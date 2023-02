Рєпін, Айвазовський – це українці. Як музеї світу змінюють підписи художників

Це тільки початок процесу, що покликаний переосмислити неправильне визначення українського мистецтва та української спадщини, її тотального маркування як російської, писала рік тому про історію з танцівницями Дега The Guardian . І це процес триває.

Росіяни знищили музей Куїнджі

Картина Куїнджі "Червоний захід", розміщена в постійній експозиції Метрополітен музею, який щодня відвідують тисячі людей. Після звернень українців Куїнджі не тільки підписали українцем, а і прибрали згадку, що митець " celebrating both in russia and Ukraine".