Чи з'явився в України шанс отримати ізраїльський "Залізний купол" і що може його замінити

Павло Аксьонов

ВВС

1 година тому

Автор фото, AFP

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що може розглянути можливість надання військової допомоги Україні. Цього вже давно домагаються, проте досі українці отримували лише гуманітарну допомогу, а військову продукцію з Ізраїлю, судячи з повідомлень, якщо й здійснювали, то потай і через треті країни.

"Що ж, я, зрозуміло, розглядаю таку можливість", - досить розпливчаста відповідь, але в питанні кореспондента CNN прозвучало словосполучення "Залізний купол", що відразу зробило відповідь Нетаньяху набагато вагомішою.

Ізраїль - один зі світових лідерів у виробництві багатьох систем озброєнь, і зенітно-ракетний комплекс "Залізний купол" - одна з найвідоміших із них. У певному сенсі він став візитівкою ізраїльського ВПК - насамперед через свою високу ефективність.

Однак у таких непростих питаннях, як постачання озброєнь до країни, що воює, Ізраїль опинився в традиційній для Близького Сходу дуже заплутаній політичній ситуації, де інтереси багатьох близькосхідних країн переплелися з політикою інших держав, що активно діють у цьому регіоні.

"На відстані витягнутої руки"

Досі Ізраїль не постачав зброю Україні - насамперед через складну ситуацію на Близькому Сході.

"Ізраїль - країна, що воює, яка перебуває у стані військового конфлікту з Сирією, військово-політичного конфлікту з Іраном і в постійному протистоянні з "Хезболлою", ХАМАСом, "Ісламським джихадом" та іншими терористичними організаціями", - розповів ВВС головний редактор видання Newsru.co.il Євген Фінкель.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У травні 2021 року "Хамас" випустив за тиждень понад три тисячі ракет, і "Залізний купол" збив 90% з них

При цьому, за його словами, "Ізраїль змушений діяти за межами свого повітряного простору, забезпечуючи безпеку".

"Зокрема, у Сирії, де розташовані російські ППО, Ізраїль змушений координувати свої дії з командуванням армії РФ. У цій ситуації політичне керівництво Ізраїлю має враховувати ризики, пов'язані з погіршенням відносин з РФ та припиненням такої координації щодо Сирії", - наголосив він.

Як сказав в інтерв'ю CNN Біньямін Нетаньяху, "на нашому північному кордоні в Сирії ізраїльські та російські літаки летять на відстані витягнутої руки один від одного". У такій ситуації різко зростає небезпека інцидентів, і дуже важливо, щоб відносини їхніх учасників були якнайменше напруженими.

Наприклад, у вересні 2018 року біля сирійських берегів силами місцевої ППО було збито російський літак-розвідник Іл-20, в якому загинули 15 російських військових.

У Росії тоді заявили, що літак під вогонь сирійських зенітників нібито підставили ізраїльські винищувачі, які на той момент завдавали ударів по провінції Латакія. На думку російського командування, вони "сховалися" за Іл-20, на який перевелись зенітні ракети.

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Тоді цю подію вдалося врегулювати президентам Росії та Ізраїлю, які зідзвонилися та домовилися особисто між собою.

Однак, якщо напруженість у відносинах двох країн зросте, то врегулювати такі інциденти буде складніше.

"У мене немає бажання вступати до російсько-ізраїльського військового протистояння. І ніхто цього не хоче", - прямо сказав Нетаньяху CNN.

Що обіцяв Нетаньяху?

Питання ведучого CNN звучало так: "Рік тому ви сказали, що розглянете питання про надання військової підтримки Україні, якщо станете прем'єр-міністром. Тепер ви ним стали. Ви розглядаєте його? Чи збираєтеся ви змінити позицію відмови від військової допомоги? Я знаю, що ви надаєте гуманітарну допомогу, але як щодо передачі Україні "Залізного купола" чи старіших військових технологій, які ви більше не використовуєте?".

"Що ж, я, зрозуміло, розглядаю таку можливість", - відповів прем'єр-міністр.

