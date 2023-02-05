"Путін пообіцяв". Експрем'єр Ізраїлю розповів про обіцянку президента РФ не вбивати Зеленського

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нафталі Беннет до політичної кар'єри був відомий як мільйонер і колишній спецназівець

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет виклав на своєму YouTube-каналі багатогодинне інтерв'ю, де він розповів, серед іншого, про спілкування з Путіним на початку російського вторгнення.

Увагу ЗМІ найбільше привернув епізод про обіцянку, яку начебто дав російський президент.

"Я запитав: "Що це таке? Ти плануєш вбити Зеленського?" Він (Путін) сказав: "Я не вбиватиму Зеленського". Тоді я сказав йому: "Я маю зрозуміти, що ти даєш мені слово, що не вб'єш Зеленського". Він сказав: "Я не збираюся вбивати Зеленського", - цитує його розповідь Washington Post.

Беннет сказав, що потім він зателефонував Зеленському, щоб повідомити його про обіцянку Путіна.

Автор фото, Naftali Bennett Підпис до фото, Нафталі Беннетт під час час інтерв'ю ЗМІ несподівано розповідав про "обіцянки" від Путіна

"Слухай, я вийшов з зустрічі, він не збирається тебе вбивати". Він питає: "Ти впевнений?" Я сказав: "100%, він тебе не вб'є".

Беннет наголосив, що саме після цього спілкування Зеленський записав і виклав відео зі свого офісу, а не з "секретного бункеру".

Колишній очільник ізраїльского уряду сказав, що під час свого посередництва начебто домігся, щоб Путін відмовився від своєї обіцянки домагатися роззброєння України, а Зеленський пообіцяв не вступати до НАТО.

Беннет і раніше розповідав, як намагався примирити Україну та Росію у перші тижні повномасштабної війни. За його словами, за кілька днів після вторгнення Путін сказав йому, що українці виявилися "міцнішими, ніж мені говорили".

Але, попередив він прем'єр-міністра Нафталі Беннета, "ми велика країна, і ми маємо терпіння". Бенет також згадував, що у жовтні 2021 року, під час їхньої першої зустрічі, Путін обрушився із критикою на президента України Володимира Зеленського: "Який він єврей? Він посібник нацизму".

Україна спростовує

На одкровення ізраїльского політика відреагувала українська влада.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви Беннетта "дивними".

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція", - написав він у Твіттері.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав, на те, що Путін часто порушує свої обіцянки. Саме тому йому не можна довіряти, зазначає голова МЗС.

"У минулому Путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але він зробив все це. Не дайте себе обдурити: він - майстерний брехун. Кожного разу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану".

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Слід зазначити, що раніше українські чиновники і західні ЗМІ заявляли, що на Зеленського з початку повномасштабного вторгнення було "близько десятка" спроб замахів зі сторони РФ.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти до урядового кварталу і таке інше., - казав 9 березня Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді".

Американський публіцист Кріс Віппл у своїй книзі "Боротьба всього життя: усередині Білого дому Джо Байдена" стверджує, що спецслужби запобігли декільком спробам вбивства Зеленського під час війни .

Начебто з початку вторгнення український президент пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше двом із них вдалося успішно запобігти завдяки американським розвідданим.