Розкішні квартири стали пилом і братськими могилами. Чи винен лише землетрус?

Нік Бік

Корреспондент BBC Europe в Газіантепі

34 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Це те, що залишилось від колись розкішного житлового комплексу в Газіантепі

Землетрус у Туреччині й Сирії став одним з найстрашніших стихійних лих за останнє століття. Але це, здається, не єдина причина масової загибелі людей.

Така кількість жертв також може бути пов'язана з порушенням будівельних норм у сейсмічних зонах, вважають експерти й турецька влада.

Команда ВВС відвідала житловий комплекс у турецькому місті Газіантеп, де загинули понад 130 мешканців.

Але, на думку місцевих, проблеми з безпекою там виникли задовго до смертельних землетрусів.

Велика родина сидить на узбіччі дороги. У холодну зимову ніч їх зігріває лише велике багаття.

Вже 9 днів рятувальники шукають їхніх родичів на уламках однієї з найпрестижніших і дорогих вулиць міста.

Люди чекають дива, але його, найімовірніше, вже не буде.

"Це один з найрозкішніших житлових районів Газіантепа, - каже музикант Юнус Емре, чий двоюрідний брат з родиною зникли безвісти. - Тут мешкають багаті люди. Ці квартири продаються за мільйони".

Але коли країну накрив смертоносний землетрус, висока ціна не мала жодного значення і не вплинула на безпеку.

"Я просто шаленію. Хочу притягнути когось до відповідальності, але не знаю, кого", - каже 28-річний Юнус.

Підпис до фото, Юнус Емре втратив п'ятьох членів сім'ї

"Все починається з підрядника", - пояснює він.

"Він використовує низькоякісні будівельні матеріали. Далі йде орган із сертифікації. На їхніх руках кров загиблих людей".

"Але робити з підрядника цапа-відбувайла теж неправильно. Ті, хто прийняли цю будівлю в експлуатацію, відповідають разом з урядом і державою. Вони взагалі не повинні були затверджувати цей будівельний проєкт".

Житловому комплексу Ayşe Mehmet Polat - 24 роки. Чотири з його шести блоків обвалилися, тоді як інші будівлі навколо вистояли.

Ми приїхали сюди, тому що дізнались, що підрядника заарештували. Пізніше він передав через свого адвоката, що нічого поганого не робив і не повинен нести відповідальності.

Але що саме сталося тут 6 лютого, і чи можна було це запобігти?

Місцеві рятувальники озвучують нам страшні цифри - 136 мешканців комплексу загинули, коли спали в себе вдома.

Ми запитали на сусідній АЗС, чи мають вони якісь кадри з камер відеоспостереження, що зафіксували момент землетрусу. Нам дали відео з чотирьох окремих камер. І перед нашими очима розгорнувся абсолютний жах: спочатку все задрижало, потім за кілька секунд з'являється натовп людей, які ошаленіло тікають, рятуючи свої життя. І нарешті товста хмара диму й пилу охоплює все на своєму шляху.

Сусідні багатоквартирні будинки обвалилися за лічені секунди.

Ми виходимо з АЗС і підходимо до купи особистих речей обабіч дороги - тут ляльки, каструлі, сімейні фото й учнівські зошити. Ще донедавна це було чиїмсь життям.

Речі перебирає літня жінка.

"Нічого не залишилось", - плаче 65-річна Емель Філік.

Її двоюрідна сестра мешкала в одному з чотирьох зруйнованих блоків, бідкається жінка і додає, що ніхто не взяв на себе відповідальність за те, що сталося.

"Ви заселились, і на цьому все. Ніякого огляду. Страхування від землетрусів і страхування майна також не працюють. Міська влада не робить жодних перевірок. Нічого".

Підпис до фото, Емель Філік розповідає, що мешканці квартир хвилювалися за безпеку ще до землетрусу

За її словами, мешканців давно непокоїла безпека будинку, а керівниця місцевого житлового комітету - жінка на ім'я Сельма, навіть скликала збори щодо цього.

"Пів року тому Сельма розповіла нам про проблеми з будинком. Казала, що він може обвалитись при найменших землетрусах, - розповідає Емель Філік. - Вона казала: давайте укріпимо опори. Якщо не вистачає грошей, муніципалітет може нам допомогти. Вона провела кілька зустрічей. Але марно".

