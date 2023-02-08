Зеленський прибуде до Великої Британії в середу

37 хвилин(и) тому

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії. Це його другий закордонний візит після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року.

Після початку війни президент України не залишав свою країну і казав, що це недоречно.

Однак, 21 грудня Зеленський здійснив візит в США, де зустрівся з президентом Джо Байденом, а також виступив з промовою в Конгресі.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Очільник британського уряду Ріші Сунак здійснив візит до Києва в листопаді 2022

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Ріші Сунак і Володимир Зеленський під час зустрічі в листопаді 2022 у Києві

Під час того візиту українській делегації вдалось домовитись про збільшення американської військової допомоги. Зокрема, Вашингтон погодився передати Києву сучасні протиракетні комплекси PATRIOT.

Нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель офіційно запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті Європейського Союзу 9-10 лютого у Брюсселі.

Про поїздку українського лідера у Велику Британію інформації не було.

Вдень 8 лютого адміністрація британського прем'єра повідомила, що Зеленський сьогодні прибуде до Лондона.

Даунінг-стріт заявив, що він проведе зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступить з промовою в парламенті.

Британська влада також оголосила, що програма навчання українських військових буде розширена, щоб охопити пілотів винищувачів і морську піхоту.