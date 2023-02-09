"Україна перемагає, і щодо зброї можливо все" - посол Канади Лариса Ґаладза

8 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза переконана в перемозі ЗСУ

За час повномасштабної війни Канада проявила себе як один з найближчих союзників України.

Уряд Канади надав фінансову та воєнну допомогу Україні на понад 1 млрд доларів, зокрема, гаубиці M777, танки Leopard 2, 200 бронемашин Senator, 4500 протитанкових гранатометів М-72, купив системи ППО NASAMS, надає супутникові знімки та багато інших озброєнь. В їхній доставці задіяні канадські військові літаки. В серпні понад 200 канадських інструкторів почали тренувати українських військових на полігонах у Британії.

У березні 2022 року Канада запровадила для громадян України програму екстренних поїздок Canada-Ukraine authorization for emergency travel, яка передбачає надання українцям і членам їхніх родин статусу тимчасового резидента з правом працювати, навчатися та перебувати, право на безкоштовну медицину в Канаді строком на 3 роки.

За даними посла України в Канаді Юлії Ковалів, станом на лютий 2023 року понад пів мільйона українців отримали візи за цією програмою і 150 тисяч поїхали до Канади.

Ми поспілкувалася з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою про те, яку зброю Україна може очікувати надалі від Канади та чи не викличуть українські корупційні скандали "втому від України" і скорочення допомоги.

Чи є "втома" від війни

BBC.: Видається, що Володимир Путін намагається зробити цю війну якнайдовшою, домогтися чвар та втоми серед західних держав, партнерів України. Як можливо запобігти цьому сценарію, який веде до втоми від цієї війни, так званої "втоми від України"?

Л.Ґ.: Я думаю, що Путін робить багато, щоб запобігти цій ситуації. Щотижня він підкидає нові приклади того, як він нехтує думкою світової спільноти, як він жорстоко атакує цивільних в Україні, як багато він бреше і конструює власну реальність щодо цієї війни. Чим далі йде війна, тим чіткіше люди бачать це. Щотижня він підкидає приклади зла та звірств.

І також щодня ви бачите приклади єдності з боку українських партнерів і союзників. В останні тижні ми побачили зростаючу динаміку у наданні Україні того, що необхідно, аби виграти цю війну. Ви бачите, як іноземні посадовці відвідують Україну, ви бачите, як "танкова коаліція" зростає, як Японія переймає головування в G7 з питанням України як одним з пріоритетних на порядку денному.

Люди, які кажуть про "втому від України", відірвані від реальності, тому що у світі ви бачите силу, єдність, рішучість. Я не прогнозую зменшення підтримки, особливо враховуючи, що Путін продовжує демонструвати приклади абсолютної зневаги до фундаментальних принципів, які роблять світ безпечним.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нагадування про війну під російським консульством в Торонто, червень 2022 року

BBC.: Як ви думаєте, чи має Україна цього року шанс визволити території, контроль над якими був втрачений після 24 лютого? Що Україна має отримати з озброєнь, щоб визволити ці території і перемогти у війні?

Л.Ґ.: Я посол, я не військовий стратег. Проте я маю велику довіру щодо людей, які займаються плануванням в Україні. Вони роблять чудову роботу. І якщо вони прийдуть з переліком того, що необхідно, то наша робота - надати це.

Є постійний потік допомоги - не того, що ми вважаємо необхідним для України, а саме того, про що кажуть нам українці. І існує дуже добрий координаційний механізм між Україною та Канадою на двосторонній основі, між Україною і всіма її партнерами на багатосторонній основі. На останньому "Рамштайні" було важливе послання: ми надамо Україні все для перемоги.

Канадська зброя для України

BBC.: Українська влада заявляє, що Україна потребує танків, винищувачів, артилерії та ракет великої дальності. Що з цього Канада може надати Україні у майбутньому? Чи може вона надати винищувачі та ракети великої дальності, наприклад?