За словами Євгена Фінкеля, політик фактично нічого не обіцяв і не гарантував: "Нетаньяху заявив не про зміну позиції, а про можливість розглянути питання щодо постачїання зброї. Причому заявив це американському телеканалу CNN".

Як розповів ВВС ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман, ухильна відповідь прем'єр-міністра, проте, не така вже й далека від правди.

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"Не було жодних обіцянок поставити, він сказав, що розгляне питання. І зараз це питання дійсно розглядається наново, це курує Рада національної безпеки у співпраці з МО, МЗС та "Моссадом". Але від розгляду питання до позитивної відповіді ще далеко", - пояснив експерт.

Те, що слова прем'єр-міністра були сказані в інтерв'ю американському телеканалу - також важлива обставина. Раніше ізраїльський військовий журналіст та автор телеграм-каналу "Війна з ордою" Сергій Ауслендер сказав, що останнім часом Ізраїль опинився у непростій політичній ситуації.

Навіть зберігаючи відносини з Росією, він належить політично до західних країн і мимоволі змушений слідувати політиці Заходу, який допомагає Україні.

"Так, у Бібі (так часто називають Нетаньяху в Ізраїлі - Ред.) є якісь відносини з Путіним, він себе називав його другом [...]. Нетаньяху політик надзвичайно досвідчений. Хто б як до нього не ставився, він у політиці акула справжня. І він чудово розуміє, який тренд зараз на Заході - допомагати Україні. Захід створив по суті коаліцію на чолі зі США. А Ізраїль завжди відносив себе до західного світу", - сказав Сергій Ауслендер.

Ще деталь з інтерв'ю - те, що ведучий запитав не лише про "Залізний купол", а й про "старі військові технології, які Ізраїль більше не використовує". Ймовірно, малася на увазі недавня історія з проханням США до Ізраїлю передати Україні старі ЗРК Hawk, які більше не використовуються ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю). Про це писала міжнародна преса, але першим повідомило видання Axios.

За інформацією видання, Ізраїль відповів відмовою, заявивши, що не змінюватиме політику щодо постачання озброєнь Україні. Ці зенітні системи вже застаріли, але Україна, яка вже майже рік змушена оборонятися від російських крилатих ракет, прийняла б будь-яку допомогу.

Тому сказати однозначно, що відповідь Нетаньяху стосувалася саме "Залізного купола", теж не можна.

Іранське питання

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В останні місяці Ізраїль, Україна, Іран та Росія опинилися у центрі новин, пов'язаних із передачею озброєнь.

З початку осені російська армія почала обстрілювати Україну безпілотниками-камікадзе "Герань", в яких фахівці досить швидко розпізнали іранські дрони "Шахед".

Ці дрони були дуже серйозною проблемою для України протягом тривалого часу, перш ніж ЗСУ за допомогою західних поставок не змогли організувати протиповітряну оборону так, щоб збивати більшу частину з них.

Однак у жовтні у міжнародній пресі з'явилися повідомлення про те, що Іран може поставити Росії балістичні ракети. На відміну від крилатих ракет, балістичні збити важче тими засобами, які є у ЗСУ зараз. Такі постачання, особливо масові, серйозно ускладнили б ситуацію в Україні, якій довелося б терміново і сильно збільшувати війська ППО, причому коштом найсучасніших західних комплексів.

У жовтні, коли інформація про можливості таких постачань з'явилася в пресі, ізраїльський міністр у справах діаспори (міністерство, яке займається зв'язками Ізраїлю з єврейською діаспорою та роз'ясненням зовнішньої політики країни) Нахман Шай написав: "Сьогодні вранці повідомили, що Іран передає балістичні ракети Росії. Більше немає жодних сумнівів, на якому боці має стояти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримувати [від Ізраїлю] і військову допомогу, таку ж, яку надають США та НАТО".

Тоді ця заява викликала політичну дискусію, але політику Ізраїлю щодо постачання зброї Україні не змінило.

При цьому Іран, як повідомляла спочатку ізраїльська, а потім і іранська преса, мав намір отримати з Росії нові винищувачі Су-35, що зробило б авіацію цієї країни набагато боєздатнішою і, очевидно, змінило б баланс сил з Ізраїлем.

