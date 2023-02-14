Розгром російської колони під Вугледаром. Як це могло статись

Павло Аксьонов

ВВС

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Ukraininan MOD Підпис до фото, Деякі танки зазнали серйозних пошкоджень від мін

Розгром російської колони під Вугледаром, в результаті якого, за підрахунками різних джерел, знищили або підбили понад 30 одиниць бронетехніки, став однією з найбільш обговорюваних тем після ймовірного початку великого російського наступу в Україні.

Через кілька днів після того, як відеозйомка цього бою потрапила в мережу, залишаються питання про подію, що сталася під Вугледаром, відповіді на які спробувала знайти ВВС.

Кадри розгромленої колони викликали критику з боку проросійськи налаштованих блогерів та військових експертів. Деякі з них називають це однією із найбільших одномоментних поразок російської армії за всю війну в Україні, порівнюючи цей бій зі спробою переправитися через річку Сіверський Донець у травні 2022 року.

Тоді під час кількох спроб форсувати річку російські війська також зазнали великих втрат у живій силі та техніці.

Щоправда поки що немає достовірних даних про те, чи була вся техніка, що потрапила на відео, підбита або знищена в один день: на кадрах фігурують не тільки моменти ураження танків і БМП, але також і машини, що окремо стоять, які теоретично могли вже перебувати на полі бою.

Цифра щодо 31 одиниці техніки отримана шляхом аналізу даних ролика, однак немає стовідсоткової впевненості, що ці кадри зробили за підсумками одного дня, а сам ролик не був змонтований з декількох зйомок.

Російські військові блогери стверджують, що ці події справді відбувалися в один день, і називають це саме "боєм".

Бій, який потрапив в об'єктив українського безпілотника, став лише одним з епізодів великої битви за Вугледар. Це місто розташоване на півдні Донецької області. Російські війська без успіху намагаються взяти його від початку вторгнення до України.

У ході нинішнього загострення ситуації на фронті, яке багато хто вважає початком великого наступу Росії, район Вугледару став одним з осередків запеклих боїв. Російська армія також намагається наступати в районах Авдіївки, Бахмута, Кремінної та Куп'янська.

Коли і де стався бій

Черговий великий штурм Вугледару розпочався 26 січня. Втрати, яких зазнала російська армія в невдалій атаці, що потрапила до об'єктива камер українських дронів, - лише частина загальних втрат під час цієї битви.

Судячи зі зведень у проросійських телеграм-каналах, у цьому штурмі брали участь частини 40-ї окремої бригади морської піхоти, 155-ї бригади морської піхоти (обидві - Тихоокеанського флоту), озброєне формування "Каскад" з самопроголошеної "ДНР" і частини 36-ї армії із Забайкалля.

Крім того, згідно з проєктом розслідувачів Conflict Intelligence Team, у штурмі брала участь 14-а бригада спецназу ГРУ.

Спочатку російські війська досить швидко дійшли до автомобільної дороги, яка з'єднує село Павлівку та місто Мар'їнку в Донецькій області - ця дорога проходить із південного заходу на північний схід, відокремлюючи Вугледар від передмістя, забудованого дачами та котеджами.

Увійти до самого міста російські війська не змогли - ЗСУ стали чинити запеклий опір, а потім підтягли резерви.

Автор фото, Ukrainian MOD Підпис до фото, Деякі танки наїхали на міни, інші намагалися об'їхати небезпечну ділянку

Тоді, очевидно, російське командування вирішило зробити фланговий маневр - обійти місто зі сходу.

Колони рухалися від села Микільське, яке контролюють російські військові, дорогами, які розділяють великі поля. Дороги обсаджені лісосмугами, що давало деяке укриття, але, очевидно, українські військові за допомогою дронів бачили пересування російських колон, по яких відкрили вогонь.

Коли саме стався цей бій встановити важко. Відеокадри зі знищеною, підбитою чи покинутою бронетехнікою були опубліковані в українських інтернет-джерелах 9 лютого.

Проте повідомлення про те, що під Вугледаром обстріляли російську колону, в якій пошкодили або знищили 30 одиниць бронетехніки, з'явилися ще 6 лютого.

Український блогер Tatarigami_UA стверджує, що втрат російська армія зазнала під час "серії атак", а не внаслідок однієї спроби штурму.

На відеокадрах, знятих із дронів, видно, що танки та бронемашини висувалися у досить щільних колонах. Коли деякі машини підривалися на мінах, інші намагалися обійти їх і теж наїжджали на міни. Зрештою скупчення бронетехніки накрила вогнем артилерія.

Міноборони Росії не підтверджувало розгром колони під Вугледаром. ВВС не може оперативно перевірити заяви про втрати.

13 лютого російське військове відомство заявило про завдання удару по українських військових у районі населених пунктів Пречистівка та Вугледар: "На південно-донецькому напрямку артилерією угрупування військ "Схід" завдано вогневого ураження по скупченнях живої сили та військової техніки ЗСУ в районах населених пунктів".

