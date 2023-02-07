Росія каже, що поступово оточує Бахмут. Що там відбувається і як реагує Україна

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові в Бахмуті

Російські війська після захоплення Соледару продовжують стискати кільце навколо Бахмуту. Зараз це місто - головна ціль армії РФ. Але як довго українці зможуть утримувати його?

Очільник російського міністерства оборони Сергій Шойгу заявив у вівторок, 7 лютого, що ситуація біля Бахмуту (влада РФ використовує його стару назву - Артемівськ) для його військ "розвивається успішно".

Дійсно, після захоплення наприкінці січня Соледару, що розташований лише за 6 км на північ від Бахмуту, війська РФ та бійці ПВК "Вагнер" продовжили рух в бік українських позицій.

Шойгу заявляє, що тут його армія захопила селища Благодатне і Підгородне. Це північні передмістя Бахмуту, що розташовані біля трас на Сіверськ і Слов'янськ.

При цьому його заяву вже частково заперечили в ГУР міноборони України.

"Слід зазначити, що з міста Соледар українські війська було виведено ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ. Щодо інших населених пунктів, то їхнє захоплення ворогом на даний час не підтверджується. Українські Сили оборони продовжують захист на кожному зі згаданих напрямків", - йдеться у заяві ГУР.

Ці логістичні маршрути біля селищ, про які казав Шойгу, Збройні сили України використовують для поповнення запасів зброї, боєприпасів і ротації бійців.

З південного боку від міста російські війська підбираються до траси на Костянтинівку. На цьому напрямку, за словами Сергія Шойгу, росіяни захопили село Кліщіївка, яке розташоване за 4 км від траси.

Автор фото, Deepstatemap Підпис до фото, Неофіційна карта від Deepstatemap

Слід зауважити, що в ранковому зведенні генштабу ЗСУ за 6 лютого вказано, що українці відбили російські атаки біля села Залізнянське, яке розташоване за трасою на Сіверськ, а не перед нею. А також були відбиті атаки на село Іванівське (раніше - Червоне), що лежить за Кліщіївкою безпосередньо на трасі до Костянтинівки.

Ця інформація вказує на те, що армія РФ або вже перерізала два з трьох логістичних маршрутів до Бахмута, або може бути близькою до цього.

Проте вже ввечері 7 лютого генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку обстрілів росіян зазнала серед інших Кліщіївка (як і Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Ступочки, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе). А це може значити, що село ще під контролем Сил оборони.

Ще на початку лютого заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що Росія кидає "всі сили", щоб оточити Бахмут.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий не відповів на прохання ВВС про коментар.

Автор фото, Chris Mograth Підпис до фото, Місто Бахмут майже вщент знищене за пів року боїв

Триматися чи відступити?

Про складну ситуацію в Бахмуті повідомляють і українські військові, які перебувають в місті.

Командир одного з українських підрозділів Денис Ярославський заявив в ефірі телеканалу "Настоящее время", що армія РФ зайняла понад третину території міста, і обстановка там "об'єктивно важка".

"Ворог зайняв частково місто: промзону та приватний сектор по річці. Йому справді вдається проривати невеликі ділянки фронту та наближатися до наших позицій. Зараз місто постійно, систематично перебуває під ворожим мінометним вогнем", - зазначив він.

Річка Бахмутка ділить Бахмут на дві нерівні частини. Східна складається здебільшого з приватних будинків, а по її північному краю розташовується промислова зона. Про бої у цих районах постійно повідомлялося вже кілька місяців.

Частина міста на захід від Бахмутки відчутно більша, і центр Бахмута розташований там. Наприклад, будівля міської ради Бахмута розташована приблизно за шістсот метрів на захід від річки.

За словами Дениса Ярославського, росіяни взяли під вогневий контроль дві основні дороги, які ведуть з українського тилу до Бахмута, і намагаються остаточно перерізати шляхи постачання міста.

Офіцер також підтвердив, що тепер Бахмут штурмують не бійці ПВК "Вагнер", а регулярні частини армії РФ.

Своє бачення ситуації в місті публічно виклав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він заявив, що саме цей район тривалий час готувався до оборони, тут створена система інженерних загороджень, а також сприятливий рельєф для ведення захисних дій.

Командувач назвав Бахмут "неприступною фортецею".

"Продумана система інженерних загороджень у поєднанні з природним ландшафтом перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів. Ми використовуємо всі можливості - як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Битва триває...".

Сам Сирський відвідав Бахмут та місця бойових дій напередодні.

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в Бахмуті 6 лютого. Він називає його "неприступною фортецею"

Однак іноземні розвідки і аналітичні центри вважають, що українці, можливо, будуть змушені найближчим часом відступити від Бахмута.

Зокрема, керівник розвідувального управління Естонії Марго Гросберг 3 лютого заявив, що ЗСУ можуть відступити від міста, бо надалі утримувати його буде "нерозумним витрачанням ресурсів".

"Утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, щоб захистити інші райони і населені пункти, такі як Краматорськ і Слов'янськ", - сказав Гросберг.

"Найближчими тижнями українські сили, можливо, підуть із Бахмута. Усе залежить від ступеня готовності нових оборонних рубежів. У якийсь момент буде нерозумно витрачати ресурси на утримання міста".

Гросберг зазначив, що перехід Бахмута під контроль РФ не призведе до будь-яких стратегічних змін на фронті, але стане для Росії психологічною і моральною перемогою, необхідною для інформаційних операцій.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко також не виключає захоплення Бахмута росіянами, але скептичний до їхніх планів окупувати всю Донецьку область.

"Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося…", - сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Очільник ОВА наголосив, що використовувати українських військових як "гарматне м'ясо" в цьому районі ніхто не буде.

"Наразі Бахмут тримається. Ми робимо все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоб його наступальний пил був погашений".

Військовий оглядач Костянтин Машовець резюмує: подальший перебіг подій буде залежати багато в чому від того, чи зможуть ЗСУ втримати рубіж біля траси на Костянтинівку (дорога Т-0504).

"Якщо противник безпосередньо перейде дорогу Т-0504 та зав'яже бої за Часів Яр, а також прорветься до Берхівського водосховища..., то тоді Бахмут однозначно доведеться залишити".