У ніч на 29 січня в Ірані зазнали удару завод з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан, великий завод з виробництва моторних масел у провінції Східний Азербайджан та авіабаза у місті Дизфуль на заході країни.

Тегеран запевняє, що дві атаки з трьох було відбито. Ізраїльські ЗМІ стверджують, що попри заяви іранської влади всі удари досягли мети. Ізраїль традиційно не взяв відповідальність за ці удари.

В інтерв'ю CNN, яке відбулося після цих подій, Нетаньягу сказав, що Ізраїль діє проти іранського виробництва озброєнь, які застосовуються в Україні. За словами прем'єра, Ізраїль використовує методи, які Нетаньягу відмовився описувати.

"Я маю на увазі те, що ми завдаємо ударів по Ірану, не тільки по його ядерній програмі, намагаючись її зупинити, але також діємо проти розробки певних озброєнь, які є в Ірану. І які він точно експортує", - сказав він.

Як розповів Давид Гендельман, зближення Росії з Іраном та посилення їх військово-технічного співробітництва, з одного боку, справді турбують Ізраїль, який не хоче жодного військового посилення Ірану, але, з іншого боку, це зближення, за словами експерта, хоч як це парадоксально, полегшує становище Ізраїлю - можна діяти військовими методами вільно, оскільки передача російської зброї Ірану з гіпотетичної загрози стає реальною небезпекою.

Зрештою, рішення про відкриту передачу складних і сучасних систем залежить від політики, в якій враховується дуже багато інтересів та обставин.

Євген Фінкель вважає, що хоча "уряди Ізраїлю (як нинішні, так і попередні) однозначно заявляли про підтримку територіальної цілісності України, не визнавали російськими територіями ні Крим, ні окуповані 2022 року українські території", а "більшість ізраїльтян, за всіма опитуваннями, підтримують зараз Україну", насправді США навряд чи вдасться переконати Ізраїль у тому, що такі постачання не зашкодять його відносинам із Росією.

"Я майже впевнений, що жоден уряд Ізраїлю на таке постачання не погодиться, поки контингент армії РФ перебуває в Сирії", - вважає експерт.

Залізний купол

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Ізраїльська система ППО "Залізний купол" - одна з найвідоміших у світі. Вона прославилася своєю неймовірною ефективністю у боротьбі з цілями, які здаються найскладнішими для протиповітряної оборони - залповими пусками ракет ближнього радіуса дії.

Крилата ракета, така, як, наприклад, російський "Калібр", - мішень простіша. Вона запускається на великій відстані від цілі і летить, як літак. Це досить велика ціль, яка рухається на дозвуковій швидкості.

Ракета ближнього радіуса летить балістичною траєкторією, вона невелика, запускається з близької відстані і перебуває в польоті дуже недовго. Часто їх запускають залпами, що ще більше ускладнює роботу ППО.

Проте, наприклад, у травні 2021 року, коли за один тиждень ХАМАС та інші палестинські угруповання запустили по Ізраїлю більше трьох тисяч ракет, батареї "Залізного купола" збили 90% з них.

Існує переконання, що "Залізний купол" ефективний тільки проти саморобних палестинських ракет "Касам", однак, за словами Давида Гендельмана, його ніша, крім "Касамів" - штатні некеровані ракети типу тих, що використовують реактивні системи залпового вогню "Град", "Ураган", їхні аналоги та копії.

Крім того, він може збивати мінометні міни, дрони і літаки, що низько летять, додав експерт.

"Особливістю системи управління "Залізного купола" є швидкий розрахунок балістичної траєкторії ракети та визначення, чи летить вона в забудований район або інший об'єкт, який підлягає захисту, і тільки в цьому разі проводиться перехоплення, а якщо ракета летить "у чисте поле", перехоплення не проводиться: це дозволяє заощаджувати велику кількість ракет-перехоплювачів і заважає противнику перевантажувати систему, але це потребує додаткової прив'язки до конкретної місцевості, це не просто стрілянина по всіх загрозах в радіусі ураження", - розповів Гендельман.

