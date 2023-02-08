Землетрус у Туреччині: "Ви запізнилися. Чому ви не прийшли раніше?"

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Іскендерун - одне з найбільш постраждалих міст на півдні Туреччини

"Ви запізнилися, дуже запізнилися!" Арзу Дедеоглу кричить на рятувальників, які щойно прибули до південного турецького міста Іскендерун.

Турецький кореспондент BBC Фунданур Озтюрк відвідав місто, яке найбільше постраждало від останніх землетрусів, і розповів про рятувальні роботи там й величезне обурення місцевих жителів повільними діями влади.

У Дедеоглу є дві племінниці, які все ще під завалами. Її крики розривають моторошну тишу в районі Нумуне.

Рятувальники на мить зупиняються, але рідні дівчат благають не зупинятися.

"Не йдіть, будь ласка, може, мої діти ще живі", - каже мати.

Але в її словах відчутне сильне почуття гніву.

Дедеоглу скаржиться на повільну реакцію Турецького управління з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD). Вона каже, що місцеві жителі організували екскаватор власними силами, щоб прибрати завали. Але чиновники не дозволили їм використовувати його.

"Чекали до пізнього вечора, але ніхто не прийшов. Екскаватор привезли своїми засобами, але нам не дали його використати - зупинили. У нас двоє дітей під завалами: Айшегюль та Ілайда. Їх уже немає, їх немає..."

"Я б хотіла, щоб вони прийшли до полудня. Ми поставили генератор самі. Ми старалися, але нам довелося евакуюватись з квартири після підземних поштовхів. До того моменту ще була надія для дітей. Якщо у вас уже було все ці ресурси, чому ви не прийшли раніше?"

"Чому не вчора?"

Далі по дорозі ще одна група людей чекає біля житлового будинку, який перетворився на руїни.

Кажуть, що протягом перших 24 години ніхто з рятувальної служби не прийшов допомогти.

Зараз там є одна рятувальна команда, яка допомагає мешканцям. Я чую, як одна жінка кричить на рятувальників: "Чому ви вчора не прийшли, ми ще вчора чули голоси з-під завалів!"

Автор фото, EPA

Постраждалі кажуть мені, що чекали на допомогу в день землетрусу. Але через 24 години голоси з-під уламків замовкли, кажуть вони.

Інша жінка кричить у сльозах: "Ми могли б врятувати їх, якби ви приїхали вчора".

"Ті, хто залишив нас, не повинні приходити за нашими голосами на виборах"

Над будівлею піднімається дим. Ті, хто вижив, чекають порятунку своїх близьких.

"З учорашнього дня сюди не приїжджала жодна команда пожежників. Якщо комусь вдалося вижити під час землетрусу, то, швидше за все, вони вже померли від диму", - кажуть вони.

Побачивши камери телевізійників, Алі Ондер підходить до них, щоб донести свої слова: "У мене вісім живих людей у тій будівлі. Ніхто не прийшов - AFAD досі тут немає. Ті, хто залишив нас, не повинні приходити просити голоси на вибрах. Ніколи".

14 травня в Туреччині відбудуться парламентські та президентські вибори, які багато хто сприймає як ключовий тест для Реджепа Таїпа Ердогана.

Сам Ондер пробув під завалами в понеділок 2,5 години, перш ніж власними силами зміг вибратися з обваленої будівлі. Намагаючись врятувати своє життя, він зламав руку.

"У цьому обваленому будинку було 15 квартир. Разом з іншими вцілілими я допоміг 10 людям вибратися з-під завалів".

"Представників держави тут немає. Кожен витягував своїх рідних сам, своїми силами. Ми розбирали завали своїми руками".

"Сюди приїхали бригади берегової охорони, вони питають, чи є у нас верстат для різання заліза . Але навіщо ви тут, якщо просите нас поставити вам обладнання? Чому ви просите обладнання? Замість того, щоб мене втішити, вони сиплять сіль на рану".

Зараз це місто схоже на безлюдну пустелю.