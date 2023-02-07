Малюк став повноцінним головою СБУ. Чим відомий борець з "агентурою в рясах"

55 хвилин(и) тому

Автор фото, unian Підпис до фото, Василь Малюк з 18 років працює в СБУ

Верховна Рада призначила Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби.

За пів року перебування на посаді в.о. керівника Служби безпеки України Василь Малюк заслужив повноцінно очолити спецслужбу. Принаймні, так вважає президент і Верховна Рада, яка підтримала це призначення.

За цей час його запам'ятали викриттями шпигунів та корегувальників вогню Росії, а найскандальнішою стала кампанія пошуку російських зв'язків в УПЦ Московського патріархату.

Роль СБУ на чолі з Малюком в історії з вибухом на Кримському мості досі оповита легендами.

На відміну від попередника, Малюк - професійний службіст із бойовим досвідом. Ще влітку, коли президент звільнив свого давнього приятеля Івана Баканова, про Малюка мало хто міг багато сказати. За ці пів року на чолі служби його почали впізнавати вже, мабуть, більшість.

40-річний Малюк

Через три тижні Василь Малюк святкуватиме ювілей - 28 лютого йому виповнюється 40 років.

Народився він у 1983 році в Коростишеві на Житомирщині.

Вже у 18 років почав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління - начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Навчався в національній академії Служби безпеки України за спеціальністю "правознавство".

"З дитинства я мріяв стати спецслужбістом. З 9-го класу я готував себе до цього і фізично і розумово. Займався спортом і юриспруденцією активно", - розповідав він про себе в одному з інтерв'ю.

Автор фото, 1+1 Підпис до фото, Василь Малюк під час інтерв'ю телеведучій 1+1 Наталі Мосейчук. Грудень 2022 року.

У січні 2020 року був призначений першим заступником начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Вже через два місяці очолив це управління і одночасно став заступником голови спецслужби.

З 2014 року він брав участь в АТО на Донбасі, нагороджений відзнакою президента України.

Повномасштабне вторгнення Росії Василь Малюк зустрів на посаді заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Однак вже на початку березня 2022 він повернувся в СБУ на посаду першого заступника.

Влітку очільник спецслужби і друг дитинства Володимира Зеленського Іван Баканов потрапив в низку скандалів. Передусім вони були пов'язані з тим, що серед його підлеглих виявилось багато осіб, які підозрюються в роботі на РФ.

Зокрема, за такими звинуваченнями були затримані очільники харківського і кримського управлінь СБУ Роман Дудін і Олег Кулініч. Були питання до керівників СБУ Херсонщини.

У підсумку Баканова звільнили зі своєї посади, а тимчасовим головою Служби безпеки президент України призначив саме Василя Малюка.

Також Зеленський надав йому звання генерал-майора.

Активність на посаді

За майже 7 місяців на чолі СБУ Василь Малюк проявив себе доволі активно.

Ще на посаді першого зама до успіхів Малюка зараховували операції із затриманням вже згаданого Олега Кулініча, а також справу українського політика Віктора Медведчука. На рахунку Малюка гучне затримання колишнього депутата, голови підприємства "Мотор січ" Вячеслава Богуслаєва.

Низка іноземних і українських ЗМІ з посиланням на джерела вказували, що СБУ під керівництвом Малюка було долучене до операції з підриву Кримського мосту і атаки морських дронів на військову бухту Севастополя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вибух на Кримському мосту. Росія звинуватила в ньому українські спецслужби, Київ публічно не взяв на себе відповідальність за цей інцидент

Офіційно українське відомство свою причетність до цих інцидентів не визнає.

"Сьогодні на загал я не можу якимось чином це прокоментувати чи розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо. Єдине, що я зараз можу, це подарувати вам марку "Укрпошти" зі зруйнованим Кримським мостом", - так іронічно відповідав Малюк на це питання в інтерв'ю телеведучій Наталі Мосейчук.

Однак чи не найбільший резонанс отримала активна робота СБУ щодо УПЦ (Московського патріархату). З кінця осені минулого року чи не щотижня співробітники спецслужби навідуються в храми і установи УПЦ з обшуками.

Наприкінці грудня Малюк розповів, що в СБУ є 50 кримінальних проваджень, 19 підозр і 5 вироків судів щодо представників УПЦ МП.

Справи відкрили проти високопоставлених єпископів церкви, а з подачі СБУ санкції запровадити проти низки керівників УПЦ, а також одного з її спонсорів Вадима Новинського.

Малюк каже, що дії відбуваються тільки проти людей, щодо яких є дані про роботу на Росію. Служителям, які не порушують закон, немає чого боятись.

Також він заявив, що робота СБУ у релігійній сфері - це "наведення порядку", яке відбувається за керівництва президента України.

"Частина священнослужителів працює на ворога. Цей той елемент, про який я кажу - наша задача вичистити ФСБшників у рясах. Хто молиться Богу і не порушує закон - ніколи в житті в СБУ до нього не виникне питань. В Конституції закріплений принцип свободи віросповідання", - додав Малюк.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Активні обшуки у храмах УПЦ МП спецслужба проводить з осені 2022

УПЦ МП називає це переслідуваннями за релігійною ознакою і спростовує закиди в роботі на РФ.

Загалом співрозмовники ВВС в СБУ вказують, що саме зміна Баканова на Малюка активізувала роботу з російським впливом у церкві. Мовляв, Малюк зумів донести до президента важливість цього напрямку роботи.

Скандали

Однак і сам Василь Малюк потрапляв в публічні скандали. Управління, яке він очолював, а саме "К" (ГУБКОЗ або ж Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю) багато хто з експертів і антикорупційних активістів звинувачує у "кришуванні" бізнесу та корупції.

Власне постійні звинувачення в цьому стали однією з причин, чому в запропонованому варіанті реформи СБУ, який ще розглядається парламентом, це управління взагалі пропонується ліквідувати.

Також Малюк потрапив на шпальти ЗМІ, коли у вересні 2021 року журналісти "Української правди" повідомили про його присутність на святкуванні дня народження заступника голови офісу президента Олега Татарова.

Він курує правоохоронну сферу в ОП, а під час Революції Гідності був представником МВС і відзначився низкою скандальних і неправдивих заяв щодо активістів.