Спустошливий землетрус в Туреччині та Сирії. Наслідки стихії у фото
Понад 1900 людей загинули й кілька сотень отримали поранення внаслідок сильних землетрусів на південному сході Туреччини, неподалік сирійського кордону.
Землетрус магнітудою 7,8 стався рано-вранці в понеділок, коли люди спали, після цього було ще кілька десятків поштовхів.
У Сирії внаслідок землетрусу загинули кілька сотень людей. У місті Джандарис, у контрольованій повстанцями частині провінції Алеппо, порятунком людей займаються місцеві жителі.
Людям, що постраждали, надавали допомогу в лікарні Баб-ель-Хава - неподалік контрольованого сирійськими повстанцями пункту перетину кордону з Туреччиною.
Землетрус стався рано-вранці о 4:17 за місцевим часом. У Туреччині Найсильніше постраждали провінції Газіантеп, Шанліурфа, Діярбакир, Адана, Адіяман, Малатья, Османія, Хатай та Кіліс.
Деякі експерти вважають, що для Туреччини це, можливо, найсильніший землетрус за всю історію спостережень.
Рятувальники несуть трирічну дівчинку до машини швидкої допомоги, витягнувши її з-під уламків будівлі.
Поліцейські рятують також тварин і передають їх господарям.
Мільйони людей у Туреччині, Сирії, Лівані, Кіпрі та Ізраїлі відчули землетрус - епіцентр був неподалік турецького міста Газіантеп.
Багато людей у Діярбакирі, на північний схід від Газіантепа (на фото вище), опинилися у пастці під завалами.
У Малатьї, також на північний схід від Газіантепа, зруйнована будівля розбила автівки, що стояли під нею.
Багато країн, включно з Ізраїлем і США, пропонують Туреччині допомогу у проведенні рятувальних робіт.
Влада Туреччини й Сирії заявила, що кількість загиблих перевищує 1000 людей. Очевидно, кількість жертв зростатиме.