Л.Ґ.: Канадський підхід з надання Україні летального озброєння базується на двох принципах. По-перше - надавати Україні те, що вона потребує. Друге - дивитися на власні запаси, і що може бути надано, дивитися на те, що можна швидко купити або виробити в Канаді, все, що ми можемо придбати в країні або в інших країнах для України. Тож є різні шляхи, якими ми можемо надати підтримку.

Надання підтримки - це не тільки про озброєння. Чи вам потрібне навчання, запчастини, контракти щодо обслуговування? Ми маємо переконатися, що не тільки передаємо машини, але й в тому, що ті, хто їх отримає, матимуть можливість ними керувати настільки довго, наскільки це можливо.

Озброєння, яке Канада надала, прибуває на комплексній основі, ми продовжимо з цим підходом.

BBC.: Ви розумієте, що постачання танків Leopard було мрією для багатьох українців, поки це рішення не ухвалили, і наступною мрією будуть винищувачі, F-16 або інші, ракети великої дальності, можливо якась артилерія. Чи може Україна очікувати цього року постачання чогось з цих озброєнь з Канади?

Л.Ґ.: Я думаю, що враховуючи характер українців і силу переконання - все можливо. Ви просто згадайте, що було в цей час торік. Просто подумайте, скільки країн змінили свою позицію щодо надання Україні летального озброєння, поряд з цим є сила і можливості, які українці продемонстрували у відбитті російського вторгнення.

Ми бачили великі зміни і підтримку, яка надійшла протягом минулого року, і як сказала наша міністр (міністр оборони Аніта Ананд. - Ред.) - ми збираємося працювати з нашими партнерами і союзниками, щоб Україна мала те, що їй необхідно для виграшу.

Автор фото, facebook/Yuliya Kovaliv Підпис до фото, Канадський літак завантажує танк Leopard 2 для ЗСУ

BBC.: Повернемося тоді до цієї "втоми від України". Виглядає так, що тільки якщо українська армія доведе, що здатна відновити контроль за деякими територіями завдяки цим танкам, Леопардам чи іншому військовому спорядженню, Україна може отримати якісь нові озброєння, винищувачі і т.і. Чи є взаємозв'язок між успіхом української армії на фронті і новими поставками озброєннями?

Л.Ґ.: Україна перемагає. Подивіться на тактику, яку використовують росіяни. Вони не на полі бою, вони завдають удари по спальних районах Дніпра, Запоріжжя, електростанціях Києва та околиць. Росія змушена завдавати ударів по цих місцях, тому що вона програє в тих районах, де вона зустрічає Збройні сили України.

Звичайно, ми б навряд чи постачали танки зараз, якби українській армії не вдалося відбити атаку на Київ у березні. Звичайно, Україна виграє і тому, що йде постачання озброєнь.

Чи стане українська корупція на заваді допомозі

BBC.: Всі ці поставки коштують грошей. Як ви думаєте, корупційні скандали останніх тижнів в Україні можуть негативно вплинути на фінансову та воєнну допомогу Україні?

Л.Ґ.: Щодо цих скандалів, відставок, звинувачень у корупції є кілька спостережень. По-перше, вони потрапляють у публічну площину. Всі у світі знають, що там, де війна, там великі гроші, дорогі речі потрапляють в країну, є корупція, є кримінальна активність. Тому те, що подібні факти стають відомими, це дуже важливо, і дуже важливо, що уряд робить правильні кроки.

Національна антикорупційна архітектура України продовжує працювати, збільшувати свої можливості. Була зустріч послів країн G7 з представниками НАЗК, в них є антикорупційна програма на наступні два роки, яка проходить процес остаточного затвердження.

Тож нам потрібно підтримувати українські інститути, які забезпечують підзвітність, нам потрібно забепечувати, щоб правова реформа тривала, щоб люди, яких звинуватили в цих злочинах, мали відповідні процеси в судах.

Те, що ми бачили (хвиля відставок через корупційні скандали. - Ред.) - інформація стала відомою, її сприйняли серйозно, антикорупційна система робить свою роботу, громадське суспільство і журналісти роблять свою роботу, і уряд робить правильні кроки.