Які втрати

За кадрами відеозапису блогери та активісти OSINT нарахували 31 одиницю бронетехніки, яка залишилася на полі під Вугледаром. У тому числі понад 10 танків.

Автор фото, Ukrainian MOD Підпис до фото, Колона танків наступала щільним строєм, випливає з відео, яке публікувало зокрема міноборони України

Про стан машин судити з цих кадрів складно. Ймовірно, частину було знищено, але можливо, що деякі танки та бронемашини могли лише підбити, тоді вони підлягають ремонту та відновленню. Не виключено також, що деякі машини були залишені екіпажами.

Можливо, ці бойові машини - лише частина втрат під час боїв за Вугледар. У неділю новинні сайти повідомляли з посиланням на OSINT-групу Oryx, яка на основі відкритих джерел веде підрахунок знищеної бронетехніки з обох сторін конфлікту, що з 8 по 10 лютого під Вугледаром та Авдіївкою Росія нібито втратила 103 одиниці бронетехніки, включаючи 36 танків.

Міноборони Росії не коментувало ці твердження. Втрати ЗСУ, за тими ж даними, становили 20 одиниць, включаючи два танки.

Даних та кількості загиблих у цьому бою під Вугледаром немає. Міноборони Британії у недільному зведенні своєї військової розвідки припустило, що "за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат з першого тижня вторгнення в Україну".

Британське військове відомство при цьому спирається на дані міністерства оборони України та зазначає, що не може перевірити їх. Проте британські військові аналітики вважають, що тенденції, які ілюструють твердження української сторони, "швидше за все, точні".

Втрати ЗСУ британська розвідка не наводить. Україна, як і Росія, традиційно не розголошує таку інформацію, але у повідомленні британської розвідки уточнювалося, що втрати ЗСУ також великі.

ВВС разом із "Медіазоною" і командою волонтерів веде поіменний список російських військових, які загинули під час вторгнення в Україну. За нашими спостереженнями, від початку року спостерігається зростання кількості підтверджених смертей.

"Протягом всього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250-300 загиблих. Зараз нам вдається підтвердити прізвища щонайменше 600, а з кінця січня - в середньому по 700 осіб щотижня. І це лише ті дані, які нам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальна кількість втрат, напевно, ще більша", - вважає кореспондентка ВВС Ольга Івшина.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Вугледар з дрона: росіяни рвуться до міста

Як проводиться наступ

Високі одномоментні втрати викликали хвилю критики з боку російських провоєнних блогерів, які звинуватили військове командування у поганій організації та підготовці штурму.

Судячи з коментарів, російська танкова колона висунулася вздовж доріг, обсаджених деревами, уникаючи відкритих ділянок місцевості.

Очевидно, такий спосіб атаки був обраний через дві причини - на відкритій ділянці бронетехніка була б добре помітна. Крім того, ймовірно, ці ділянки замінували. Але танки все одно підривалися на мінах і були однаково помітні серед дерев без листя в невеликих посадках.

Щоб танкова колона, наступаючи, не потрапила на мінне поле, не опинилася на очах у противника, має проводитися інженерна розвідка.

Але в цьому випадку танки, судячи з кадрів, знятих з українського дрона, опинилися на мінному полі на очах у противника. Ці дрони, очевидно, займалися розвідкою та наведенням для української артилерії.

Зважаючи на те, що кадри відеозапису розгрому колони опинилися в мережі, безпілотники могли вільно літати над колоною. Для того, щоб дрони противника не могли літати над підрозділами, що наступають, існують системи радіоелектронної боротьби і системи протиповітряної оборони. Перші перешкоджають застосуванню дронів, другі збивають безпілотники.

Автор фото, Russian MOD Підпис до фото, ЗРК "Тор-М2У", який показувало міноборони Росії, може успішно збивати дрони

Міністерство оборони Росії у понеділок, 13 січня, опублікувало відео, на якому ЗРК "Тор-М2У" "в зоні спецоперації" збиває дрон. Але дрони, які зробили відеозаписи з розгромом колони під Вугледаром, мабуть, не були збиті - чи не всі. На кадрах, знятих цими БПЛА, серед російської техніки систем ППО не було.

Як написав у своєму телеграмі колишній "глава міноборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін), заочно засуджений до довічного ув'язнення у справі про збитий у 2014 році "Боїнг", "частину техніки було знищено ударами ПТУР (запускаються з висотних будинків Вугледару), частина - розстріляна артилерією супротивника, що стріляє виключно точно" (ПТУР - протитанкова керована ракета).

Те, що по колоні, що атакує, вели артилерійський вогонь, підтверджують кадри відеозапису та вирви, що залишилися на полі бою.

