Коли і де у світі губили радіоактивні матеріали

Антуанетт Редфорд

BBC News

1 година тому

Автор фото, WA DFES

Наприкінці січня світ спостерігав, як Австралія загубила, а потім шукала радіоактивну капсулу.

Багато хто запитував, як взагалі такий предмет могли загубити, однак радіоактивні об'єкти зникають частіше, ніж можна собі уявити.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), у 2021 році кожні три дні зникало одне "безхазяйне джерело" - предмет, що містить радіоактивний матеріал.

Некомерційна організація Nuclear Threat Initiative (NTI) складає списки загублених і знайдених ядерних і радіоактивних матеріалів. У цьому переліку є, приміром, чоловік, який натрапив на радіоактивний датчик, що лежав посеред дороги в Айдахо.

Організація також згадує пакунок із радіоактивною речовиною, який випав із кузова вантажівки на газон. Пізніше того ж дня його виявив місцевий житель і відправив за вказаною адресою.

А в 2019 році в аеропорту Санкт-Петербурга виявили туриста з радіоактивним годинником.

З майже 4000 радіоактивних джерел, які зникли безвісти після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії почало стежити за ними в 1993 році, 8%, як вважають, вкрали зі зловмисним намірами, а 65% загубили випадково. Що сталося з рештою, незрозуміло.

При належному обслуговуванні та поводженні радіоактивний матеріал не становить значної загрози для людини.

Але якщо людина зазнає прямого впливу радіації і не матиме захисту від неї, вона може серйозно захворіти або навіть померти.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Четверо людей загинули в результаті радіоактивної катастрофи у бразильському місті Гоянія

Наприклад, чотири людини загинули після викрадення каністри з радіоактивним матеріалом із покинутої лікарні в бразильському місті Гоянія 1987 року.

Група чоловіків вкрала каністру з цезієм-137 (Cs-137) - радіоактивним матеріалом, який зазвичай використовують у медичних установах - вважаючи, що він може мати певну цінність як металобрухт. Коли вони розбирали її, вони пошкодили капсулу з цезієм, виливши його на решту металу.

Власник сміттєзвалища, який купив забруднений метал, піддав дії радіації десятки друзів і родичів. Він привів їх подивитися, як метал світиться синім у темряві. Серед них була шестирічна дитина, яка з'їла радіоактивний порошок.

Десятки людей потребували термінової медичної допомоги, а два сусідніх міста евакуювали, коли лікарі встановили, що їхню раптову хворобу спричинило опромінення радіацією.

МАГАТЕ назвало цей інцидент однією з "найсерйозніших радіаційних аварій".

Автор фото, AFP via Getty Images

У 2020 році радіоактивні відходи також знайшли в будинку колишнього співробітника агентства з атомної енергії в Індонезії.

А в 2013 році шістьох чоловіків арештували у Мексиці за крадіжку радіоактивного матеріалу з машини для лікування раку. Злодії, вочевидь, не постраждали.

Капсула у Краматорську

Одна з найгучніших історій із загубленою радіоактивною капсулою сталася у 1980-тих роках у Краматорську на Донеччині.

Наприкінці 1970-х у Каранському кар'єрі Донецької області, де видобували гравій та щебінь, загубили капсулу з цезієм-137, яку використовували у приладі для заміру рівня води. Почалися пошуки, але капсулу так і не знайшли, і поставки щебеню з кар'єру припинили.

На початку 1980-х років в одній з новобудов Краматорська, у будинку 7 по вулиці Гвардійців-Кантемирівців (тепер це вулиця Марії Приймаченко) виявили загублену ампулу, яка була вмурована у стіну дитячої кімнати.

У родині, яка мешкала в цій квартирі, раптово померли спочатку діти, а потім їхня мати. Коли у помешкання вселилася інша сім'я, у них також незабаром помер син-підліток. Причиною смерті лікарі назвали лейкемію, вони пояснювали діагнози поганою спадковістю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одна з вулиць у центрі Краматорська до війни

Однак батько загиблого хлопчика домігся детального розслідування, яке виявило високий рівень радіоактивності у дитячій кімнаті, у суміжній квартирі за стіною та в квартирі поверхом вище. Мешканців відселили, а потім визначили джерело випромінювання.

Вирізавши частину стіни, її доставили до Київського інституту ядерних досліджень, де витягли ампулу, походження якої встановили за заводським номером.

Після вилучення ампули рівень радіоактивності у будинку знизився до допустимого.

Чому радіоактивні матеріали такі поширені?

Коли в Австралії зникла радіоактивна капсула, багато хто запитав, як вона взагалі там опинилася.

Проте радіоактивні матеріали використовують для багатьох цілей.

У медицині радіоактивні матеріали застосовують для лікування мільйонів хворих на рак у всьому світі, для рентгену та іншої діагностики різних захворювань.

Чимало побутових предметів також містять радіоактивні речовини. Наприклад, америцій-241, ізотоп, який випромінює альфа- та гамма-випромінювання під час розпаду, є у будинках по всьому світу у невибагливому пристрої - пожежній сигналізації.

За даними NTI, коли 2019 року на півдні провінції Онтаріо у Канаді загубили 66 детекторів диму, їх внесли до списку зниклих радіоактивних матеріалів.

За словами Джонатана Кобба з Всесвітньої ядерної асоціації, кількість радіоактивних об'єктів, які успішно перевозять щороку - близько 15 мільйонів - значно перевищує кількість зниклих.

Доктор Кобб сказав BBC, що транспортування будь-якого радіоактивного предмета "суворо регулюється", але зазначив, що це не виправдовує втрату радіоактивних капсул, у тому числі й інцидент, що стався нещодавно в Австралії.

"Цього не повинно було статися. Давайте одразу на цьому наголосімо".

Доктор Кобб додав, що за умови дотримання правил і належного обслуговування ядерних предметів вони не становлять значної загрози.

А оскільки зникла австралійська капсула привернула увагу великої кількості людей, доктор Кобб побачив у цьому і позитивний момент.