ЗМІ заявляють про можливу відставку міністра оборони Резнікова. Що відбувається?

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков дав велику пресконференцію в Києві. Вона відбулася на тлі корупційних скандалів в міноборони і чуток про відставку самого міністра.

Скандал щодо можливих корупційних проявів в керівництві міністерства оборони почав розгоратися наприкінці січня, після того як видання "Дзеркало тижня" оприлюднило статтю щодо завищення закупівельних цін на продукти харчування для військових.

Олексій Резніков назвав це "штучною інформаційною атакою під вигаданим приводом". Він пояснив завищені ціни на продукти, зокрема на курячі яйця, помилкою при підготовці контрактів.

Однак заступник міністра В'ячеслав Шаповалов і голова профільного департаменту Богдан Хмельницький, відповідальні за цей напрямок, були звільнені з посад. Більш того, правоохоронці повідомили їм про підозру у зловживаннях, а суд заарештував на 60 діб.

Крім того, звільнений був начальник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міністерства оборони Олександр Лієв. Щодо нього очільник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін розповсюдив дані про начебто підтримку Лієвим незаконного сепаратистського "референдуму" в Криму у березні 2014 року. Чиновник ці закиди заперечує.

Видання "Українська правда" також написало про начебто наявність російського паспорта в Олександра Лієва. Однак згодом журналіст "УП" Михайло Ткач і головний редактор Севгіль Мусаєва назвали це помилкою і вибачились.

Всі ці ситуації підняли в ЗМІ хвилю публікацій про можливу відставку Олексія Резнікова. "Українська правда" 5 лютого з посиланням на джерела написала, що міністр буде звільнений вже найближчим часом, а його посаду займе Кирило Буданов - очільник головного управління розвідки.

Натомість Резніков може очолити міністерство юстиції або стратегічних галузей промисловості.

Автор фото, unian Підпис до фото, До походу в політику Олексій Резніков був успішним адвокатом.

Що сказав Резніков?

"Мені ні за що не соромно", - так Олексій Резніков відповів на запитання про свою можливу відставку. Його велика пресконференція могла бути прощанням, вказує кореспондентка BBC News Україна Жанна Безп'ятчук, яка відвідала цей захід, адже вже відомо - комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки наступного тижня розгляне, хто може стати новим міністром.

Досвідчений політик, юрист і вправний комунікатор Олексій Резніков має підтримку підлеглих в оборонному відомстві та схвалення міжнародних партнерів.

Якщо його відставка стане реальністю в найближчий час, постане питання грамотного транзиту влади та передачі всіх напрацювань воєнного часу. А це величезний масив контактів, переговорів та різного рівня домовленостей про західну зброю, обладнання й забезпечення для українських сил оборони. Резніков запевнив: передасть і поділиться усім цим із наступником.

Чинний очільник міноборони відповів на всі питання журналістів, включно з дражливими закидами щодо закупівель харчів та іншого забезпечення для армії. Наголошував, що досі немає жодної підозри, врученої чиновникам Міноборони, саме щодо контрактів на харчування.

Зрештою, всі питання до прозорості оборонних закупівель він радить спрямовувати аудиторам, правоохоронцям та судам.

Він переконує, що демонополізація цих процесів відбулася, що жодних нарікань в ЗСУ на забезпечення не було, що вдалося домогтися відносно безпечних і безперебійних поставок під обстрілами в умовах війни.

Олексій Резніков, як цивільний міністр оборони, пробіг довгий і складний марафон із восьми "Рамштайнів", зустрічей міжнародної Контактної групи з питань оборони, в умовах війни. Станом на сьогодні, за його словами, Україна домоглася зняття майже всіх табу з поставок західної зброї. Залишилися сучасні винищувачі. Він каже, що "немає сумнівів", що і їх Україна отримує.

Міжнародні аудитори, ДБР, СБУ, ГПУ, суди мали б дати в найближчому майбутньому відповіді на питання про діяльність згаданих вище посадовців Міноборони. Журналістські розслідування щодо його контрактів сколихнули Україну. І, вочевидь, президенту Зеленському довелося на це відреагувати.

Хоча це вкрай складний момент для цього. Резніков та інші силовики говорять про можливість нового масштабного наступу Росії на сході та півдні. Є сумніви, чи Україна до того часу отримує Леопарди 2 та іншу західну зброю, що суттєво посилила б її спроможності дати відсіч. Але, зрештою, легших моментів для рішень та дій в Україні ніхто наразі не чекає. Війна триває.

"Ні один чиновник не вічний в кріслі. Ні один. Треба бути готовим, що цей етап закінчиться. Рішення бути мені міністром оборони чи ні приймає одна людина - Верховний головнокомандувач - президент України Володимир Зеленський", - зауважив він.

Міністр також зазначив, що навіть поза межами міноборони знайде собі "цікавий проєкт, що дозволить покарати керівництво Росії".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Новий потужний наступ Росії може бути в лютому, наголошує міністр оборони

В очікуванні нового наступу Росії

Зачепив Олексій Резніков і тему можливого нового наступу Росії. За його даними, він може відбутися у лютому.

"Ми очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм - 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014-го року... тому очікуємо цього тиску. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас із вами немає", - заявив він.

Однак, міністр запевняє, що на північному напрямку, зокрема на території Білорусі, немає "ударних угруповань" противника.

"Станом на сьогодні на території Білорусі не бачимо ударних угруповань, спроможних дійти до Києва".

Росіяни, за словами Резнікова, концентрують свої сили на південному і східному напрямках.

Україна, сказав міністр, готова до цих дій противника. ЗСУ також створють резерви і накопичують сили та засоби. Хоча не вся західна зброя ще прибула до України.

Очікуються перші поставки західних танків. Також Резніков розраховує на іноземні винищувачі та засоби ППО.

"Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму — літаки теж будуть, питання просто які", - заявив він.

"Україні потрібні платформи, з радарами та авіонікою, щоб посилити захист неба від крилатих ракет. Говорив про це з міжнародними партнерами. Який буде основний літак - побачимо. Але в мене сумнівів нема, що він буде".