Гучне і загадкове англійське вбивство. Чоловік вбив дружину, доньку і себе

Фламінія Лак, Робін Брант

BBC News

1 година тому

Автор фото, John Wildgoose Підпис до фото, 45-річну Емму Паттісон, її 39-річного чоловіка Джорджа і їхню доньку Летті виявили мертвими у неділю

Директорку приватної школи в Англії вбили разом з усією родиною. 45-річну Емму Паттісон, її 39-річного чоловіка Джорджа Паттісона і їхню семирічну доньку Летті знайшли мертвими у неділю вранці.

Вбивство сталося у будинку родини на території коледжу Епсом, яким керувала Емма Паттісон.

Як вважає поліція, жінку застрелив її чоловік, після чого з тієї ж зброї він вбив їхню доньку, а потім і себе. Але про те, що могло спонукати чоловіка до такого вчинку, поліція не каже.

Це вбивство сколихнуло всю країну, і за його розслідуванням ретельно стежать журналісти.

Як стало відомо BBC, Емма Паттісон зателефонувала своєму родичу пізно ввечері у суботу.

Коли він приїхав до них, усі троє вже були мертвими.

Поліція графства Суррей підтвердила, що найближчі родичі родини поінформовані та отримують підтримку спеціалістів.

У поліції також сказали, що ведеться розслідування для встановлення повної хронології та обставин події.

Знайдена гвинтівка

На місці події поліція виявила вогнепальну зброю, ліцензовану та зареєстровану на Джорджа Паттісона. Однак причина смерті не буде підтверджена, доки не завершать розтин.

Ліцензія Джорджа Паттісона на зброю була нещодавно оновлена.

За кілька днів до вбивства поліція подзвонила Паттісону, бухгалтеру за освітою, щоб уточнити його нову домашню адресу, адже родина нещодавно переїхала.

У поліції кажуть, що "через те, що інцидент стався через короткий проміжок часу після дзвінка", правоохоронці звернулися до незалежного офісу поведінки поліції, але це - звичайна процедура.

Пара не була відома поліції Суррея.

Підпис до фото, Будівлі на території коледжу Епсом

Емму Паттісон призначили першою жінкою-директором коледжу п'ять місяців тому. Її хвалили за відданість справі і натхненне лідерство.

До роботи в Епсом Паттісон шість років працювала директором середньої школи Кройдон на півдні Лондона.

За даними Companies House, Джордж Паттісон був дипломованим бухгалтером і директором консалтингової фірми з питань управління під назвою Tanglewood 2016.

У грудні Емма Паттісон розповіла у подкасті, який вели її учні, що переїзд став "дійсно великою зміною у житті її сім'ї". Вона також додала: "У мене нова робота, мій чоловік отримав нову роботу, що не планувалось, але так сталося, і моя донька пішла до нової школи".

Голова ради керуючих в Епсомі назвав свою загиблу колегу "чудовим учителем, але, головне, чудовою людиною".

Автор фото, JOHN WILDGOOSE

"Від імені всього коледжу Епсом я хочу висловити наш шок і неможливість усвідомити, що ця трагедія сталася", - сказав доктор Аластер Веллс.

Співробітники школи Кройдон, де Паттісон працювала раніше, назвали її "надзвичайно шанованою і дуже улюбленою".