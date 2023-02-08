Бахмут поки що тримається, але чи надовго. Репортаж

Орла Герін

Бахмут, Україна

50 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Зараз українські війська захищають невелике місто Бахмут з трьох боків

Земля Бахмута припорошена снігом і просякнута кров'ю. Це невелике місто на сході України - в епіцентрі епічної битви.

Понад шість місяців російські війська намагалися захопити його. Але українці чинили опір, створивши популярне тут гасло "Бахмут тримається".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Бахмут з висоти польоту: жахливе поле битви

Тепер росіяни атакують з трьох боків: регулярні війська і найманці з ПВК "Вагнера". Вони досягли однієї з головних магістралей, що ведуть до міста, і наближаються до околиць.

У деяких районах тривають вуличні бої, причому, за словами українських військових, "важкі бої за кожен будинок".

Таке відчуття, що Бахмут ледь тримається. І, якщо це так, то українські нацгвардійці Ілля й Олексій хочуть використати кожну секунду.

Вони швидко і безшумно пересуваються відкритою місцевістю, а потім "пірнають" в окоп.

У їхніх камуфляжних рюкзаках - дрон, модифікована ручна граната та ремінь на липучці.

Підпис до фото, Ілля й Олексій використовують безпілотники з гранатами, щоб атакувати росіян на невеликій відстані

Ілля - айтівець, зараз служить в розвідці. Він швидко прикріплює гранату до дрона. Потім запускає його у бік ворожих сил, що розмістились в окопах за кілометр-півтора.

"Ми знаємо, що там багато російських солдатів, - каже Олексій, пілот дрона. - Зараз зробимо їм подарунок".

"Ціль не в тому, щоб убити багато солдатів, а в тому, щоб вони боялися нашого неба, щоб пильнували й відчували напругу щомиті. Це психологічний тиск".

Після удару на екрані видно, куди влучив снаряд.

Олексій каже, що бої у Бахмуті - важкі, як в емоційному, так і у фізичному плані.

"Це важко, але ми залишаємось тут і захищатимемо Бахмут і околиці, наскільки це можливо".

Однак Україна береже життя своїх бійців, і є припущення, що українці можуть відступити, щоб уникнути подальших великих втрат.

Кремль відчайдушно прагне захопити Бахмут і символічно прив'язати цю перемогу до першої річниці повномасштабного вторгнення.

Взяття Бахмута також наблизило б РФ до захоплення всього багатого на корисні копалини Донбасу.

Щоб дістатись Бахмута, доводиться їхати звивистими путівцями. Головна дорога тепер під постійними обстрілами росіян.

А від самого міста залишилась лише оболонка. На пустельних вулицях лунають потужні вибухи. Чорні дірки замість вікон. Електрики і води давно немає, як і більшої частини довоєнного населення, що становило близько 70 тисяч людей.

Але деякі сім'ї залишилися тут навіть з дітьми.

7-річна Анна — яскрава іскра у задушливому темному підвалі. У її вушках блищать крихітні золоті сережки, світле волосся зібране у хвіст, а на блідому обличчі горять блакитні очі.

Барвисті малюнки дівчинки оздоблюють стіни, але підвал все одно нагадує тюремну камеру.

Анна живе з мамою Юлею, дідусем Валерієм, двома кішками та собакою Мушкою. Вона гордо показує нам свої улюблені м'які іграшки.

Підпис до фото, Анна потоваришувала з Павлом Дяченком з команди "Білого Янголу"

"Я майже цілими днями сиджу в підвалі, — каже вона мені. - Вивожу Мушку на вулицю погуляти, але вона боїться цих гуркотів і постійно біжить назад. Тільки вранці, як на світанку тихо, я можу її вивести".

Поруч у напівтемряві сидить Юля. Анна перераховує друзів, які виїхали з міста. "Я сумую за ними всіма, — каже дівчинка. Аріна - в Польщі, Маша - в Західній Україні. Діана теж кудись поїхала. Всі виїхали".

Але Юля з дочкою залишились. "Звісно, я хвилююсь, - каже вона мені. - Але тут більш-менш безпечно. Принаймні у нас є все необхідне. Гадаю, в Україні зараз усюди небезпечно, а виїхати за кордон у нас можливості немає".

Їхній підвал добре забезпечений їжею і водою, і вони регулярно отримують допомогу від групи поліцейських "Білий Янгол", що виїздять до прифронтових містечок Донеччини й доставляють людям їжу, ліки і предмети першої необхідності.

Побачивши Анну, керівник групи Павло Дяченко посміхається. У них з дівчинкою свій зв'язок.

Він приніс Анні новий спальний мішок, але радше волів би вивезти дівчинку та її родину з лінії вогню.

"Я не розумію, чому вони вирішили залишитись, - каже він. - Бахмут - під вогнем і ввечері, і вранці, і вночі. Це дуже небезпечно, постійно бомбардують і обстрілюють".

Підпис до фото, Стіни підвалу прикрашають барвисті малюнки Анни

Його слова підтверджують звуки вибухів ззовні. З наближенням полудня обстріли посилюється. Це частина ритму бойових дій у Бахмуті.

Ми виїжджаємо з міста і їдемо далі по горбистій місцевості, з якої відкривається чудовий краєвид на околиці.

"Ці висоти важливіші для росіян, ніж сам Бахмут, - каже український колега. - Якщо вони зможуть привести сюди свою артилерію, то зможуть атакувати більші міста, такі як Краматорськ і Слов'янськ".

Бахмут поки що тримається, але чи надовго.