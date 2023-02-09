Землетрус у Туреччині: чому сучасні будівлі склалися, як карткові будинки

Джейк Хортон та Вільям Армстронг

BBC Reality Check та BBC Monitoring

1 година тому

У Туреччині зростає обурення щодо недотримання правил будівництва, що спричинило руйнування багатьох будівель під час землетрусу. BBC перевірила інформацію про нещодавно збудовані будівлі, які зруйнувалися під час катастрофи.

Будівництво одного з будинків у Малатьї завершили минулого року, по соцмережах розійшлося оголошення, яке свідчить, що будівля "збудована відповідно до останніх норм безпеки на випадок землетрусів".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Ті, хто побудував цей будинок, стверджували, що він відповідає останнім нормам сейсмобезпеки

В оголошенні також було, що всі використані матеріали та якість виконання - "на першокласному рівні".

Оголошення вже не знайти, але кілька людей встигли зробити скріншоти і відео та розмістили їх в інтернеті. Те, що видно на скріншотах, відповідає стилю аналогічних оголошень на сайті компанії.

Ще один багатоквартирний будинок зруйнувався у портовому місті Іскендерун.

Підпис до фото, До та після: будівля в Іскендеруні, збудована у 2019 році та зруйнована землетрусом

Його забудовник опублікував фото, на якому видно, що будівництво завершили у 2019 році. BBC підтвердила, що зображення зруйнованої будівлі збігається із місцем на рекламному знімку кварталу, зробленому компанією.

Ми зв'язалися з будівельною компанією для коментарів і поки що не отримали відповіді.

На іншому знімку, також підтвердженому BBC, - ще один будинок в Антак'ї, який здали в експлуатацію у 2019 році.

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Комплекс "Гуклу Бахче" в Антак'ї сильно постраждав внаслідок землетрусу

Ми знайшли відео церемонії відкриття цього житлового комплексу у листопаді 2019 року, на якому власник будівельної компанії каже: "Проєкт "Гуклу Бахче" - особливий, порівняно з іншими, з погляду на його розташування та якість будівництва".

За словами експертів, попри потужність землетрусу, будівлі, збудовані за всіма правилами, повинні були встояти.

"Максимальна сила поштовхів під час цього землетрусу виявилася руйнівною, проте не можна однозначно сказати, що вона була достатньою для руйнування правильно збудованих будівель", - каже професор аварійного планування та управління в Університетському коледжі Лондона Девід Александер.

"У більшості місць рівень поштовхів був менший за максимальний, тому ми можемо зробити висновок, що з тисяч будівель, які зруйнувалися, майже всі вони не витримують ніяких очікуваних будівельних норм і правил на випадок землетрусів", - додає Александер.

Невиконання будівельних норм

Суворі стандарти безпеки в Туреччині запровадили після потужного землетрусу в Ізміті 1999 року, коли загинули 17 тисяч людей. Пізніше їх також посилювали після стихійного лиха, востаннє це зробили у 2018 році.

Згідно з останніми правилами, будівельники у сейсмонебезпечних регіонах мають використовувати високоякісний бетон, армований сталевими стрижнями. Колони та балки мають бути розподілені так, щоб ефективно поглинати струси від підземних поштовхів.

Однак дотримуються цих правил погано.

"Частково проблема полягає в тому, що модернізація наявних будівель проводиться рідко, і при цьому в нових будівлях будівельних норм погано дотримуються", - каже професор Александер.

Наприклад, у Японії - іншій країні із високими ризиками землетрусів - діють суворі будівельні норми. Вимоги безпеки під час будівництва варіюються залежно від використання будівлі та її близькості до районів із найбільшим ризиком землетрусів.

Чому норм так погано дотримуються?

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Уряд Туреччини періодично видає так звані будівельні амністії. По суті це легальне звільнення від сплати штрафів за будівництво будівель без сертифікатів норм безпеки.

Такі амністії запроваджувалися з 1960-х років (востаннє 2018 року).

Критики уряду давно попереджали, що такі амністії ризикують призвести до катастрофи у разі сильного землетрусу.

У зонах, які постраждали від землетрусу на півдні Туреччини, такі амністії отримали забудовники 75 тисяч будівель, стверджує голова стамбульського відділення турецької Спілки палат інженерів та Палати архітекторів-містобудівників Пелін Пінар Гірітліоглу.

А лише за кілька днів до останньої катастрофи турецькі ЗМІ повідомили, що парламент має намір схвалити новий законопроєкт, який надасть ще більші пільги для забудовників будівель, зведених нещодавно.

Раніше цього року геолог Джелал Сенгор заявив, що запровадження подібних будівельних амністій у країні, буквально розкроєної розломами тектонічних плит, дорівнює злочину.

Після смертоносного землетрусу в західній провінції Ізмір у 2020 році журналісти Турецької служби BBC з'ясували, що 672 тисячі будівель в Ізмірі отримали будівельну амністію.

У тому ж матеріалі журналісти наводили коментар турецького міністерства довкілля та урбанізації, яке заявило, що половину будівель у Туреччині - майже 13 млн - збудували з порушенням правил.

Ми зв'язалися з міністерством довкілля та урбанізації для коментарів про будівельні стандарти в Туреччині після останніх землетрусів і отримали відповідь: "Жодна будівля, побудована нашою адміністрацією, не впала. На місцях триває прискорена оцінка пошкоджень".