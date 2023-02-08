Землетрус у Туреччині та Сирії: вже понад 9 тисяч загиблих, люди досі під завалами
Кількість жертв руйнівних землетрусів, що відбулись в центральних і південних районах Туреччини, а також в Сирії, продовжує стрімко зростати. До постраждалих областей планує прибути президент Реджеп Ердоган.
Станом на ранок середи кількість загиблих - понад 9 тисяч.
У Туреччині це 6 957 людей, повідомляє агентство з надзвичайних ситуацій країни.
У Сирії складніше перевірити дані, але ЗМІ та рятувальники твердять про 2 500 загиблих.
Мелінда Янг, старший радник ЮНІСЕФ з надзвичайних ситуацій у Сирії, каже, що наразі доставити допомогу на північ країни важко.
Янг каже, що багато доріг пошкоджено, особливо на головному пункті перетину кордону, що ускладнює доставку допомоги з Туреччини до організацій, які працюють у Сирії.
Багато систем водопостачання в цьому районі також пошкоджені, зазначає вона.
Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати зруйновані райони Кахраманмараш і Хатай, повідомили в офісі президента. Він також поїде до Пазарджика, епіцентру землетрусу.
Він оголосив тримісячний надзвичайний стан у десяти провінціях, які найбільше постраждали.
Продовжують надходити повідомлення про людей, яких змогли знайти живими під завалами будівель.
У Хатаї (Туреччина) восьмирічного хлопчика врятували з-під завалів обваленої будівлі приблизно через 52 години після землетрусу.
Їгіта Чакмака винесли з будівлі до матері, яка чекала його.
Україна направила бригаду рятувальників на допомогу Туреччині.
Команда налічує майже 90 людей і 10 пошуково-рятувальних собак, навчених шукати зниклих безвісти під завалами.