Немовля і матір врятували з-під завалів у Туреччині. Пролежали там майже чотири дні

Джеймс Фітцджеральд

BBC News

1 година тому

Автор фото, Ekrem Imamoglu

У Туреччині рятувальники витягли з-під завалів жінку і її новонароджену дитину, що пролежали під руїнами майже чотири дні.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу написав у твіттері, що це сталося на півдні Туреччини, у місті Самандаг.

На кадрах видно, як рятувальники обережно витягають дитину. Місцеві ЗМІ назвали це дивовижним порятунком.

10-денного Ягіза загорнули у спеціальну теплову ковдру й відвезли до лікарні. Матір дитини винесли на ношах.

На кадрах, отриманих інформаційним агентством Reuters, також видно, як рятувальники витягають з-під завалів чоловіка. Поки що невідомо, чи він має стосунок до жінки з дитиною.

Світові ЗМІ розповідають історії людей, що зазнали ударів підземної стихії, тих, хто втратив своїх близьких, тих, хто сподівається побачити їх живими, а також випадки дивовижного порятунку.

Тисячі людей запропонували вдочерити дівчинку, яка народилася під розтрощеною будівлею на північному заході Сирії.

Коли її врятували, крихітна Айя, що в перекладі з арабської означає "диво", все ще була пов'язана пуповиною з матір'ю, що трагічно загинула після пологів. Крихітна дівчинка - єдина, яка вижила в родині. Батько, четверо братів і сестер також загинули.

Майже 21 тисяча людей загинули в Туреччині та Сирії після руйнівного землетрусу магнітудою 7,8 на кордоні двох країн.

Рятувальники ведуть перегони з часом. У постраждалих районах температура нижче нуля, тож надії витягти когось живими дедалі менше.

Крім того, ті, що вижили, втратили дах і ночують на вулиці. Це загрожує обмороженнями, кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав це "катастрофою століття".

Критики Ердогана вважають, що влада відреагувала на катаклізм надто повільно, а підготовлена до нього країна була погано.

Ердоган визнав "деякі проблеми", але заявив, що до настільки руйнівного землетрусу, який стався на південному сході країни та в сусідній Сирії, підготуватися було неможливо.