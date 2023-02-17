"Це наш Чорнобиль". Як катастрофа потяга з хімікатами перетворила на пекло життя містечка в Огайо

Бернд Дебюсманн-молодший

BBC News, Іст Палестін, Огайо

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Для жителів містечка Іст Палестін у штаті Огайо Джона та Лізи Хамнер життя, яким вони його знали, обірвалося о 20:55 третього лютого.

Саме того дня поїзд з хімікатами зійшов з рейок всього за кілька метрів від їхнього підприємства сміттєвозів, яке за 18 років зросло з п'яти клієнтів до більш ніж 7 000. Була велика пожежа.

"Це повністю зруйнувало наше життя", - сказав він BBC, ледь стримуючи сльози на стоянці своєї компанії, де запах хімікатів досі залишається сильним.

"Зараз я думаю про те, як забратися звідси. Ми збираємось переїхати. Ми більше не можемо працювати", - додає він.

Очі пана Хамнера - почервоніли і набрякли. Він думає, що це через вплив хімікатів, які забруднили містечко після катастрофи.

Але він та його дружина розповідають BBC, що основна шкода, яку їм заподіяли, - невидима, психологічна.

"Я не можу спати. Я вже двічі був у лікаря і приймаю таблетки від тривожності", - каже він.

"Це у 10 разів гірше, ніж просто втратити гроші. Ми ж збудували цей бізнес".

Підпис до фото, Родина Хамнерів втратила свій бізнес з вивозу сміття через катастрофу

Як і її чоловік, пані Хамнер каже, що провела безсонні ночі, хвилюючись про їхній бізнес, їхніх 10 співробітників і місто, в якому вона провела 20 років свого життя.

Вже кілька десятків їхніх давніх клієнтів скасували послуги зі збору сміття та заявили, що планують залишити Іст Палестін.

"Я боюся за людей, які тут мешкають, — каже вона. - Я не знаю нікого, хто може спати, бо це стосується багатьох аспектів. Йдеться про ваш бізнес, ваше здоров'я та здоров'я ваших друзів".

Стоячи на тлі обвуглених залишків кількох залізничних вагонів-цистерн, Хамнер порівняв цей інцидент із "Чорнобилем в Іст Палестіні".

Автор фото, Reuters

І він такий не один. Протягом двох днів, проведених у Іст Палестіні, кілька мешканців розповіли BBC, що вважають цю катастрофу поворотним моментом в історії містечка. Принаймні в найближчому майбутньому їхнє життя вимірюватиметься тим, що сталося до катастрофи 3 лютого, і тим, що сталося після.

Федеральні та місцеві чиновники порадили мешканцям пити воду в пляшках. Влада заявила, що люди можуть безпечно повернутися до міста через пару днів після катастрофи, хоча експерти-екологи висловили скептицизм.

Річ у тому, що значний вплив хімічних речовин, які забруднили містечко після аварії, у тому числі вінілхлориду та бутилакрилату, може призвести до появи симптомів - від нудоти і аж до раку.

"Для цього міста - це Перл-Харбор чи 11 вересня. Одна з тих речей, про які люди завжди говорять", - каже власник кав'ярні Бен Ратнер.

Пан Ратнер каже, що у його випадку стрес і психологічна травма виявилися в "цікавій суміші" емоцій та відчуттів.

Тепер його дратує колись звичайний звук поїздів, що проїжджають повз, і він додає, що він здається йому голоснішим, ніж у минулому.

Підпис до фото, Бен Ратнер тепер використовує лише воду з пляшок

Він розповідає, що його друзі в Іст Палестіні легко впадають у паніку, постійно насторожені, й ці почуття він порівняв із посттравматичним стресом.

"Нам потрібно почати дивитися на емоційний і психологічний довгостроковий вплив. Люди хвилюються, коли вони чують потяги, коли вони думають, що їхні діти виходять на вулицю, або випускають свого собаку надвір, і він випадково п'є заражену воду… це серйозно".

Пан Ратнер додав, що місцеві діти - після років обмежень через Covid-19 - тепер мають боротися з ще однією травмуючою подією, яка перевернула їхнє життя.

"Ця річ може тривати протягом кількох поколінь. Це щось набагато більше, ніж гази, велика хмара та викид хімікатів".

Хімічні речовини, які потрапили у довкілля внаслідок катастрофи та пожежі, можуть серйозно впливати на здоров'я, заявив BBC професор гігієни навколишнього середовища Університету Джона Хопкінса в Балтіморі Ків Нахман.

"Чого справді не вистачає, так це інформації про те, як люди вступають у контакт із цими хімічними речовинами у повітрі, питній воді, через ґрунт", - каже він.

Панує недовіра

У четвер адміністратор Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) Майкл Рейган відвідав Іст Палестін, щоб зустрітися з місцевою владою та запевнити мешканців у тому, що уряд їх підтримує.

"Ми бачимо вас, ми чуємо вас і розуміємо, чому виникає занепокоєння", - сказав він.

Агентство заявляє, що не виявило шкідливих рівнів забруднювальних речовин у повітрі та перевірило якість повітря у сотнях будинків.

Крім того, обидва сенатори від штату Огайо - Дж. Д. Венс і Шеррод Браун - висловили підтримку спільноті, а губернатор штату Огайо Майк ДеВайн звернувся за допомогою до федеральної влади.

Чиновники водного господарства визнали, що деякі шляхи річки Огайо забруднені, але вони кажуть, що це не вплине на запаси питної води.

У листі Алан Шоу, генеральний директор Norfolk Southern — компанії, яка керувала поїздом, що зійшов з рейок, — визнав, що жителі втомилися, стурбовані і залишилися з "питаннями без відповідей".

Проте рішення залізничної компанії не відвідувати сесію запитань і відповідей з мешканцями містечка в середу, яке там пояснили стурбованістю власною безпекою, посилило гнів місцевих жителів.

Деякі жителі вважають, що мало що можна сказати, щоб подолати недовіру та гнів, які все ще панують у місті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напис на стенді біля крамниці в центрі містечка: "Будь ласка, моліться за Іст Палестін і наше майбутнє"

Кілька людей повідомили, що майже через два тижні після сходу з рейок вони ще не отримали жодних повідомлень від інспекторів чи офіційних осіб.

"Ніхто не прийшов, щоб запитати нас про щось. Ніхто нічого не перевіряв. Нічого", - каже Кім Хенкок, яка живе трохи більше ніж за одну милю (1,6 км) від місця сходу з рейок.