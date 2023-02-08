Землетрус у Туреччині та Сирії: вже понад 9 тисяч загиблих, люди досі під завалами

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рятувальник намагається загасити пожежу в зруйнованій будівлі. Місто Іскендерун, Туреччина.

Кількість жертв руйнівних землетрусів, що відбулись в центральних і південних районах Туреччини, а також в Сирії, продовжує стрімко зростати. До постраждалих областей планує прибути президент Реджеп Ердоган.

Станом на ранок середи кількість загиблих - понад 9 тисяч.

У Туреччині це 6 957 людей, повідомляє агентство з надзвичайних ситуацій країни.

У Сирії складніше перевірити дані, але ЗМІ та рятувальники твердять про 2 500 загиблих.

Мелінда Янг, старший радник ЮНІСЕФ з надзвичайних ситуацій у Сирії, каже, що наразі доставити допомогу на північ країни важко.

Янг каже, що багато доріг пошкоджено, особливо на головному пункті перетину кордону, що ускладнює доставку допомоги з Туреччини до організацій, які працюють у Сирії.

Багато систем водопостачання в цьому районі також пошкоджені, зазначає вона.

Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати зруйновані райони Кахраманмараш і Хатай, повідомили в офісі президента. Він також поїде до Пазарджика, епіцентру землетрусу.

Він оголосив тримісячний надзвичайний стан у десяти провінціях, які найбільше постраждали.

Продовжують надходити повідомлення про людей, яких змогли знайти живими під завалами будівель.

У Хатаї (Туреччина) восьмирічного хлопчика врятували з-під завалів обваленої будівлі приблизно через 52 години після землетрусу.

Їгіта Чакмака винесли з будівлі до матері, яка чекала його.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Врятований з-під завалів хлопчик в Туреччині

Україна направила бригаду рятувальників на допомогу Туреччині.