BBC.: Тобто українські антикорупційні структури довели свою ефективність?

Л.Ґ.: Причина, через яку ми маємо бути дуже обережні, полягає в тому, що Путін - це той, хто процвітає за рахунок дезінформації, створення середовища, в якому людям дуже важко розрізнити правду. Нам треба забезпечити, щоб в нього не було кисню, щоб українські антикорупційні структури зебезпечували, щоб були чіткі докази, щоб ця інформація була поширена серед всіх людей, які ухвалюють рішення. Потрібно бути дуже обережними, щоб не було системної корупції, і ми не бачимо доказів цього.

Наразі американці дивляться на те, як всі ці озброєння використовують, немає доказів, що вони потрапили не в ті руки. На це пристально дивляться партнери України і є довіра високого рівня щодо того, як українці їх використовують. І власне тому, Україні і дають більше озброєнь.

BBC.: Чи мають країни G7 якийсь намір запропонувати Україні новий механізм контролю за нинішньою воєнною чи фінансовою допомогою?

Л.Ґ.: Ні. І я скажу чому: вже є інституції, які можуть це робити. Є національні інституції, а МВФ, Всесвітній банк, ЄБРР мають власні системи контролю, ООН має свої механізми контролю щодо гуманітарних організацій. Україна має досить потужну (антикорупційну. - Ред.) архітектуру. Що нам треба забезпечити, так це щоб національні антикорупційні інституції в Україні зберегли свою незалежність.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Канадські депутати та члени уряду в будинку парламенту аплодують Володимиру Зеленському під час онлайнвиступу 15 березня 2022 року

BBC.: Ви знаєте, що всередині Республіканської партії США наприклад, є певний розкол щодо допомоги Україні. Чи є такий розкол серед канадських політиків?

Л.Ґ.: Ні. Парламент Канади, палата громад неодноразово доводила, що підтримує Україну. Є підтримка українській територіальній цілісності та суверенітету в усіх партіях. Голодомор був визнаний геноцидом українського народу одноголосно, у 2017 році українсько-канадську торгову угоду також підтримали одноголосно. І засудження російського вторгнення минулого року також проголосували одноголосно.

Парламент має великий інтерес до того, що відбувається в Україні, і канадці знають, що тут відбувається.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українських біженців зустрічає місцевий ансамбль "Русалка" в аеропорту Вінніпега

Що очікують від новоприбулих українців в Канаді

BBC.: Канада на початку повномасштабної війни ухвалила програму для українців, які їдуть від війни. Як у Канаді оцінюють інтеграцію цих людей в канадське суспільство, чи знаходять вони роботу, платять податки? Яке враження канадського суспільства від цієї хвилі українців?

Л.Ґ.: Цю програму розробили, щоб українці могли швидко прибути до Канади як відвідувачі. Саме як відвідувачі, а не біженці, щоб могли працювати і вчитися в безпечному місці в межах трьох років і потім повернутися додому.

Українці добре інтегруються в канадське суспільство з 1870-х років. Немає сумніву, що українці можуть інтегруватися в Канаді, вони легко адаптуються, добре освічені, мають підприємницький хист, працелюбні. І є спільноти по всій країні - українців з діаспори, які можуть надати допомогу.

Що я зрозуміла в останні роки, в Україні та інших країнах про людські можливості інтегруватися - всі люди різні. Люди мають різні рівні адаптивності, стресостійкості. Мати, яка прибуде в Канаду з 3 дітьми матиме зовсім інший досвід, ніж мати та батько з трьома дітьми, які прибули разом. Тож інтеграція є індивідуальною річчю.

