити.

Останню публічну оцінку втрат з американської сторони зробили в листопаді минулого року, коли голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що з початку війни кожна сторона втратила вбитими та пораненими понад 100 тисяч військовослужбовців.

Останнього разу Україна називала кількість своїх вбитих кілька місяців тому. Тоді радник голови ОП Михайло Подоляк говорив про 10-20 тисяч вбитими.

Повідомлення про наступ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що новий наступ Росії може відбутися приблизно 24 лютого.

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Представник головного управління військової розвідки України Андрій Черняк в інтерв'ю Kyiv Post заявив, що Путін наказав російським військовим захопити всю Донецьку і Луганську області до березня 2023 року.

За його словами, Росія перекидає додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння і військову техніку на схід України.

Водночас у РНБО запевняють - Україна знає про можливий новий наступ Росії і до нього готується.

Раніше Кремль офіційно заявив про мобілізацію 300 тисяч солдатів. Хоча насправді ця цифра може сягати і 500 тисяч, припускають ЗМІ.