У Туреччині через стрілянину припинили рятувальні роботи. Кількість жертв землетрусу понад 28 тисяч

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Землетрус 6 лютого став для Туреччини найруйнівнішим з 1939 року; потерпілим районам Сирії, як і раніше, катастрофічно не вистачає допомоги

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії, за останніми даними, перевищила 28 тисяч. Пошук тих, хто вижив, триває, але німецькі та австрійські рятувальники, які працюють у Туреччині, призупинили роботу через мародерство і стрілянину в районі катастрофи.

Як повідомив журналістам віцепрем'єр турецького уряду Фуат Октай, кількість загиблих у цій країні зросла до 24 617 осіб. За даними інформаційного агентства AFP, у Сирії поки знайшли 3553 загиблих. Таким чином, загальна кількість загиблих в обох країнах - понад 28 100 осіб.

Як повідомляють інформаційні агентства, у турецькій провінції Газіантеп у суботу, через п'ять днів після землетрусу, з-під завалів дістали сім'ю з п'яти осіб: батьки, дві дочки та син. Сім'я дивом вижила у своєму зруйнованому будинку в регіоні, розташованому неподалік епіцентру.

Агентство AP також повідомило у суботу про порятунок семирічної дівчинки, яку витягли з-під уламків у провінції Хатай майже через 132 години після землетрусу.

Рятувальники у небезпеці

У деяких місцях під загрозою опинились самі рятувальники. Дві німецькі організації - Німецька міжнародна пошуково-рятувальна служба (ISAR) та Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) - слідом за деякими іншими службами призупинили рятувальні операції на півдні Туреччини.

"Надходить все більше і більше повідомлень про зіткнення між різними угрупованнями, також було чути постріли", - пояснив представник ISAR Штефан Хайне.

Операційний менеджер організації Стівен Баєр сказав в інтерв'ю агентству Reuters: "Очевидно, що сум поступово поступається місцем гніву. Тому ми поки що залишимося у спільному таборі з THW".

ISAR та THW заявили, що відновлять свою роботу, як тільки турецька Служба цивільного захисту AFAD повідомить їх, що небезпеки більше немає.

Баєр додав, що співробітники обох організацій будуть негайно готові допомогти, якщо з'являться будь-які ознаки того, що під руїнами ще є живі люди.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Ердоган заявив, що уряд вживе заходів проти тих, хто причетний до мародерства та інших злочинів

Раніше рятувальні операції у Туреччині призупинили австрійські військові. Їхній представник заявив, що сутички місцевих угруповань зі стріляниною та мародерство становлять надто серйозну загрозу, щоб рятувальники могли продовжувати роботу.

Турецька влада про зіткнення і стрілянину не повідомляла, але президент Реджеп Тайїп Ердоган у суботу визнав, що в потерпілому від землетрусу регіоні є випадки мародерства, і запевнив, що влада вживе заходів.

Підпис до фото, ООН сподівається на відкриття додаткових пунктів пропуску на турецькому кордоні, що прискорить доставку допомоги до Сирії

Брак допомоги у Сирії

Ситуація в Сирії залишається дуже важкою. У найбільш постраждалий район Сирії, провінцію Ідліб, яку утримують повстанці, поки що вдалося доставити дуже мало допомоги.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс сказав BBC, що ООН "дуже активно та рішуче розглядає можливість відкриття додаткових контрольно-пропускних пунктів на турецькому кордоні".

"Ми збираємося внести резолюцію до Ради Безпеки, і якщо хтось хоче накласти вето, нехай спробує це зробити", - заявив він. Росія та Китай раніше, до землетрусу, блокували резолюції про відкриття нових КПП на кордоні Ідліб і Туреччини, оскільки їхній союзник, правитель Сирії Башар Асад, заявляв, що це буде порушенням суверенітету Сирії.

Гріффітс одночасно назвав "дуже, дуже конструктивною" заяву Дамаска про те, що він пропускатиме гуманітарні вантажі в Ідліб зі своєї території.

Гріффітс закликав відкласти регіональну політику перед обличчям катастрофи - і є деякі ознаки того, що це відбувається.

Прикордонний пункт між Вірменією та Туреччиною, які є давніми ворогами, відкрився у суботу вперше за 35 років, щоби пропустити допомогу.

Її можна було врятувати

Підпис до фото, Абу Алі викопував дочку з-під завалів голими руками

Квентін Соммервіль,

кореспондент BBC із Сирії

В оливкових гаях за містом Харім було село Бсанія. Будинки в ньому збудували лише недавно, але вони не витримали землетрусу. Тепер тут нічого не лишилося.

Люди тут чекали на допомогу, але вона прийшла пізно і її було мало. Їм доводилося вручну викопувати мертвих і поранених із руїн своїх будинків. Тут я зустрів Абу Алі.

"Нам ніхто не допоміг, у мене навіть намету немає. А в тебе є намет?" - Запитав він у мене.

Його дочка була жива цілий день після землетрусу. Але вони не змогли добратися до неї вчасно. Він викопав її голими руками, йому допомагали лише сусіди. Її можна було врятувати - якби у них були необхідні технічні засоби.

Коли закінчувати пошук живих?

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, приїхавши до турецької провінції Кахраманмараш, сказав журналістам, що масштаби лиха - і реакція на нього - безпрецедентні.

"Те, що сталося тут у понеділок... було найстрашнішою подією за останні сто років у цьому регіоні", - сказав він.