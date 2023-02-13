На фабриці Mars Wrigley двоє людей впали у шоколадну ванну
Американські державні органи, що відповідають за охорону праці, оштрафували кондитерську фабрику в Пенсильванії після того, як у червні 2022 року двоє робітників впали там у чан із шоколадом. Їх довелося звідти діставати, а сам чан - чистити.
Працівники, що прийняли шоколадну ванну, були підрядниками і не працювали на фабриці Mars Wrigley в місті Елізабеттаун на повний робочий день.
Щоб витягти їх, довелося вирізати отвір у дні частково заповненого резервуара для змішування інгредієнтів шоколаду.
Рятувальна операція виявилась не такою простою: знадобились зусилля більш як двох десятків рятувальників, а одного з постраждалих, за повідомленнями, довелося доправити до лікарні гелікоптером.
У звіті регулятора, який виписав фабриці штраф на суму понад 14 500 доларів, вказано, що робітників найняли для очищення резервуарів, але вони не пройшли належного навчання з техніки безпеки.
Представник компанії Mars Wrigley привітав розслідування. "Безпека наших працівників і підрядників - пріоритет нашого бізнесу", - сказав він.
Mars і Wrigley - американські компанії, кожна з яких існує вже понад сто років, - об'єдналися у 2008 році.
Об'єднана компанія виробляє кілька популярних продуктів, зокрема, M&Ms, Snickers, Galaxy і Twix.