Чому матері китів-убивць йдуть на "довічну жертву" заради синів

Вікторія Гілл

наукова кореспондентка BBC News

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Center for Whale Research Підпис до фото, Матері й сини мешкають разом аж до зрілого віку самця

Дослідження косаток, або китів-убивць, що мешкають у північній частині Тихого океану, виявило, що матері йдуть на "довічну жертву" заради своїх синів.

Виховання сина значно знижує шанси самиці на розмноження у майбутньому.

Енергія, необхідна для вирощування синів, ймовірно, підриває їхнє здоров'я й робить менш придатними до розмноження та виховання інших дитинчат.

"Матері жертвують своєю їжею і своєю енергією", - каже професор Даррен Крофт з Ексетерського університету у Південно-Західній Англії.

Косатки тісно пов'язані зі своїми сім'ями протягом усього життя. Але якщо молоді самиці стають самостійними у дорослому житті, то самці залежать від своїх матерів і навіть вимагають частку їжі, яку ті добувають.

Професор Крофт назвав це "новим розумінням складного соціального життя та сімейного життя цих дивовижних тварин".

Дослідження, що тривало десятиліття, опубліковане в журналі Current Biology. Воно є частиною місії з вивчення життя косаток.

Воно стало можливим завдяки Центру досліджень китів (CWR), який понад 40 років стежить за життям косаток.

Ці тварини ведуть груповий спосіб життя. Й утворюють сім'ю, що складається з 3-4 поколінь й налічує від 5 до 15 особин.

Автор фото, Center for Whale Research

З 1976 року CWR веде перепис популяції південних резидентних косаток. Це дозволило біологам дослідити кілька поколінь, а також виявити найважливіші аспекти соціальної поведінки та сімейних зв'язків, які безпосередньо впливають на виживання цих тварин.

Науковці вивчили життя 40 самиць косаток у період з 1982 по 2021 рік і виявили, що за наявності сина ймовірність того, що мати народить ще одне дитинча, скорочується вдвічі.

"Наші попередні дослідження показали, що сини мають більше шансів на виживання, якщо їхня мати поруч", - каже Майкл Вайс з Ексетерського університету та Центру вивчення китів.

"Ми хотіли з'ясувати, чи не доводиться за цю допомогу платити надто високу ціну, і відповідь виявилась такою. Щоб зберегти життя своїм синам, матері платять можливістю розмножуватись".

Родини китів-убивць

Досліджувати цю популяцію косаток, що під загрозою зникнення, розпочав Кен Балкомб. Його первісна мета була вивчити загрози їхньому виживанню.

Автор фото, Cener for Whale Research

Біологи працювали разом з Центром досліджень китів, щоб з'ясувати, наприклад, життєво важливу роль бабусь косаток, а також чому самиці цього виду припиняють розмножуватись життя.

Багаторічні дослідження виявили, що матері й сини мешкають разом аж до зрілого віку самця.

"Вони навіть годують своїх синів спійманим лососем, - пояснив професор Крофт, - тоді як дорослі самиці полюють самостійно".

На думку дослідників, це може бути своєрідним еволюційним "хеджуванням ставок", яке зумовлене тим, що найбільші й найстарші самці дають численне потомство.

"Якщо мати може зробить свого сина найбільшим самцем у популяції, то саме він стане батьком [більшої частини наступного покоління]", - пояснює професор Крофт.

Може видатись парадоксальним, що такі сильні, розумні тварини залишаються залежними від своїх матерів протягом усього життя, але, схоже, самцям просто не потрібно ставати самостійними, оскільки їхні матері залишаються поруч із ними.

"Якби моя мати готувала мені вечерю щовечора, можливо, я просто не навчився б куховарити", - пожартував про це професор Крофт.

"Але, побічно, здається, це все-таки в інтересах матері", - додає він.

Зараз залишилося всього 73 косатки цього виду, і вчені прагнуть зрозуміти, що може допомогти у захисті цих морських ссавців.

"Ці косатки балансують на межі вимирання, - каже професор Крофт. - Тому все, що знижує їхню здатність до розмноження, викликає занепокоєння".