Чому землетрус в Туреччині був таким смертоносним?

Паллаб Гош

Науковий кореспондент

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Понад 4300 людей загинули і тисячі отримали поранення внаслідок потужного землетрусу, який стався на південному сході Туреччини, поблизу сирійського кордону, рано вранці понеділка.

Землетрус, епіцентр якого був поблизу міста Ґазіантеп, супроводжувався численними афтершоками. А один з них був майже таким же потужним, як і перший.

Чому він був таким смертоносним?

Це був сильний землетрус - магнітудою 7,8 балів, що класифікується як "великий". Він відбувся вздовж 100-кілометрової лінії розлому, завдавши серйозної шкоди будівлям поблизу розлому.

Професор Джоанна Фор Вокер, голова Інституту зменшення ризиків і стихійних лих при Університетському коледжі Лондона, сказала: "З найбільш смертоносних землетрусів за будь-який рік лише два за останні 10 років були такої потужності, а чотири - за попередні 10 років".

Але не тільки потужність поштовхів спричиняє спустошення.

Інцидент стався рано вранці, коли люди були у своїх домівках і спали.

Міцність будівель також є важливим чинником.

Доктор Кармен Солана, викладачка відділу вулканології та комунікації ризиків в Університеті Портсмута, каже: "На жаль, стійка інфраструктура є не всюди на півдні Туреччини і тим більше у Сирії, тому порятунок життів зараз здебільшого залежить від швидкості реагування. Наступні після землетрусу 24 години мають вирішальне значення для пошуку тих, хто вижив. Через 48 годин кількість тих, хто вижив, значно зменшується".

Сильних землетрусів у цьому регіоні не було понад 200 років і так само не було жодних попереджувальних ознак того. Тому рівень готовності був нижчим, ніж у регіоні, який більше звик до боротьби з підземними поштовхами.

Що стало причиною землетрусу?

Земна кора складається з окремих частин, які називають плитами і які прилягають одна до одної.

Ці пластини часто намагаються рухатися, але їм заважає тертя об сусідню пластину. Але іноді тиск зростає, доки одна пластина раптово не здригається, спричиняючи рух поверхні.

У цьому випадку це була Аравійська плита, яка рухалася на північ і стикалася з Анатолійською плитою.

Тертя плит зазвичай спричинює дуже руйнівні землетруси.

13 серпня 1822 року внаслідок цього стався землетрус магнітудою 7,4 бала, що значно менше, ніж магнітуда 7,8, зареєстрована у понеділок.

Попри це, землетрус у 19 столітті завдав величезної шкоди містам у цьому районі: лише в місті Алеппо зафіксовано 7000 смертей. Руйнівні афтершоки тривали майже рік.

Після нинішнього землетрусу вже було кілька повторних поштовхів, і вчені очікують, що він матиме ту саму тенденцію, що й попередній великий землетрус у регіоні.

Як вимірюють землетруси?

Підземні поштовхи вимірюють за шкалою величини моменту (Mw). Вона замінила більш відому шкалу Ріхтера, яку тепер вважають застарілою та менш точною.

Число, яким позначають потужність землетрусу, є комбінацією відстані, на яку перемістилася лінія розлому, і сили, яка її зрушила.

Поштовх у 2,5 бали або менше зазвичай не відчувається, але його можуть виявити датчики. Відчуваються підземні поштовхи силою до п'яти балів, які завдають незначної шкоди. Землетрус у Туреччині магнітудою 7,8 класифікують як сильний і такий, що завдає серйозної шкоди, як це сталося в цьому випадку.

Все, що перевищує 8, завдає катастрофічної шкоди та може повністю знищити населення в епіцентрі стихійного лиха.

Інші великі землетруси

Землетрус біля узбережжя Японії 2011 року був зареєстрований з магнітудою 9. Він завдав величезної шкоди на суходолі та спричинив цунамі, яке призвело до великої аварії на атомній станції "Фукусіма".