Чому Макрон не поспішає позбавити Путіна ордена Почесного легіону

Джордж Райт

BBC News

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін отримав нагороду в 2006 році - у період тісних відносин із Заходом

Еммануель Макрон заявив, що розглядає можливість позбавити Володимира Путіна найвищої нагороди Франції.

Орден Почесного легіону російському лідеру вручив у 2006 році колишній президент Франції Жак Ширак.

Це - найвища французька нагорода за військові і цивільні заслуги, яку заснував у 1802 році Наполеон Бонапарт.

Утім, Макрон з рішенням не квапиться, він сказав, що чекає "слушного моменту", щоби позбавити російського президента звання.

Про це він заявив у середу, після того як нагородив почесною відзнакою президента України Володимира Зеленського.

Макрон назвав питання про медаль Путіна "символічним, але важливим".

Президент Франції додав, що хоча він має право позбавити російського лідера цього титулу, "рішення про нагороду прийняв не він сьогодні".

Такі кроки "завжди мають вагу, і я думаю, що ви повинні цінувати момент для їх ухвалення", сказав він.

Автор фото, Getty Images

Нагороду вручили президенту Путіну у період тісних французько-російських відносин.

Але вторгнення Росії в Україну у лютому минулого року викликало широке засудження, а Євросоюз запровадив жорсткі економічні санкції проти Москви.

Хоча французький лідер засудив вторгнення, він з того часу неодноразово розмовляв з Путіним телефоном, намагаючись досягти припинення вогню та переговорів.

Намагання Франції вести діалог із Кремлем суперечать позиціям США та Великої Британії.

У жовтні міністр закордонних справ України критикував Макрона після того, як він сказав, що важливо, щоб Росія не була принижена через її вторгнення.

Путін не перший суперечливий світовий лідер, який отримав найвищу нагороду Франції.

2001 року Жак Ширак нагородив орденом Почесного легіону президента Сирії Башара аль-Асада, незабаром після його приходу до влади після смерті його батька Хафеза аль-Асада.

Нагороду повернули у 2018 році, коли Сирія заявила, що аль-Асад не буде носити орден "раба" Сполучених Штатів.

У 2016 році тодішній президент Франсуа Олланд нагородив цим орденом колишнього наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Наєфа за його "зусилля в боротьбі з тероризмом і екстремізмом". Це сталося незабаром після того, як Олланд засудив масові страти у Саудівській Аравії.