Зеленський обіцяє не здавати Бахмут: "Будемо боротися, скільки зможемо"

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський відвідує Бахмут в грудні 2022-го

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до можливого нового наступу Росії.

За його прогнозами, основні бої можуть розгорнутися на сході України, в тому числі на Лиманському напрямку, де Росія зазнала нищівної поразки восени 2022 року і змушена була відвести війська.

"Росія хоче реваншу. Реваншу саме там, де не вийшло. Хоче забрати схід. Наше завдання - не дати їм такої можливості. Не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що в нас є всі шанси", - сказав він після саміту Україна-ЄС, що проходив у Києві.

Щоб запобігти цьому, він закликав союзників давати Україні більше зброї, в тому числі далекобійної.

Зеленський також прокоментував важку ситуацію в Бахмуті Донецької області, де вже кілька місяців тривають запеклі бої. Російська сторона регулярно заявляє, що близька до взяття міста, яке має стратегічне значення для оборони підконтрольної Україні частини Донецької області.

Український президент дав зрозуміти, що ЗСУ не залишать місто.

"Будемо боротися, скільки зможемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею, вважаємо наших героїв, які там, на жаль, полягли, героями. Якщо буде пришвидшено надання зброї, а саме далекобійної зброї, ми не лише не відійдемо від Бахмута - ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований із 2014 року", - наголосив президент.

До 2016 року Бахмут називався Артемівськом.

З початком війни на Донбасі у 2014 році Бахмут переважно був у тилу і не був місцем активних бойових дій. Хоча й зазнавав обстрілів. Все змінилося після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Вперше росіяни масовано обстріляли Бахмут у травні.

Автор фото, Офіс президента

Після того, як військам РФ вдалося взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку літа, Бахмут став головним напрямком наступу російської армії при спробах просування на Слов'янськ та Краматорськ.

Тоді почалися інтенсивні удари по Бахмуту - російські війська намагалися обстрілами міста забезпечити просування від Сєвєродонецька та Лисичанська. Безрезультатно.

Ще у травні "Артемсіль", одне з найбільших підприємств з видобутку солі в Європі, зупинило виробництво через російські обстріли.

Зараз фото з-під Бахмута нагадують зображення Першої світової війни.

Загалом Бахмут - дуже важливий пункт оборони для ЗСУ. Його утримують, бо він все ж таки дає вихід на Краматорськ і Слов'янськ.