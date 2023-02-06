Спустошливий землетрус в Туреччині та Сирії. Наслідки стихії у фото

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чоловік під час пошуків у Діярбакірі, Туреччина, на північний схід від епіцентру землетрусу

Понад 1900 людей загинули й кілька сотень отримали поранення внаслідок сильних землетрусів на південному сході Туреччини, неподалік сирійського кордону.

Землетрус магнітудою 7,8 стався рано-вранці в понеділок, коли люди спали, після цього було ще кілька десятків поштовхів.

У Сирії внаслідок землетрусу загинули кілька сотень людей. У місті Джандарис, у контрольованій повстанцями частині провінції Алеппо, порятунком людей займаються місцеві жителі.

Автор фото, RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images Підпис до фото, Місцеві витягують поранену дівчинку з-під завалів зруйнованої будівлі в місті Джандаріс, в частині провінції Алеппо, яку контролюють повстанці

Автор фото, RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images Підпис до фото, Жителі міста Джандаріс виносять пораненого

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Людям, що постраждали, надавали допомогу в лікарні Баб-ель-Хава - неподалік контрольованого сирійськими повстанцями пункту перетину кордону з Туреччиною.

Землетрус стався рано-вранці о 4:17 за місцевим часом. У Туреччині Найсильніше постраждали провінції Газіантеп, Шанліурфа, Діярбакир, Адана, Адіяман, Малатья, Османія, Хатай та Кіліс.

Деякі експерти вважають, що для Туреччини це, можливо, найсильніший землетрус за всю історію спостережень.

Автор фото, Ozan Efeoglu/Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Пошуково-рятувальні роботи в Османії (Туреччина)

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Рятувальники несуть трирічну дівчинку до машини швидкої допомоги, витягнувши її з-під уламків будівлі.

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жінку витягають з-під завалів

Поліцейські рятують також тварин і передають їх господарям.

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Мільйони людей у Туреччині, Сирії, Лівані, Кіпрі та Ізраїлі відчули землетрус - епіцентр був неподалік турецького міста Газіантеп.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Рятувальники перевіряють зруйнований будинок у Діярбакирі, Туреччина

Багато людей у Діярбакирі, на північний схід від Газіантепа (на фото вище), опинилися у пастці під завалами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пошуково-рятувальна операція на уламках будівлі у місті Адана (Туреччина)

У Малатьї, також на північний схід від Газіантепа, зруйнована будівля розбила автівки, що стояли під нею.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Розбиті автівки під зруйнованим будинком в Малатьї, Туреччина

Багато країн, включно з Ізраїлем і США, пропонують Туреччині допомогу у проведенні рятувальних робіт.

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Автор фото, Sana via Reuters Підпис до фото, На півночі Сирії землетрус зрівняв із землею низку будівель у місті Хама