Проте загалом українці інтегруються дуже добре. І канадці раді їх прийняти. Як я знаю? Тому що вони надають їм житло, вони беруть їх на роботу, дають їм потрібні речі, уряд дає їм доступ до системи охорони здоров'я, шкіл, фінансову допомогу, підтримку у пошуку роботи. Якщо люди самі можуть впоратися, це добре, якщо ні - є додаткова підтримка. Канада робить все можливе, щоб українці, які прибули до країни, мали успішний досвід і могли потім повернутися в Україну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Канадський літак завантажують гуманітарною допомогою від Air Canada, Airlink, Project C.U.R.E. та GlobalMedic для українських біженців у Польщі, березень 2022 року

BBC.: Але три роки - це великий строк, деякі люди захочуть лишитися в Канаді. Тож чи погодиться Канада прийняти цих людей?

Л.Ґ.: Якщо люди хочуть лишитися в Канаді, вони мають потім змагатися з усіма іншими, з усього світу, хто хоче жити в Канаді. Українці завжди мають можливість. Canadian Ukrainian Authorisation Act - це не пришвидшений шлях, який дозволяє оминути чергу, це не шлях до постійної резиденції чи громадянства. Це віза відвідувача і передбачається, що її власник повернеться в Україну по закінченню.

Так, реконструкція України займе час, але українці люблять свою країну і я думаю вони повернуться, коли це буде можливо зробити.

ПВК "Вагнер" буде непереливки

BBC.: Однією з проблем, з якою зіткнулася Україна під час війни - це брак підтримки з боку країн Африки, Азії, Латинської Америки. В цих регіонах є і відверті союзники Росії, і ті, хто проголошує нейтралітет, але навіть не хоче підтримати цілісність України в ООН, і українська дипломатія зараз намагається переконати країни з цих регіонів надати підтримку - в ООН, приєднанням до постачання зброї чи санкцій проти Росії.

Ви раніше очолювали глобальну програму з миротворчих операцій МЗС Канади, працювали з країнами з цих регіонів. Як, на вашу думку, можна досягти підтримки України з їхнього боку?

Л.Ґ.:Так, Росія успішно поширює дезінформацію і свої наративи. Це важко мені чи вам повірити, що Росія розповідає в Африці, що Захід не дозволяє Україні йти на мирні перемовини і тепер це буде справжня війна, Росія каже, що вони хочуть мирних перемовин, але Україна продовжує війну. Але це російські ракети знищують будинок у Дніпрі, хіба це країна, яка хоче миру? Нам дуже важко повірити, що хтось може вірити Росії. Але я думаю, що це відбувається через низку причин.

Перша - тому що ці країни не знають Україну, і дуже важливо те, що Україна в Африці створює посольства, запускає енергійну дипломатичну стратегію, щоб співпрацювати з цими країнами. Я можу сказати, що Канада теж має стратегію, щоб зрозуміти, як Росія грає в ці ігри, і завадити їм.

Одна з речей, через яку стався Голокост була байдужість. І ми всі маємо боротися з байдужістю, яка дозволяє країнам займати вичікувальну позицію в цій війні. Потрібна кампанія з боку України, така сама як кампанія з отримання озброєнь. Ми бачимо, що Україна вже докладає зусиль і ми докладаємо зусиль також.

Я думаю, що дуже важливо, щоб українські лідери говорили з народами Африки, щоб вони не лишалися осторонь, показували, що український інтерес - це їхній інтерес.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Лариса Ґаладза наголошує, що Канада буде і далі підтримувати Україну у боротьбі з Росією

BBC.: Нещодавно США запровадили нові санкції проти російської ПВК "Вагнер", визнали її глобальною злочинною організацією. Цю ПВК Росія використовує для посилення впливу в Африці, і найманці вивозять звідти ресурси для фінансування війни. Такий крок США якось послабить російський вплив?

Л.Ґ.: Віднесення до терористичної організації чи кримінальної організації суттєво ускладнює діяльність. Ви фактично кажете будь-кому, хто має справу з ними, що вони будуть співучасником злочину. Так воно працює.

Я впевнена, що якщо ПВК "Вагнер" потрапила під санкції, її спроможність оперувати в Африці зазнає обмежень.