Ми зв'язалися з Сельмою, і вона підтвердила слова Емель.

Але постає питання: чи повинні мешканці платити за безпеку своїх будинків? Зрештою, це питання цілісності будівлі, а не перефарбовування стін.

Керівник Союзу турецьких архітекторів Ейп Мухчу каже, що кінцева відповідальність за безпеку житла лежить на турецькому уряді.

"Пріоритетом уряду було не зробити міста країни безпечними, а реалізувати проєкти, що принесли б максимальні прибутки. З цієї причини 65% поточного будівельного фонду в Туреччині має безліч ризиків. І жодних заходів щодо цього вжито не було".

Ми вирішили запитати в інших мешканців житлового комплексу, чи знали вони про проблеми безпеки та чи звертались у відповідні органи щодо цього.

Підпис до фото, Бахаттін Аучан каже, що витягнув з-під завалів сімох людей.

Бахаттін Аучан працював охоронцем у цьому житловому комплексі.

Він показує нам болісне відео, яке зняв на запилених руїнах будівлі.

"Я особисто врятував сімох людей. Це був справжній апокаліпсис. Навіть зараз, коли про це розповідаю, мене трусить", - каже він.

А як же проблеми з безпекою? Чи він бачив їх раніше, запитую я.

"На стоянці я на власні очі бачив дефекти. Якось торкнувся бетонної опори, вона посипалась, ніби це й не бетон був. Залізні кріплення іржавіли від дощу й снігу".

Коли я запитую у Бахаттіна, чи він повідомляв про це комусь, він у відповідь наполягає, що це й так було очевидно - і для керівництва, і для мешканців.

"Я одного разу сказав другу, що якби мені дали тут квартиру, я б її не взяв. Ці опори розвалилися б від найменшого поштовху".

Але підрядник Мехмет Акаї каже, що будівля відповідала всім стандартам, коли її вводили в експлуатацію. Він стверджує, що після будівництва були додаткові каналізаційні роботи - вони, можливо, й пошкодили головні опори.

Але скільки ще людей озвучили подібні страхи в країні, що лежить на місці геологічних розломів?

Картина, що постала перед нашими очима у престижному районі турецького Газіантепа - не змова чи приховування злочину, а радше байдужість і бездіяльність.

Усі знали, що є проблема, але ніхто нічого не робив.

Для Харо Пейлана з опозиційної партії Демократії народів ця ситуація вказує на злочинну недбалість місцевих органів влади.

"Це злочин. Це гріх", - переконаний депутат.

Пейлан звинувачує у цьому президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"Вчені казали, що насувається катастрофа, але уряд майже нічого не зробив. Ми попереджали міську владу, щоб підготували рятувальні групи, але вони також нічого не зробили. І ось що ми маємо. Вони кажуть, що це доля, що нічого не можна було зробити. Але це не так. В цивілізованих країнах такі катастрофи також трапляються, а людей гине менше. А в нас десятки тисяч під завалами".

Мехмета Акаї, який, за даними влади, був підрядником житлового комплексу Ayşe Mehmet Polat, заарештували 11 лютого - за п'ять днів після землетрусів.

Його затримали в аеропорту Стамбула, коли він намагався виїхати з країни.

Сам Акай стверджує, що був координатором будівництва, а не підрядником.

Він також відкидає звинувачення в тому, що використовував дешеві будівельні матеріали.

Автор фото, Istanbul Police Підпис до фото, Мехмета Акая (ліворуч) затримали

Ми звернулися до місцевої влади за коментарем. Нам відповіли, що жодних скарг не надходило, тому й перевірок не було.

"Ми переглянули всі записи і не знайшли скарг про порушення", - каже представник міської ради Ахмет Айдін Серт.

Президент Ердоган визнав, що влада стикнулась з низкою проблем, але закликав не слухати тих, хто, за його словами, політизує трагедію.

Його уряд заперечує недбалість і стверджує, що понад 98% зруйнованих землетрусом будівель збудували до того, як правляча партія прийшла до влади - серед них і комплекс Ayşe Mehmet Polat.

На це багато хто відповів би, що держава має моральний - якщо не законний - обов'язок захищати своїх громадян, незалежно від віку їхньої власності.

І коли турки влітку підуть на вибори, вони самі вирішать, хто найкраще захистить їхні сім'ї та забезпечить безпеку домівок.