В Ізраїлі "Залізний купол" інтегрований у загальну ешелоновану систему протиповітряної оборони, в якій, крім нього, є комплекси Patriot, "Праща Давида" та "Хец" - ця система прикриває територію країни на різних висотах від балістичних та крилатих ракет різної дальності та висоти польоту, безпілотників та інших загроз із повітря.

Чи потрібний Україні "Залізний купол"?

Україна, яка з початку російського вторгнення застосовує переважно старі радянські ЗРК, зараз будує нову ешелоновану систему протиповітряної оборони на основі західних комплексів ППО, серед яких вже є NASAMS, Iris-T, Hawk, а в майбутньому з'являться й американські комплекси Patriot.

Тому, якщо вона колись отримає "Залізний купол", то його потрібно буде інтегрувати в один контур із західними комплексами. Обмін інформацією всередині такого контуру ППО є важливою складовою боєздатності всієї системи протиповітряної оборони.

Але при цьому, як розповів Давид Гендельман, розміщувати батареї ізраїльської ЗРК доведеться поблизу передової: "В Україні "Залізний купол" навіть у достатній кількості може ефективно працювати лише як ПРО прифронтової зони, наприклад - у Харкові чи Херсоні, які обстрілюються артилерією та РСЗВ. Закрити далекий стратегічний тил України він не призначений за своїми ТТХ [тактико-технічними характеристиками]".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Залишки російських боєприпасів, якими російські війська обстрілювали Харків. Серед них - ракети РСЗВ "Смерч", "Ураган" та "Торнадо"

Прифронтові українські міста часто обстрілюють важкими системами залпового вогню, такими як "Смерч" та "Ураган".

Однак тут виникає інша проблема. Ці установки "Залізного купола" треба десь взяти.

Як підкреслює Євген Фінкель, Ізраїль - країна, що воює, а "країна, що воює, навряд чи може постачати озброєння іншій воюючій країні, оскільки сама гостро їх потребує".

У таких умовах Ізраїль навряд чи зможе піти на те, щоб виділити Україні хоча б одну батарею "Залізного купола" з тих, що вже розгорнуті на його території - вона навряд чи дуже допоможе Україні, але послабить ізраїльську ПРО.

Другий варіант - закупівля ЗРК у виробника, компанії Rafael. Зробити це можливо - Ізраїль постачає цю систему на експорт. Однак, як розповів ВВС ізраїльський військовий експерт Давид Шарп, виробництво займе багато часу і вимагатиме великих грошей.

"Україна зможе їх купити сама за наявності політичного рішення, але тоді це займе час. Дві батареї виробляються приблизно за рік. Вони коштують чималих грошей. І, нарешті, потрібне ще інтенсивне та серйозне навчання [розрахунків]", - сказав він.

Найреалістичнішим виглядає варіант постачання двох батарей, які у 2020 році закупили США. В цьому випадку від Ізраїлю потрібно було лише дати свою згоду на реекспорт системи в Україну. Для Сполучених Штатів "Залізний купол" не настільки важливий, як для Ізраїлю чи України.

Що ще може поставити Ізраїль в Україну?

Хоча "Залізний купол" - найвідоміший комплекс, на думку Давида Шарпа, особливості конфлікту в Україні такі, що ЗСУ, можливо, більше підійшли б інші ізраїльські ЗРК. Наприклад, SPYDER SR ближнього радіуса дії, "Барак-8" середнього радіуса або окремі компоненти "Залізного купола".

"Радар "Залізного купола" - це, можливо, найкращий у світі виріб у своєму класі. Його як пиріжки не один рік скуповують країни НАТО, у тому числі і Канада, і Чехія, і Угорщина", - сказав експерт.

Радіолокаційна станція EL/M-2084 компанії ELTA Systems, про яку говорить Шарп, - це той радар, який дозволяє "Залізному куполу" обчислювати траєкторію польоту ракети і оперативно вирішувати, чи потрібно її взагалі збивати.

Ізраїль також відомий своїми безпілотниками, дронами-камікадзе, високоточними боєприпасами, включаючи авіаційні бомби і ракети, протитанкові комплекси. Однак можливості постачання таких озброєнь поки що відкрито не обговорюються.