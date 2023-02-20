Байден та інші президенти. Коли і чому вони приїздили в Україну

1 година тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Джо Байден востаннє приїздив до Києва у січні 2017 року

Президент США Джо Байден, який несподівано приїхав до Києва напередодні річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, бував тут багато разів. Ще тоді, коли не був американським президентом. Востаннє це було у січні 2017 року.

Ми розповідаємо про те, що це були за візити, а також нагадуємо, хто ще з американських лідерів і з якою метою відвідував Україну.

Знавець і частий гість України

Джо Байден часто бував в Україні, обіймаючи посаду віцепрезидента США в адміністрації Барака Обами. За той час він приїздив до України шість разів. Тричі - у 2014 році, а також у 2009, 2015 і у 2017 роках.

Сам Обама, хоч і планував приїзд до Києва, але ця поїздка так і не відбулася, натомість саме Байден у команді глави Білого дому активно займався політикою щодо України.

У 2009 році візит мав засвідчити, що і після "перезавантаження" стосунків США та Росії, що відбулося після візиту президента Обами до Москви, Вашингтон не змінить ставлення до України і що США й надалі підтримуватимуть її у прагненнях вступити до НАТО.

Тоді експерти не мали сумнівів у тому, що однією з цілей візиту Байдена, що відбувся незадовго до президентських виборів 2010 року, також було тісніше знайомство з кандидатами у президенти України - чинним президентом Віктором Ющенком, тодішнім лідером опозиції Віктором Януковичем, а також Юлією Тимошенко, Арсенієм Яценюком.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден у 2014 році в Києві

Наступного разу Джо Байден приїхав до Києва у квітні 2014-го, напередодні президентських виборів. Тоді обов'язки президента виконував Олександр Турчинов.

Байден заявив про підтримку територіальної цілісності України і сказав, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з новими лідерами України проти "принизливих погроз", маючи на увазі Росію.

Ще двічі Джо Байден був в Україні у 2014-му, у червні і листопаді. У червні він приїздив на інавгурацію президента Петра Порошенка.

У листопаді головною темою переговорів з новим українським президентом була тема надання Україні військової допомоги.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Віцепрезидент США Джо Байден у Верховній Раді України, 2015 рік

У 2015 році Джо Байден під час чергового візиту до Києва досить схвально відгукувався про реформи в Україні, проте наголошував, що боротьба з корупцією є недостатньою.

"Сполучені Штати будуть з Україною доти, доки ви демонструватимете прогрес у боротьбі з корупцією", - заявляв Байден після зустрічі з Петром Порошенком.

Візит у 2017-му відбувся за лічені дні до інавґурації нового президента США Дональда Трампа.

Джо Байден виступив тоді з критичними заявами на адресу Росії та закликав українську владу до продовження реформ і боротьби з корупцією.

Експерти оцінювали цей візит як демонстрацію незмінної підтримки України як партнера в Східній Європі.

Інші президенти

Джордж Буш-старший відвідував Київ незадовго до проголошення незалежності. Він приїхав до України 1 серпня 1991 року, наступного дня після зустрічі у Москві з президентом СРСР Михайлом Горбачовим і виголосив промову, яка увійшла в історію як "сhicken Kyiv speech".

У ній він ставив під сумнів перспективи незалежності України і застерігав її від "самогубного націоналізму". Цю промову згодом назвали фатальною помилкою американського президента.

Білл Клінтон побував в Україні тричі.

Вперше - у січні 1994 року, за президентства Леоніда Кравчука. Це був короткий візит, два президенти зустрілися в аеропорту "Бориспіль" напередодні підписання угоди про ядерне роззброєння України. Після цього в особистих літаках вони полетіли до Москви, де була підписана ця історична угода.

Вдруге Клінтон побував в Україні у травні 1995 року, за президентства Леоніда Кучми. Це був перший державний візит президента США до України.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Білл Клінтон у Києві, 1995 рік

Тоді підписали кілька документів, зокрема, в галузі ядерної безпеки. У Київському національному університеті ім.Шевченка він виступив з промовою, завершивши її словами українською мовою "Слава Україні!".

У червні 2000 року Клінтон знову побував у Києві. З президентом Леонідом Кучмою обговорював, зокрема, закриття Чорнобильської АЕС.

Хоча Білл Клінтон проголошував гасла на підтримку України, цитував "Борітеся - поборете!" Тараса Шевченка, все ж експерти тоді наголошували, що політика США щодо України буда обережною, а Білий дім спільно з керівництвом Росії робив кроки, спрямовані на ядерне роззброєння України.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Джордж Буш-молодший підтримував євроатлантичну інтеграцію України

Джордж Буш-молодший побував у Києві на початку квітня 2008 року. І це був останній візит американського президента в Україну.

Джордж Буш підтримував Помаранчеву революцію 2004 року, надавав всебічну політичну підтримку Україні і виправдав сподівання української влади на чолі з Віктором Ющенком - підтримав прагнення Києва вступити в НАТО.

Цей курс був зруйнований після приходу до влади Віктора Януковича, який згорнув плани про євроатлантичну інтеграцію України.

Після цього Київ часто відвідували високопосадовці Білого дому нижчого рангу, але не президенти.

Джо Байден прибув у Київ через 15 років після останнього візиту президента США в Україну.