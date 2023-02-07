Чи можна передбачити землетрус і чи можливий він в Україні

1 година тому

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Землетрус у Туреччині і Сирії забрав життя тисяч людей і завдав величезних руйнувань. Але чи можливо було передбачити стихійне лихо такого масштабу і отже, уникнути стількох жертв? І чи може потужний землетрус статися і на території України?

Ми спитали про це фахівчиню Інституту геофізики НАН України доктора фізико-математичних наук Юлію Семенову.

Чи можна передбачити землетрус?

Сказати точно, де і коли станеться землетрус, неможливо, і сейсмологи таким не займаються, каже Юлія Семенова. Натомість вони вивчають зони можливого виникнення землетрусів. Тобто вони можуть сказати, яка імовірність землетрусу у певному регіоні на певну кількість років.

На думку Юлії Семенової, Туреччина знала, що у цьому регіоні є глибокий розлом і там можуть бути землетруси, але не підготувалась. Як видно з кількості жертв і руйнувань, будівництво в цьому регіоні не було сейсмостійким.

Через те, що сейсмічної активності у цьому регіоні довго не було, був високий ризик, що станеться саме один потужний землетрус, а не серія менших поштовхів. Енергія у місці тертя плит накопичується, і якщо вона не виходить постійно невеликими поштовхами, вона вивільняється потужним землетрусом.

Як виявляють небезпечні зони?

Землетруси трапляються у місцях розломів земної кори, де окремі її частини, плити, прилягають одна до одної і можуть рухатися. Коли тиск зростає, плита здригається і на поверхні Землі відчуваються поштовхи.

Вчені досліджують тектоніку плит, виявляють активні розломи і спостерігають, як плити рухаються і як накопичується в них енергія тертя. Але передбачити, це буде серія невеликих поштовхів чи потужний землетрус, неможливо. На Землі є кілька сейсмоактивних поясів, де можуть траплятися землетруси.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Землетрус у Туреччині забрав життя тисяч людей і завдав величезних руйнувань

Чи можна підготуватися до землетрусу?

До землетрусу неможливо підготуватися за кілька днів, єдиний спосіб уникнути великих жертв - дотримуватися правил будівництва у районах ризику. Є спеціальні мапи, які показують, якої сили землетрус може статися у тому чи іншому місці.

Якщо, приміром, будують атомну електростанцію, то враховують найгірший сценарій землетрусу у цьому регіоні. Якщо будується звичайна будівля, використовують карту з найменшою сейсмічною інтенсивністю, можливою у цьому районі.

Перед будівництвом насамперед вивчають ґрунти. Якщо він мʼякий, він може підсилювати сейсмічні коливання. Це враховують у проєктуванні будівлі, формі її фундаменту та матеріалах, з яких її будують.

На деяких ділянках не можна будувати небезпечні обʼєкти чи багатоповерхові цивільні будинки, а у деяких місцях потрібно взагалі уникати будівництва. Усе це моделюють за допомогою спеціальних програм.

Чи відчувався турецький землетрус в Україні?

Землетрус у Туреччині відбувся на глибині до 20 км і від таких неглибоких землетрусів від Туреччини до України сейсмічні коливання не доходять.

Але територія України піддається впливу землетрусів із зони Вранча у Румунії. Вони відбуваються на великих глибинах - до 600 км. Хвилі від такого землетрусу можуть поширюватися на великі відстані.

Де в Україні найбільша небезпека землетрусів?

Землетруси із зони Вранча найбільше відчуваються у західних і південно-західних областях України. Ця сейсмічна активність також прописана у державних будівельних нормах України.

На території України немає таких глибоких розломів земної кори, як, приміром, у Туреччині, і тому місцеві землетруси не можуть бути такого масштабу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Землетрус у Румунії 1977 року, хвилі якого добре відчувалися в Україні

Але від хвиль землетрусу у зоні Вранча руйнування в Україні можуть бути також великими, якщо будівництво у відповідних районах не буде сейсмостійким.

Найбільший ризик руйнувань мають високі гнучкі будівлі, побудовані на мʼяких ґрунтах, наприклад, поруч з водоймами.