Загроза масованого російського авіанальоту. Лякалка чи реальна небезпека?

Олег Черниш

BBC News Україна

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російський винищувач летить над окупованою територією України біля Шахтарська (Донецька область), 27 жовтня 2022 року.

Західні та російські видання останнім часом все частіше кажуть про зосередження військової авіації Росії біля українських кордонів. ЗМІ з посиланням на джерела навіть попереджають про загрозу масованого авіанальоту чи ракетного удару РФ на річницю вторгнення в Україну.

Американська Financial Times 14 лютого повідомила про стягування російської авіації до кордонів України. Джерело видання навело розвідувальну інформацію НАТО, що свідчіть про зосередження військових літаків й гелікоптерів РФ.

Співрозмовник газети сказав, що російські сухопутні війська виснажені, накопичення авіації - ознака того, що РФ хоче перетворити війну на повітряний бій. Для того, щоб захиститись, Україні вкрай необхідно більше засобів протиповітряної оборони й боєприпасів до них, вважає джерело.

За даними співрозмовників Financial Times, приблизно 80% авіації РФ збережено і готово до бою. На Заході вважають, що Москва готується розпочати повітряну операцію і зараз намагається вивести з ладу українську протиповітряну оборону.

Вже 16 лютого цю інформацію підтвердили "близькі до міноборони РФ" джерела російського опозиційного видання "Важные истории".

"Раніше її (авіацію) берегли, вона майже не залітала до зони дії української ППО. Тепер вирішили змінити тактику", - заявив співрозмовник ЗМІ.

За його словами, літаків для цього в Росії достатньо, може бути хіба що дефіцит досвідчених і кваліфікованих пілотів.

За даними британської розвідки, в наявності у РФ є близько 1500 військових літаків. З початку повномасштабної війни вона нібито втратила 130, тобто менш як 10%.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Залишки збитого російського літака біля Чернігова, 5 березня 2022 року. За даними генштабу, з початку вторгнення РФ втратила вже майже 300 літаків.

Український генштаб станом на 17 лютого відзвітував про знищення майже 300 російських літаків.

"Зараз не Друга світова"

Водночас британська розвідка скептична щодо спроможностей РФ навіть з такою кількістю авіації здійснити масований і головне - ефективний авіаційний наліт на Україну.

"Малоймовірно, що РФ зараз готується до різкого розширення повітряної кампанії, оскільки за нинішніх обставин на полі бою вона, ймовірно, вже зазнає невиправданих втрат авіації", - йдеться в щоденному звіті розвідки.

В командуванні українських Повітряних сил кажуть, що російські літаки вже 10 місяців не залітають в повітряний простір України, побоюючись бути збитими.

"Ну який масовий авіаналіт? В нас що Друга світова війна?", - каже ВВС News Україна спікер командування Юрій Ігнат.

"В нас посилено ППО, є багато ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексів). Який може бути авіаналіт, які полчища літаків?".

Єдина ділянка фронту, де російська штурмова авіація ще ризикує перетинати лінію бойового зіткнення - це біля Бахмута на Донеччині. Але й там майже щотижня українські сили повідомляють про збиті російські бомбардувальники Су-24 і Су-25 та ударні гвинтокрили Ка-52.

Ігнат також спростовує інформацію Financial Times про "накопичення російських літаків" біля українських кордонів.

За його словами, Росія на початку вторгнення сконцентрувала велике авіаційне угруповання і продовжує його тримати біля кордонів України, а також на окупованих територіях Криму і південно-східних областей.

Загалом російські армійці використовують близько 40 летовищ для атак на Україну. За необхідності вони авіацію перекидають з одного аеродрому на інший за 1-2 години. Тобто накопичувати її на якомусь одному напрямку немає сенсу.

Атаки росіяни проводять комбінованим методом, каже Юрій Ігнат. Спочатку запускають безпілотники "Шахед", потім - крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників в глибині території РФ, а потім - авіаційні ракети з літаків, що піднялись в повітря над окупованою територією України.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російський літак Су-24. Такі бомбардувальники вона активно використовує у війні проти України

А якщо все-таки спробують?

"У військових є такий підхід, що треба завжди мати на увазі найгірший сценарій і до нього треба готуватись", - зауважує в розмові з ВВС News Україна Ігор Романенко, генерал у відставці, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ з питань ППО.

Він звертає увагу, що РФ дійсно активізувала використання штурмової авіації біля лінії зіткнення в останні тижні.

Вона підтримує сухопутний наступ на тактичному рівні.

Однак, вказує генерал Романенко, цей наступ на Донеччині поки не приніс бажаних результатів для президента Путіна. А він, на думку експерта, має бажання отримати його до "сакральних" дат - річниці вторгнення (24 лютого) і дня народження свого батька (23 лютого).

Стурбованість ексзаступника начальника генштабу викликає суттєве зниження ефективності української ППО під час відбиття останнього на даний момент повітряного удару РФ. В ніч з 15 на 16 лютого Москва запустила по українських містах 36 ракет, з яких було збито лише 16. Тобто менше половини.

Це суттєво менше ніж зазвичай, коли українські військові збивали близько 70-80% ракет і дронів.

Тобто російська армія, ймовірно, знайшла шпарину в системі української ППО і за рахунок комбінованої атаки може спробувати її пробити.

"Найбільш ефективним для них було б поєднання ракетного і авіаційного удару. Тобто спочатку запустити авіацію, можна одночасно також з цими повітряними шарами. Поки на них би реагували, на фоні всього цього зробити масований ракетний обстріл".

Така комбінація може бути складною задачею для української ППО, вважає генерал Романенко.

Експерт з питань безпеки Українського інституту майбутнього Іван Ступак бачить небезпеку в іншому. На його думку, російська авіація цілком може використати повітряний простір Білорусі для нової атаки на Україну.

"Який може бути сценарій - підвісили ракети на літаки, злетіли в повітряному просторі Білорусі, відстрілялися по території України, а потім повернулися назад і заховалися - сказав він ВВС. - Розраховуючи на те що Україна ніколи не буде атакувати військові об'єкти на території РБ".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Зеленський розраховує на допомогу західних союзників в питанні захисту українського неба. Мова йде і про літаки і про системи ППО

Президент Володимир Зеленський, зі своєї сторони, запевняє, що на цей час Україна має найкращу в своїй історії систему захисту неба.

"Найважливіше - те, що ми сьогодні з точки зору Air Defense Sistem на кращому рівні ніж будь-коли за всі часи нашої незалежності, і тут можна подякувати нашим партнерам", - заявив він на брифінгу в Києві 17 лютого.

Українська ППО, наголосив президент, в найгіршому випадку збиває 50-60% "загроз з неба", в найкращому - до 80-85%.

"Тому я думаю, що їхні (російські - Ред.) залякування ні до чого не призведуть. Думаю результат буде такий самий".