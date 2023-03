"Мамо, коли ти приїдеш?" Історія фільму, який може здобути Україні Оскар

"Коли ти приїдеш до мене?"

Дві війни

Дітей вивезли

За Оскаром

The Guardian назвала його екстраординарним фільмом про вразливих українських дітей. The New York Times написав, що фільм зняли з чуйністю, ніби "сплітаючи карколомний гобелен, що світиться співчуттям".