Гормон, що змушує думати про секс. Вчені знайшли новий спосіб покращити лібідо

Філіппа Роксбі

Кореспондентка ВВС з питань здоров'я

52 хвилин(и) тому

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Вчені з Імперського коледжу Лондона продемонстрували, що ін'єкції гормону кісспептину можуть підвищити сексуальний потяг у чоловіків і жінок.

Дослідження опубліковане у JAMA Network Open.

Зниження статевого потягу, або низьке лібідо, стосується 10% жінок та 8% чоловіків у всьому світі. Це може мати психологічні й соціальні наслідки.

Раніше науковці вже виявляли, що кісспептин може посилювати реакцію на сексуальні стимули у чоловіків з нормальним сексуальним бажанням. Але тестувань на людях не було.

43-річний Пітер (ім'я змінене) все життя страждав від низького лібідо, тому вирішив взяти участь у випробуванні.

"У мене завжди були відмовки від сексу: то я втомився, то надто напружений, - каже він. - Але я не міг сказати про це партнеркам, тому що не хотів їх образити".

Кісспептин - це природний гормон, що стимулює вивільнення інших репродуктивних гормонів в організмі.

У новому клінічному випробуванні взяли участь 32 жінки (19-48 років) та 32 чоловіки (21-52 роки) з гіпоактивним розладом сексуального потягу. Усім пацієнтам зробили МРТ-сканування головного мозку, а також аналізи крові та поведінкові тести.

"Жінки й чоловіки з низьким лібідо часто надто контролюють свою поведінку під час сексу. І це пригнічує статевий потяг", - пояснює співавтор дослідження доктор Олександр Комнінос з Імперського коледжу.

"Кісспептин відновлює нормальний баланс, тому самоконтроль знижується", - каже він.

Введення кісспептину покращило обробку сексуальних стимулів у мозку чоловіків і жінок та підвищило їхнє лібідо. У чоловіків гормон також на 56% покращив ерекцію. Усі учасники добре перенесли терапію і не мали побічних ефектів.

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Сучасні варіанти лікування серед жінок обмежені та мають значні побічні ефекти. Для чоловіків й поготів немає схвалених методів терапії.

Дослідження вперше показало, що кісспептин - потенційно безпечний та ефективний засіб для лікування людей з низьким сексуальним бажанням.

Гормон працює інакше, ніж препарат Віагра, що лікує еректильну дисфункцію, покращуючи кровопостачання статевого члена.

Низький статевий потяг - досить поширене явище і може виникати через різні причини, приміром, через проблеми у стосунках, стрес, еректильну дисфункцію або сухість піхви, зниження рівня гормонів під час менопаузи та втому після народження дитини.

Вживання певних ліків, наприклад антидепресантів, або використання певних контрацептивів також може вплинути на лібідо, як і вживання надмірної кількості алкоголю.