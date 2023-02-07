Україна та Захід заявляють про швидкий російський наступ. Яким він може бути?

Павло Аксьонов

BBC

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Україна готується до російського наступу, проте, коли і де він почнеться, невідомо

Росія готує в Україні новий великий наступ, який розпочнеться у найближчі два тижні. Такі попередження останнім часом звучать від українських та західних офіційних осіб, вони містяться в публікаціях з посиланням на обізнані анонімні джерела. Як розвиватимуться події на фронті?

Якщо вірити висловлюванням українських чиновників та публікаціям ЗМІ, під загрозою одразу кілька напрямків: південна частина Донецької області, район Мелітополя, околиці міст Бахмут та Вугледар, де давно точаться запеклі бої, а також Лиман на заході Луганської області, звільнений українською армією під час осіннього наступу .

"Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми побачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі", - заявив у неділю ввечері президент. України Володимир Зеленський.

Про те, що Росія розпочне наступ, минулого тижня попереджали міністр оборони України Олексій Резніков та голова Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов. Вони кажуть, що наступ має розпочатися до 24 лютого - цього дня виповниться рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зрештою, видання Financial Times написало з посиланням на неназваного "радника української армії", що Київ отримав "дуже надійну інформацію" про те, що наступ може розпочатися протягом найближчих 10 днів.

Де може початися наступ?

Непрямою ознакою того, що російська армія справді готує наступ, стала її активність на кількох напрямках.

Як розповів в інтерв'ю "Українській правді" міністр оборони України Олексій Резніков, зараз найсерйозніші угруповання російської армії перебувають на сході та півдні.

На Донеччині лінія фронту вдається в російські позиції декількома клинами: в районі Вугледару, де запеклі бої продовжуються з листопада; біля Авдіївки; в районі міста Бахмут, який намагаються оточити та захопити російські війська разом із ПВК "Вагнер".

Кожен такий виступ потенційно може перетворитися на оточення, проте досі просування російських військ у районі Донецька було вкрай повільним. Ці райони готувалися до оборони до початку вторгнення.

З іншого боку, захоплення Донбасу є політичним завданням, поставленим російським керівництвом, і ймовірність того, що наступ розпочнеться в цьому регіоні, досить висока, розповідав в інтерв'ю газеті Washington Post начальник військової розвідки України Кирило Буданов. За його словами, у 2023 році Росія фокусуватиметься саме на захопленні Донецької та Луганської областей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові під Бахмутом

Другий небезпечний напрямок - Запорізька область. Тут лінія фронту надто близька до залізничної гілки, яка проходить через Федорівку, Камиш-Зорю та Волноваху. Ця лінія важлива для постачання усього угруповання російських військ на півдні України, і тому ідея відсунути лінію фронту на північ може виглядати для росіян дуже привабливою.

Як розповіло Financial Times українське військове джерело, Росія збільшує угруповання на півдні Донецької області, розгортаючи додаткові сили у селах навколо окупованого Маріуполя.

Під загрозою і район міста Кремінна на заході Луганської області - ще нещодавно він був очевидною метою осіннього наступу ЗСУ, проте взяти його не вдалося. Тепер там точаться бої і не виключено, що російські війська можуть розпочати наступ у бік довколишнього Лимана, відвойованого українцями восени.

"Цього тижня російсько-окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, а також розгорнули потужний наступ у напрямку до Лимана", - повідомила в суботу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У меншій небезпеці, за загальною оцінкою, залишаються напрямки з боку Білорусі до столиці України та з Брянської, Курської та Білгородської областей Росії - через державний кордон. Прикордонні населені пункти періодично зазнають обстрілів, але поки що активність з боку російської армії на цій ділянці невелика.

Як готують наступ?

Наступати набагато складніше, ніж оборонятися. Під час підготовки наступу штаб будь-якої армії стикається з досить складним завданням. З одного боку, потрібно накопичити сили для удару, тому що кількісна перевага - найважливіший фактор успіху. З іншого - необхідно зробити так, щоб противник не накопичив резерви і удар не перетворився на пастку.

