Матір передчасно народила через землетрус. Їх з немовлям двічі рятували з-під завалів

Девід Гріттен

BBC News

45 хвилин(и) тому

Автор фото, SAMS Підпис до фото, Аднана ушпиталили у критичному стані, з важким зневодненням та жовтяницею

Жінку з Сирії та її новонароджену дитину двічі за тиждень рятували з-під завалів зруйнованого землетрусом будинку, повідомляє благодійна організація.

Діма була на сьомому місяці вагітності, коли минулого понеділка через землетрус обвалилась частину її будинку в утримуваному повстанцями сирійському місті Джиндайріс.

Жінка отримала легкі травми і передчасно народила хлопчика Аднана за підтримки Сирійсько-американської медичної спільноти (Самс).

Мати й дитина повернулися додому, але за три дні їхній будинок повністю завалився.

Аднана ушпиталили у критичному стані, з важким зневодненням та жовтяницею, а Діму лікували від серйозної травми нижніх кінцівок.

Педіатр Абдулкарім Хусейн аль-Ібрагім повідомив ВВС через WhatsApp у понеділок, що дитина добре піддається лікуванню.

"Стан Аднана... значно покращився, - сказав він. - Ми просто годуємо його і [забезпечуємо] інші потреби за допомогою крапельниць".

На відеозаписі, опублікованому медичною спільнотою, видно, як Аднан мирно спить в інкубаторі, а його зап'ястя підключене до крапельниці.

Автор фото, SAMS Підпис до фото, Зараз Діма та її чоловік Абдул Маджид живуть у наметі з дев'ятьма племінниками й племінницями

Після другої виписки з лікарні Діма облаштувалась в наметі разом із чоловіком Абдулом Маджидом та дев'ятьма племінницями й племінниками. Вона щодня їздила в Афрін відвідувати Аднана в лікарні.

Після народження сина її родина була змушена повернутись до частково зруйнованого будинку, оскільки іншого вибору не було.

Після землетрусу вони, як і десятки тисяч інших постраждалих, майже не отримували допомоги.

Сирія постраждала від землетрусу не менше, ніж Туреччина, а якщо взяти до уваги стан сирійської економіки після багаторічної громадянської війни, стає зрозумілим, що наслідки землетрусу виявляться для сирійців ще сумнішими

Ще до стихійного лиха 4,1 мільйона людей — більшість з них жінки й діти — покладалися лише на гуманітарну допомогу, щоб вижити в регіоні, який є останнім бастіоном джихадистів і повстанців, що вже 12 років воюють із силами президента Башара Асада.

Через авіаційні та артилерійські удари по лікарнях - у переважній більшості з яких звинувачують уряд та його союзника Росію - лише половина з них функціонує.

Автор фото, SAMS Підпис до фото, Один з найбільш постраждалих районів - північний захід Сирії. Багато хто тут живе у наметах та саморобних укриттях

На північному заході Сирії, за даними ООН, кількість загиблих досягла 5 714.

ООН заявляє, що понад 800 тисяч людей позбавлені повноцінного харчування, а її агенція з надання допомоги на місцях попереджає, що остаточна кількість загиблих внаслідок землетрусу, найімовірніше, подвоїться.

Зараз відомо про близько 40 тисяч загиблих в обох країнах.

За словами медиків, існує гостра нестача ліків, інших предметів медичного призначення, ліжок та ковдр, необхідних для лікування багатьох поранених, яких досі витягують з-під завалів.

"Жодна лікарня не може прийняти таку кількість поранених", — каже лікар аль-Ібрагім.

ООН заявила, що 55 медичних закладів у регіоні постраждали від землетрусу, а 31 з них функціонують частково або взагалі призупинили свою роботу.

У понеділок під час візиту в Алеппо на півночі Сирії заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що етап рятувальних операцій наближається до завершення, влада займеться забезпеченням тих, хто вижив, житлом, харчуванням, медичним обслуговуванням.

"Гуманітарна фаза — термінове надання даху над головою, психосоціальної допомоги, їжі, навчання та відчуття майбутнього для цих людей — це наш обов'язок зараз", — сказав він.

За оцінками, 280 тисяч осіб на північному заході країни терміново потребують житла чи інших непродовольчих товарів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив пізніше в понеділок, що президент Асад погодився дозволити використати два прикордонні переходи з Туреччиною, на додаток до Баб-ель-Хави, для доставки допомоги в північно-західні райони, які контролює опозиція.