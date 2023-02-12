Найбільші втрати росіян з початку війни. Чи пов'язано це з наступом

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У своєму останньому звіті у неділю британська розвідка повідомляє про зростання втрат росіян, припускаючи, що такими високими вони не були з першого тижня вторгнення російської армії в Україну.

Британці спираються на дані українського генштабу.

"Хоча військова розвідка не може перевірити українські розрахунки, вони з високою ймовірністю вірно відображають тренд", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, у середньому за останній тиждень кількість загиблих російських військових щодня складала 824 людини. Це вчетверо перевищує показник у червні й липні 2022 року.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 11 лютого в Україні ліквідували близько 900 російських військових, а загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 137 тисяч.

BBC не може перевірити ці данні, однак про зростання втрат свідчить і підрахунок, який з початку війни веде російська служба BBC з колегами із видання "Медіазона" та командою волонтерів.

Як зазначає кореспондентка BBC Ольга Івшина, якщо раніше список загиблих росіян щотижня поповнювали 250-300 імен, то з кінця січня - у середньому по 700 осіб на тиждень.

Чи пов'язані ці втрати з можливим наступом російських сил, про який багато говорять останніми тижнями?

Британська розвідка про наступ нічого не пише. Вона пов'язує зростання втрат росіян з нестачею підготовлених професійно кадрів, з поганою координацією і браком ресурсів на фронті. Прикладом цього є Вугледар та Бахмут.

Українці також продовжують зазнавати суттєвих втрат, вважають британські розвідники.

Де активізувались бої

В останні дні з'являється усе більше заяв українських політиків і західних військових аналітиків про початок російського наступу. Проте навіть якщо напруження, яке зросло на різних ділянках фронту в Україні і є наступом, рішучим його назвати складно.

Ситуація на кількох ділянках фронту справді загострилася останніми тижнями, пояснює кореспондент BBC Павло Аксьонов.

Найскладніша ситуація склалася в районі Бахмута на Донеччині, який російська армія намагається взяти з серпня. Обстановка в районі міста стабільно загострювалася в останні дні.

Місто розташоване на вістрі великого виступу, який вдається у позиції російських військ. Воно перебуває у напівоточенні з півночі та півдня. Обидві дороги, якими ведеться постачання міста, через Парасковіївку і з південно-західного напрямку, з боку Костянтинівки, прострілюються російськими військами, але їх не перерізали.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Інший напрямок, на якому, як повідомляють спостерігачі, почався наступ російської армії, це Кремінна-Сватове на Луганщині.

Якщо російським військам вдасться пробитися до Лимана та повторно захопити його, це відкриє їм дорогу на Слов'янськ і далі на Краматорськ. Однак ці цілі виглядають надто амбітними, тому що поки що російські війська не можуть пробитися через лісисту місцевість у напрямку Лимана.

Третій напрямок, на якому сильно активізувалися бої, це Вугледар.

Тут російська армія, очевидно, спробувала здійснити наступ, який, судячи з коментарів як в українських, так і в російських джерелах, закінчився поразкою бойової групи та великими втратами у бронетехніці.

Росія не підготувалась до наступу

Утім, ці атаки та просування російських військ "наступом" вважають далеко не всі.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, Росія не змогла підготуватися до ефективного наступу.

У щоденному бюлетені ISW констатує, що як українські військові, так і російські воєнні блогери скептично висловлюються про перспективи початку широкомасштабного наступу РФ у Донецькій області.

Віру в успіх наступу серед провоєнних блогерів підривають, серед іншого, тактичні невдачі росіян під Вугледаром. Усі свої висновки ISW будує на відкритих джерелах.

Російське військове командування, йдеться у бюлетені, невеликими групами розгортає найбільш елітні підрозділи у районі Бахмута, використовуючи тактику проникнення до міста. Це може забезпечити значне просування російських військ у районі Бахмута, якщо українські сили вирішать відступити з міста.

У ISW зазначають, що на попередніх етапах війни всі російські підрозділи стали небоєздатними і, швидше за все, їхній особовий склад було відновлено за рахунок мобілізованих.