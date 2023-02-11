Вчені виявили знаряддя праці віком майже 3 млн років. Хто ними користувався

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Автор фото, Reuters Підпис до фото, На місці розкопок у Кенії виявили сотні кам'яних знарядь

Археологи в Кенії виявили одні з найдавніших кам'яних знарядь, які коли-небудь використовували стародавні люди. Їхній вік налічує 2,9 мільйона років.

Це доказ того, що знаряддя праці використовували не лише предки Homo Sapiens, а й інші гілки ранніх людей.

За словами дослідників, інструменти використовували для розчленування великих тварин, як-от бегемотів, а також подрібнення рослин, коренеплодів, фруктів.

Два великі викопні зуби, виявлені на місці, належать вимерлому виду людиноподібних, відомому як парантроп.

Раніше вчені вважали, що знаряддя олдувайської культури (найпримітивнішої культури обробки каменю), використовували лише предки Homo Sapiens, групи, яка включає наш вид і наших найближчих родичів.

Однак на місці розкопок на півострові Хома на заході Кенії не виявили скам'янілостей Homo Sapien.

Натомість вчені ідентифікували два міцні зуби, які належать представнику роду парантропів, що поєднував риси мавпи і людини, а поруч із ними - 330 кам'яних знарядь.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Два зуби парантропа, виявлені на місці розкопок у Кенії. Лівий верхній моляр (згори) знайшли на поверхні, лівий нижній моляр (внизу) викопали

"За допомогою цих інструментів можна розчавити іжу краще, ніж це зробить зуб слона, і розрізати її швидше, ніж іклом лева", - сказав професор Рік Поттс зі Смітсонівського національного музею природної історії, старший автор дослідження.

"Олдувайська технологія зробила такий еволюційний прорив, наче ранні люди отримали додатковий набір зубів за межами свого тіла, вона відкрила нашим предкам новий вибір їжі в африканській савані".

"Знахідка цих знарядь поруч із рештками парантропів знову порушує питання про те, хто винайшов найдавніші інструменти олдувайської культури. Можливо, цією технологією користувалися не тільки Homo, але й інші види гомінідів", - каже антрополог Томас Пламмер з коледжу Квінс у Нью-Йорку. Він провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Science.

Дослідники кажуть, що остання знахідка олдувайського знаряддя показує, що вони були суттєвим вдосконаленням у порівнянні з більш ранніми необробленими кам'яними знаряддями, які датують 3,3 мільйонами років і які існували ще до появи роду Homo.

Інші людиноподібні види, які існували у той час, включали австралопітеків. Цей вид став відомим завдяки скам'янілим решткам людини, яку виявили 1974 року на півночі Ефіопії і назвали Люсі.