При цьому треба не лише накопичувати сили вторгнення, а й робити інші приготування: потрібні запаси палива, боєприпасів, польові шпиталі.

У сучасній війні зробити це дуже складно - обидві сторони використовують безпілотні літальні апарати, радари, супутникові знімки та інші розвідувальні засоби, які дозволяють виявити ударне угруповання ще на стадії розгортання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Захоплення Донбасу є політичним завданням

Забезпечити раптовість можна таємним розгортанням. Російська армія відпрацьовувала такі прийоми на навчаннях, зокрема 2021 року в Білорусі. Щоправда, тут усе залежить від масштабів - навіть у глибокому тилу важко приховати розгортання великого угруповання.

Перед початком літнього наступу ЗСУ змогли забезпечити скритність розгортання ударного угруповання, але цей наступ був не таким масштабним.

Ще один спосіб забезпечити силам перевагу - відволікаючі удари, які змушують противника розподіляти резерви.

Прийнято вважати, що наступні сили зазнають втрат щодо оборонців у пропорції 3 до 1. Відповідно, важливо не тільки забезпечити перевагу ударного угруповання, як мінімум, у такому співвідношенні, але й не дати оборонцям накопичити сили.

Наприкінці літа ЗСУ активно діяли в районі Херсона, відволікаючи на себе увагу російського командування, перш ніж ударити зовсім в іншому місці (а потім продовжити під Херсоном).

На підготовку Росією нового наступу може вказувати те, що його ознаки, судячи з відкритих даних, спостерігаються на кількох напрямках одразу.

Ще важче судити про те, який він матиме характер. Якщо Росія має намір прорвати фронт і зробити глибокий наступ із рішучими цілями по всій глибині оборони з оточенням угруповань ЗСУ, то зробити це можна лише за багаторазової переваги сил.

Теоретично російська армія спроможна накопичити їх в одному місці, але щоб такий прорив був успішним, це потрібно зробити максимально таємно, що при наявному рівні розвідки здається важкоздійсненним.

Інший варіант - продовження тактики повільного просування з допомогою посилення військ на певній ділянці чи відразу на кількох. У такій ситуації Росія може використати загальну чисельну перевагу у живій силі, бронетехніці, авіації та артилерії. Але повільний темп може дозволити Україні підтягнути резерви та стримати натиск.

Коли?

Окрім символічної дати 24 лютого, до якої, як багато хто побоюється, Росія може приурочити новий наступ, є ще дві обставини, які можуть спричинити російський генштаб у плануванні наступів. Це погода та західне озброєння, яке почне отримувати ЗСУ.

В останні кілька тижнів у програмі військової допомоги Україні стався справжній прорив - Україні пообіцяли постачання основних бойових танків, важких БМП, артилерійських систем, високоточних боєприпасів, зенітно-ракетних комплексів та багато іншого.

Щось із обіцяного Заходом потрапить в Україну швидше, щось - повільніше. Постачання можуть розтягнутися на кілька місяців. Однак відомо, що перший танк Leopard 2 вирушив до України минулої суботи. Цього ж дня британська армія розповіла, що українські екіпажі танків Challenger 2 вже щосили навчаються застосовувати машини на полі бою.

Найближчим часом ЗСУ почнуть отримувати нову техніку, і навіть зовсім невелика кількість посилить українську армію.

Час допомагає і Росії - вона потребує його для того, щоб якнайкраще підготувати мобілізованих восени людей. На даний момент, за оцінкою Кирила Буданова, у Росії на фронті близько 326 тисяч військових.

Український військовий радник в анонімному інтерв'ю Financial Times припустив, що наступ росіян, імовірно, очолять елітні підрозділи. "Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Їх посилили підрозділи ВДВ та морської піхоти. Це не водії автобусів та не вчителі", - цитує його газета.