Як проросійські хакери атакували НАТО і зашкодили допомозі Туреччині - ЗМІ Британії

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кіберзлочинці атакували сайт Сил спецоперацій НАТО

Проросійська хакерська група Killnet атакувала сайт Сил спецоперацій НАТО та організацію, яка допомагає жертвам землетрусу у Туреччині.

Про це пише The Telegraph з посиланням на неназваного офіційного представника НАТО та повідомлення хакерів у соцмережах, які взяли на себе відповідальність за атаку, але подробиць не розповіли.

Через атаку сайт штабу Сил спеціальних операцій НАТО не працював кілька годин, але згодом його відновили.

Також проросійські хакери атакували засоби стратегічних авіаперевезень НАТО (SAC). Ця організація об'єднує 12 країн, 10 з яких є членами НАТО, для спільних стратегічних військових та гуманітарних авіаційних перевезень.

Як зазначає британське видання, у лютому 2022 року SAC постачала українську армію, а 2021 року здійснювала евакуацію з Афганістану. Зараз організація займається доставкою пошуково-рятувального обладнання до району, який постраждав від землетрусу в Туреччині та Сирії.

Один із літаків SAC у момент кібератаки якраз мав доставити вантаж на авіабазу на півдні Туреччини. Менеджер організації передав пілотам повідомлення про збій. Їм повідомили, що мережа НАТО, яку використовують для передачі конфіденційних даних, зазнала атаки за типом "відмова в обслуговуванні".

Хоча зв'язок із літаком не був втрачений, хакерська атака, вочевидь, завадила зусиллям надання допомоги.

Західні служби безпеки раніше характеризували Killnet як окрему групу прокремлівських активістів, які намагаються порушити роботу військових та урядових вебсайтів країн, що підтримують Україну, пише The Telegragh.

Атаки зазвичай призводять до перебоїв в роботі сайту на кілька годин і не завдають значної шкоди. Проте експерти з кібербезпеки кажуть, що група, можливо, в майбутньому може вдатися і до більш серйозних атак.

У травні минулого року британська поліція арештувала члена Killnet у Лондоні. У відповідь група пригрозила відключити апарати ШВЛ у британських лікарнях, якщо поліція не відпустить неназвану особу, нагадує видання.

У березні 2022 року, незабаром після вторгнення Росії в Україну, Killnet оприлюднив відео людини в капюшоні, яка закликала росіян не тікати з країни, а натомість підтримати батьківщину.