У таких випадках військова наука наказує надавати наступаючим військам артилерійську підтримку. А щоби артилерійська підтримка була успішною, перед початком наступу проводиться ще й артилерійська розвідка.

Як стверджує Гіркін, російський артилерійський вогонь був "абсолютно неточним".

Судячи з цього зауваження, а також з того, що українська артилерія спромоглася завдати таких високих втрат, російська артилерійська розвідка була або проведена недостатньо добре, або не проведена зовсім.

Чи можна порівнювати Вугледар з переправою через Донець

У травні 2022 року російські війська кілька разів намагалися переправитися через річку Сіверський Донець у районі селища Білогорівка. Тоді ці переправи опинилися під вогнем української артилерії, що спричинило великі втрати серед військових армії РФ.

Американський Інститут вивчення війни припускав, що втрати російської армії тоді могли становити понад 400 людей і понад 80 одиниць військової техніки. Forbes писав про 70 одиниць різної техніки.

З одного боку, та операція справді чимось нагадує повідомлення про розгром російської колони під Вугледаром. В обох випадках, судячи з повідомлень, що надходили, українська розвідка розкрила висування російських сил до рубежів атаки. І коли вона почалася, по наступаючих військах завдали удару. При цьому контрбатарейна боротьба з боку російських військових, мабуть, не призвела до успіху.

З іншого боку, форсування водної перешкоди вважається одним із найскладніших маневрів. Воно вимагає високого ступеня координації інженерних частин, засобів артилерійської (і, наскільки можна, авіаційної) підтримки, розвідки, РЕБ, ППО. Вимоги до підготовки військ та планування такої операції вищі, ніж під час наступу без перетину складних природних перешкод.

Хто винен

Забезпечення атаки, включаючи артилерійську, інженерну та звичайну розвідку, радіоелектронну та протиповітряну підтримку, залежить від наявності у військовому угрупуванні відповідних сил та засобів. І від уміння особового складу ними користуватись.

Тобто це питання організації, і підготовки операції, і питання підготовки особового складу до ведення бойових дій. У першому випадку відповідальність несуть штаби та командири, у другому - ті, хто відповідає за підготовку військовослужбовців.

У коментарях з приводу Вугледара звучали і звинувачення на адресу російського командування в некомпетентності, і припущення, що російські військовослужбовці не були готові до ведення бойових дій.

"Зразково повторені всі помилки, які тільки робилися раніше", - пише у своєму телеграм-каналі Гіркін, якого в Україні з 2014 року вважають терористом.

"Так, безумовно, ми теж завдаємо противнику шкоди та ураження, але кадри противника демонструють чергову кризу в командуванні військами та управлінні боєм на рівні штабів", - йдеться в повідомленні, опублікованому на каналі Grey Zone, близькому до ПВК "Вагнер".

Командир батальйону "Схід" Олександр Ходаковський, який воює на боці самопроголошеної "ДНР" з 2014 року, написав у себе в телеграм-каналі, що до непідготовлених наступів російських військових підштовхує "інформаційне тло" та "успіхи з окремих частин "приватників", тобто найманців ПВК "Вагнер".

Інститут вивчення війни у своєму огляді припустив, що частину проблем у наступі російських військових в Україні можна пояснити низьким рівнем підготовки солдатів та офіцерів.

"Боєздатність всіх з'єднань, за якими ми спостерігали, знизилася на більш ранніх етапах війни і, ймовірно, їхня чисельність відновлювали за рахунок мобілізованого особового складу. Російські військові, мабуть, не змогли підготувати своїх мобілізованих для проведення ефективних механізованих наступальних операцій за короткий період часу з моменту їхнього призову", - йдеться у зведенні.

Крім того, командування, яке віддає наказ про наступ, може зазнавати тиску з боку вищого військового керівництва.

Водночас експерти ISW також прокоментували нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна, який схвально оцінив дії морської піхоти, яка, за його словами, "героїчно б'ється".

За оцінкою ISW, ці слова покликані продемонструвати підтримку міністерству оборони Росії в момент, коли армія РФ "зазнає катастрофічних втрат біля міста Вугледар у Донецькій області".

"Путін, ймовірно, спеціально погоджується з надмірно оптимістичним описом ситуації на фронті біля Вугледара, наданим міністерством оборони, щоб підтримати наратив про негайний і потужний російський наступ у Донецькій області, - вважають автори зведення. - Путін також, ймовірно, утримується від того, щоб погодитися з військовими блогерами, які все сильніше звинувачують міноборони в нездатності вчитися на власних помилках під час механізованих атак".

При цьому, як повідомляє Інститут вивчення війни, коментарі Путіна також "можуть говорити про намір зміцнити наступ на Вугледар великою кількістю мобілізованих військ або знову направити туди частини Північного флоту, що залишилися".

На користь останньої версії говорять і спостереження українських військових, які говорять про концентрацію в окупованому Маріуполі військ Північного флоту, які можуть готуватися до відправлення під Вугледар.