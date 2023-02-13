Росія могла втратити цілу елітну бригаду під Вугледаром. Що про це відомо

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Знищений російський танк біля Лиману

Під час штурму Вугледара Росія могла втратити цілу бригаду елітної морської піхоти, вважають українські військові.

У мережі з'явилось відео, на якому колона російської техніки, відступаючи з Вугледару, у паніці скупчується на полі, танки чи БТР по черзі підриваються.

Аналізуючи відео разом з українським військовим, американське видання Politico доходить висновку, що загалом під Вугледаром українські сили могли знищити кілька тисяч елітних російських військових.

"Біля Вугледара та Мар'їнки у Донецькій області знищено велику кількість сил противника, разом із командним складом", - повідомив Politico начальник об'єднаного пресцентру Таврійського району ЗСУ Олексій Дмитрашківський. Він додав, що за минулий тиждень росіяни втратили близько 130 одиниць техніки, у тому числі 36 танків.

За словами українського військового, біля Вугледара російські сили щодня втрачали 150-300 морських піхотинців. За його оцінками, загалом бригада налічувала близько 5000 солдатів, більшість з яких вбили, поранили або взяли в полон.

В одному з останніх звітів Інститут вивчення війни цитує повідомлення прокремлівських воєнних блогерів, які критикують російське командування за відправку елітних військ у фронтальні атаки. Дехто з них навіть почав закликати до публічних судових процесів над високопоставленими офіцерами, адже вони продовжують повторювати ті самі помилки.

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Аналітики ISW наголошують, що російська військова та націоналістична спільнота втрачає віру у те, що Москва здатна розпочати рішучу наступальну операцію.

"155-ту бригаду вже тричі довелося переукомплектовувати. Перший раз після Ірпеня та Бучі, другий раз розбили під Донецьком - знову оговталися. А тепер майже всю бригаду знищено під Вугледаром", - каже Дмитрашківський у коментарі Politico.

Росія болісно сприйняла свою поразку під Вугледаром, яка сталася лише через кілька днів після того, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив про "успішний наступ під Вугледаром". Міноборони України згадало слова російського міністра, опублікувавши в соцмережах відео знищення колони російських військ у цьому районі.

Колишній командир російського воєнізованого формування Ігор Гіркін, заочно засуджений до довічного ув'язнення за збиття пасажирського літака MH17 у 2014 році, назвав російських генералів "повними кретинами, які не вчаться на власних помилках".

У своєму військовому блозі у телеграмі Гіркін підтвердив, що російські війська під Вугледаром відступали без необхідного прикриття з повітря.

Автор фото, Social media Підпис до фото, Скриншот відео з розбитою колоною російської техніки

"Не прикрите з повітря і силами РЕБ висування танкових і моторизованих колон вузькими дорогами вздовж рідких лісопосадок на ідеально рівній місцевості (оскільки з обох сторін - мінні поля) закінчилося розгромом", - написав він. За його словами, російські сили втратили понад 30 одиниць бронетехніки, десятки танкістів і ще більше морпіхів, спецназівців та мотострільців.

Гіркін додав, що українські артилеристи розстріляли колони "як у тирі", завдати їм зустрічних втрат росіяни не змогли.

Український військовий блогер Костянтин Машовець іронічно зазначив, що "росіянам дуже кортить перейменувати Вугледар у Чорнобаївку", пригадуючи аеропорт на Херсонщині, де російські сили систематично зазнавали втрат.

За його словами біля села Микільске, з боку якого росіяни продовжують спроби прорватися у Вугледар, українська артилерія "рознесла в друзки" цілу колону з боєприпасами і особовим складом.

"Десь 12-13 вантажівок було розбито та спалено вщент, ще пара одиниць ББМ додатково, як-то кажуть, "згоріла по місцю", кількість двухсотих тушок - уточнюється", - написав він.

Машовець, у минулому учасник бойових дій, додає, що роз'їжджаючи у зоні ефективної дії артилерії та інших засобів ураження ЗСУ у скупчених, добре помітних здалеку колонах, росіяни "граються зі смертю в "орлянку".

Помітне зростання втрат росіян днями прокоментувала британська розвідка.